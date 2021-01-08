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Россия опять без наград: Логинов провалился, Йоханнес Бё — тоже

Норвежцы захватили весь подиум по итогам пасьюта на Кубке мира в Оберхофе

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В немецком Оберхофе проходит 5-й этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования, в которой победил норвежец Стурла Холм Легрейд.
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Трансляция
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17:30

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. К сожалению, серия без медалей у России достигла 43-х гонок. До свидания.

17:28

Топ-25 выглядит следующим образом:

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17:26

У Стрельцова 51-й результат, Гараничев — 54-й.

17:23

У Латыпова 22-я позиция и минута 57 секунд отставания.

17:22

Елисеев финишировал 16-м, Логинов на финише немного прибавил и завершил гонку 17-м.

17:22

Йоханнес Бё, допустивший в сумме СЕМЬ промахов, финишировал восьмым, проиграв Легрейду 46 секунд.

17:22

И побеждает Стурла Холм Легрейд! Выиграл он у Дале 15,6 секунды и 25,4 у Тарьея Бё!

17:21

Елисеев бежит 16-м, Логинов опустился на 19-ю позицию.

17:20

Тяжело бежит Легрейд, но и Дале уже не может догнать соотечественника. Впереди финиш.

17:19

Сдал Логинов. Пропустил вперед себя Елисеева уже.

17:18

Легрейд после 10,8 км остается лидером, но одну секунду у него отыграл уже Дале.

17:17

Латыпов отстрелялся чисто, но почти 2 минуты проигрывает Эдуард, к сожалению.

17:17

Елисеев также допустил один промах, уступает Матвей минуту и 15 секунд.

17:16

Александр Логинов еще один промах допустил. 14-м бежит россиянин, проигрывая минуту и 11,5 секунды.

17:15

Итак, Легрейд лидирует, в десяти секундах от него бежит Дале, 20 секунд проигрывает идущий третьим Тарьей Бё.

17:15

Мог итальянец Хофер ворваться в тройку лидеров, но дважды промахнулся. Весь подиум будет за Норвегией.

17:15

У Легрейда один промах.

17:14

Три промаха допустил Тарьей! А Дале идет на два штрафных круга.

17:13

Тарьей Бё уже на последнем огневом рубеже.

17:13

После 9,5 км Йоханнес несколько секунд отыграл, Александр Логинов бежит 11-м, проигрывая минуту и 41 секунду.

17:11

Йоханнес Бё поднялся на девятую позицию, но отставание в полторы минуты отыграть никак не может. Тарьей Бё уверенно лидирует, за ним бегут Дале и Легрейд.

17:10

Латыпов дважды промахнулся в «стойке», две минуты и 42 секунды он проигрывает.

17:09

Елисеев отстрелялся чисто, 15-е место у Матвея и 1.46 отставания.

17:09

За ним бежит Александр Логинов, допустивший один промах. Минуту и 34 секунды проигрывает россиянин.

17:08

Но что происходит с Йоханнесом Бё! Четыре (!) промаха в «стойке» допустил норвежец. Он идет десятым и проигрывает своему старшему брату более минуты!

17:07

Дале также без промахов сегодня, идет вторым норвежец.

17:07

Без промахов проходит первую «стойку» Тарьей Бё.

17:06

Еще две секунды проигрывает Александр Логинов. Впереди, кстати, уже третий огневой рубеж.

17:05

Накатывают Йоханнес Бё и Дале, 17 секунд до Тарьея.

17:04

Стрельцов и Гараничев сегодня после первых двух огневых рубежей провалились: 3 и 4 промаха в сумме соответственно.

17:03

Отставание Елисеева и Латыпова составляет почти 2 минуты.

17:03

Минуту и 17 секунд лидеру проигрывает Логинов, к сожалению.

17:02

После 5,8 км Тарьей Бё бежит первым, за ним два Йоханнеса — Дале и Бё. Более 20 секунд преимущества у старшего Бё имеется.

17:01

Елисеев и Латыпов еще по одному промаху допустили. Не идет стрельба у них.

17:01

Бежит 12-м Логинов, проигрывает минуту и 12 секунд.

17:00

Логинов закрывает в «лежке» 10 из 10. Осталось добавить ходом, Александр!

17:00

Дале отстрелялся чисто, Легрейд и Хофер ушли на штрафной круг.

16:59

Неожиданно Йоханнес Бё вновь допускает промах в «лежке», а Тарьей без промахов уходит в лидеры.

16:58

Елисеев после 4,5 км закрывает первую двадцатку, уступая лидеру полторы минуты. Братья Бё между тем уже на втором огневом рубеже.

16:58

Логинов бежит 15-м, уступая лидеру минуту и 12 секунд.

16:58

Легрейд немного опустился назад, пропустив вперед соотечественника Йоханнеса Дале, а также итальянца Лукаса Хофера.

16:56

У Гараничева один промах и более трех минут отставания.

16:55

Тройка лидеров прежняя. Йоханнес Бё своего брата Тарьея ожидаемо обогнал, третьим в 18 секундах бежит Легрейд, отстрелявшийся без промахов.

16:54

Стрельцов тоже ушел на один штрафной круг, более двух минут он уступает.

16:53

Один промах в «лежке» допустил Елисеев, Логинов закрыл 5 из 5, минуту и 6 секунд уступает Александр братьям Бё.

16:53

Латыпов первый огневой рубеж провалил. Два промаха допустил Эдуард.

16:52

Совсем чуть-чуть впереди бежит Тарьей Бё, ему на пятки наступает Йоханнес, отбежавший штрафной круг.

16:52

Последним выстрелом смазал Йоханнес, а вот его старший брат все мишени закрыл без проблем.

16:51

А Йоханнес Бё уже на первом огневом рубеже.

16:51

Елисеев и Логинов также сохраняют свои позиции, но проигрывают уже минуту и 21 секунды.

16:50

Латыпов все еще 11-й, но уже проигрывает лидеру минуту и 3 секунды.

16:50

На двух километрах Йоханнес Бё немного прибавил, оторвался от Тарьея еще на 4 секунды.

16:48

Стрельцов и Гараничев также стартовали. Евгений, напомним, едва-едва попал в пасьют, заняв 60-е место в спринте.

16:48

Елисеев бежит 16-м и проигрывает минуту и 17 секунд, Логинов за ним в двух секундах.

16:47

Отыграл Латыпов одну секунду после 0,8 км. Йоханнес Бё идет в лидерах, в десяти секундах от него бежит Тарьей Бё.

16:47

За ним 16-м стартовал Матвей Елисеев, а под 19-м номером на трассу вышел Александр Логинов.

16:46

Эдуард Латыпов с минутным отставанием стартовал 11-м.

16:45

Старт дан! Йоханнес Бё вышел на трассу, за ним Тарьей и затем Легрейд.

16:42

По итогам вчерашнего спринта вся тройка лидеров принадлежит норвежцам. Первым сегодня стартует Йоханнес Бё, за ним через 11 секунд на трассу выйдет его старший брат Тарьей, а третьим с отставанием в 22 секунды от лидера стартует Стурла Холм Легрейд.

16:41

Накануне сегодня состоялся женский пасьют, победу в котором одержала неутомимая норвежка Тириль Экхофф. Лучшей в составе россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая четвертой.

16:40

Сборную России сегодня представят пять биатлонистов: Эдуард Латыпов (11-й стартовый номер), Матвей Елисеев (16-й), Александр Логинов (19-й), Кирилл Стрельцов (27-й), Евгений Гараничев (60-й).

16:35

Старт запланирован на 16.45 мск.

16:30

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

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