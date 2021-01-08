Россия опять без наград: Логинов провалился, Йоханнес Бё — тоже

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. К сожалению, серия без медалей у России достигла 43-х гонок. До свидания.
Топ-25 выглядит следующим образом:
У Стрельцова 51-й результат, Гараничев — 54-й.
У Латыпова 22-я позиция и минута 57 секунд отставания.
Елисеев финишировал 16-м, Логинов на финише немного прибавил и завершил гонку 17-м.
Йоханнес Бё, допустивший в сумме СЕМЬ промахов, финишировал восьмым, проиграв Легрейду 46 секунд.
И побеждает Стурла Холм Легрейд! Выиграл он у Дале 15,6 секунды и 25,4 у Тарьея Бё!
Елисеев бежит 16-м, Логинов опустился на 19-ю позицию.
Тяжело бежит Легрейд, но и Дале уже не может догнать соотечественника. Впереди финиш.
Сдал Логинов. Пропустил вперед себя Елисеева уже.
Легрейд после 10,8 км остается лидером, но одну секунду у него отыграл уже Дале.
Латыпов отстрелялся чисто, но почти 2 минуты проигрывает Эдуард, к сожалению.
Елисеев также допустил один промах, уступает Матвей минуту и 15 секунд.
Александр Логинов еще один промах допустил. 14-м бежит россиянин, проигрывая минуту и 11,5 секунды.
Итак, Легрейд лидирует, в десяти секундах от него бежит Дале, 20 секунд проигрывает идущий третьим Тарьей Бё.
Мог итальянец Хофер ворваться в тройку лидеров, но дважды промахнулся. Весь подиум будет за Норвегией.
У Легрейда один промах.
Три промаха допустил Тарьей! А Дале идет на два штрафных круга.
Тарьей Бё уже на последнем огневом рубеже.
После 9,5 км Йоханнес несколько секунд отыграл, Александр Логинов бежит 11-м, проигрывая минуту и 41 секунду.
Йоханнес Бё поднялся на девятую позицию, но отставание в полторы минуты отыграть никак не может. Тарьей Бё уверенно лидирует, за ним бегут Дале и Легрейд.
Латыпов дважды промахнулся в «стойке», две минуты и 42 секунды он проигрывает.
Елисеев отстрелялся чисто, 15-е место у Матвея и 1.46 отставания.
За ним бежит Александр Логинов, допустивший один промах. Минуту и 34 секунды проигрывает россиянин.
Но что происходит с Йоханнесом Бё! Четыре (!) промаха в «стойке» допустил норвежец. Он идет десятым и проигрывает своему старшему брату более минуты!
Дале также без промахов сегодня, идет вторым норвежец.
Без промахов проходит первую «стойку» Тарьей Бё.
Еще две секунды проигрывает Александр Логинов. Впереди, кстати, уже третий огневой рубеж.
Накатывают Йоханнес Бё и Дале, 17 секунд до Тарьея.
Стрельцов и Гараничев сегодня после первых двух огневых рубежей провалились: 3 и 4 промаха в сумме соответственно.
Отставание Елисеева и Латыпова составляет почти 2 минуты.
Минуту и 17 секунд лидеру проигрывает Логинов, к сожалению.
После 5,8 км Тарьей Бё бежит первым, за ним два Йоханнеса — Дале и Бё. Более 20 секунд преимущества у старшего Бё имеется.
Елисеев и Латыпов еще по одному промаху допустили. Не идет стрельба у них.
Бежит 12-м Логинов, проигрывает минуту и 12 секунд.
Логинов закрывает в «лежке» 10 из 10. Осталось добавить ходом, Александр!
Дале отстрелялся чисто, Легрейд и Хофер ушли на штрафной круг.
Неожиданно Йоханнес Бё вновь допускает промах в «лежке», а Тарьей без промахов уходит в лидеры.
Елисеев после 4,5 км закрывает первую двадцатку, уступая лидеру полторы минуты. Братья Бё между тем уже на втором огневом рубеже.
Логинов бежит 15-м, уступая лидеру минуту и 12 секунд.
Легрейд немного опустился назад, пропустив вперед соотечественника Йоханнеса Дале, а также итальянца Лукаса Хофера.
У Гараничева один промах и более трех минут отставания.
Тройка лидеров прежняя. Йоханнес Бё своего брата Тарьея ожидаемо обогнал, третьим в 18 секундах бежит Легрейд, отстрелявшийся без промахов.
Стрельцов тоже ушел на один штрафной круг, более двух минут он уступает.
Один промах в «лежке» допустил Елисеев, Логинов закрыл 5 из 5, минуту и 6 секунд уступает Александр братьям Бё.
Латыпов первый огневой рубеж провалил. Два промаха допустил Эдуард.
Совсем чуть-чуть впереди бежит Тарьей Бё, ему на пятки наступает Йоханнес, отбежавший штрафной круг.
Последним выстрелом смазал Йоханнес, а вот его старший брат все мишени закрыл без проблем.
А Йоханнес Бё уже на первом огневом рубеже.
Елисеев и Логинов также сохраняют свои позиции, но проигрывают уже минуту и 21 секунды.
Латыпов все еще 11-й, но уже проигрывает лидеру минуту и 3 секунды.
На двух километрах Йоханнес Бё немного прибавил, оторвался от Тарьея еще на 4 секунды.
Стрельцов и Гараничев также стартовали. Евгений, напомним, едва-едва попал в пасьют, заняв 60-е место в спринте.
Елисеев бежит 16-м и проигрывает минуту и 17 секунд, Логинов за ним в двух секундах.
Отыграл Латыпов одну секунду после 0,8 км. Йоханнес Бё идет в лидерах, в десяти секундах от него бежит Тарьей Бё.
За ним 16-м стартовал Матвей Елисеев, а под 19-м номером на трассу вышел Александр Логинов.
Эдуард Латыпов с минутным отставанием стартовал 11-м.
Старт дан! Йоханнес Бё вышел на трассу, за ним Тарьей и затем Легрейд.
По итогам вчерашнего спринта вся тройка лидеров принадлежит норвежцам. Первым сегодня стартует Йоханнес Бё, за ним через 11 секунд на трассу выйдет его старший брат Тарьей, а третьим с отставанием в 22 секунды от лидера стартует Стурла Холм Легрейд.
Накануне сегодня состоялся женский пасьют, победу в котором одержала неутомимая норвежка Тириль Экхофф. Лучшей в составе россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая четвертой.
Сборную России сегодня представят пять биатлонистов: Эдуард Латыпов (11-й стартовый номер), Матвей Елисеев (16-й), Александр Логинов (19-й), Кирилл Стрельцов (27-й), Евгений Гараничев (60-й).
Старт запланирован на 16.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.