В шаге от бронзы: Миронова стала четвертой в пасьюте, у Экхофф — золото

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. До свидания.
Подведем итоги. Вторая победа подряд у Экхофф в Оберхофе, но Рейселанд ей нервы потрепала. А для сборной России, несмотря на отсутствие медалей, гонка получилась успешной: четвертое место Павловой — это лучший результат сезона.
Кайшева финишировала 19-й, Куклина — 25-й. Павлова только 31-я. Казакевич пришла на финиш 37-й.
У Хаузер бронза, а Светлана Миронова с лучшим результатом сезона — четвертое место!
Не справилась Рейселанд на финише! Экхофф берет золото, у Марте — серебро!
Вот дела! Миронова обгоняет Вирер и перемещается на четвертое место, она бьется за бронзу!
Куклина — два промаха, Кайшева один выстрел смазала, Павлова два.
Миронова точна на последнем рубеже. На пятое место она выходит.
Между Экхофф и Рейселанд три секунды всего. Норвежки решат судьбу золота между собой.
Экхофф мажет последним выстрелом и идет на круг! А Рейселанд пять из пяти выбила и теперь борется за золото с ней. У Хаузер круг.
Вирер с 31-го места обогнала даже Миронову и уже восьмая. А Эберг рядом с Кручинкиной борется за шестерку только.
Очень хочется, чтобы Рейселанд и Хаузер чисто отстрелялись на последнем рубеже — и тогда такая заруба будет на финише! Шикарная борьба.
Павлова и Кайшева точны на «стойке». Впрочем, местечковые задачи они разве что решают.
Промах у Мироновой, у Куклиной сразу два.
Рейселанд и Хаузер — основные претенденты на серебро. А Давидова на круг уходит.
Экхофф без проблем закрывает все мишени на первой «стойке».
У Павловой два промаха, зато Миронова, Кайшева и Куклина точны на второй «лежке». Светлана уже в десятке.
Хаузер, Давидова и Рейселанд убегают следом за Экхофф. Эберг снова задержалась.
Один промах у Экхофф на второй стрельбе, будет штрафной круг. Но запас, конечно, все равно огромный.
Больше полторы минуты отставание у Павловой и Мироновой до лидера. А от ближайшего преследователя у Экхофф гандикап больше 50 секунд.
У Павловой, Кайшевой и Мироновой, увы, по одному промаху. Куклина точна.
Закрывает все мишени Экхофф на первом рубеже, у Эберг — один промах.
Экхофф мощно прошла первый километр и увеличила преимущество от Эберг до 32 секунд.
Гонка преследования началась!
Первая десятка стартового листа. Павлова будет проигрывать лидеру — Тириль Экхофф — почти минуту.
От сборной России пасьют побегут Евгения Павлова (6-й стартовый номер), Светлана Миронова (16), Лариса Куклина (20), Ульяна Кайшева (22), Ирина Казакевич (56).
Старт запланирован на 14.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.