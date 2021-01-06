Уступили только России: как американцы покорили молодежный ЧМ

Сборная США триумфально завершила молодежный чемпионат мира – 2021 по хоккею. В финале турнира американцы обыграли команду Канады: встреча завершилась со счетом 2:0. Заброшенными шайбами отметились Алекс Тюркотт и лучший снайпер первенства Тревор Зеграс, который с 18 (7+11) очками в семи матчах был признан самым ценным игроком соревнований.

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Для США это золото молодежного ЧМ стало пятым (2004, 2010, 2013, 2017, 2021) в истории. По данному показателю они делят третье место с Финляндией. Канадцы же в десятый раз остановились в шаге от триумфа.

Что интересно, на минувшем первенстве победители МЧМ-2021 проиграли лишь ставшей четвертой сборной России, после чего взяли верх над Австрией (11:0), Чехией (7:0), Швецией (4:0), Словакией (5:2), Финляндией (4:3) и пробились в финал. А вот Канада дошла до решающего поединка без поражений.

После церемонии награждения главный тренер сборной США Нейт Лиман признал, что поражение от сборной России на старте МЧМ помогло его подопечным прогрессировать и закончить турнир с золотом.

«Я сделал один вывод из этого турнира: если ты плохо играешь в обороне, в своей зоне и у своих ворот, то у тебя попросту не будет шансов. Особенно против европейских сборных — мы ощутили это, когда столкнулись с нападением россиян. Мои парни выросли, становились лучше от матча к матчу — к полуфиналу у нас была совсем другая команда, если сравнивать с началом турнира.

Как я уже говорил — мы шли от бочки к бочке. По одной бочке за раз», — цитирует Лимана «Чемпионат».

Не скрывал эмоций от победы над фаворитом и голкипер сборной США Спенсер Найт, отстоявший в финале на ноль.

«Один матч, и все на кону! Команда сражалась с невероятной отдачей и энергией, с первой и до последней минуты. В раздевалке все поддерживали друг друга, заряжали энергией. Горжусь своей командой! Мы полностью выполнили план на игру — действовать осторожно и с максимальным напряжением… Не выделяю себя из команды, хоккей — это командный спорт. Да, мы не слишком удачно начали турнир, проиграв России. Но мы прибавили и смогли взять золото. Невероятные ощущения. Извините, мне пора праздновать», — заявил вратарь в прямом эфире TSN.

Наконец, поделился мнением относительно итогов МЧМ-2021 и герой турнира Тревор Зеграс:

«Мы удивили Канаду своей игрой под воротами в первых двух периодах. Соперники не видели такой ожесточенной игры от других команд на этом турнире. Мы забили по быстрому голу в первой и второй 20-минутках, после чего включили закрытый режим и отыграли в обороне. Я хотел выиграть золото — счастлив, что мы это сделали. У нас такой классный коллектив!»

Что же касается канадцев, то их тренер Андре Туриньи постарался объяснить произошедшее в финале неправильным планом на старт финала, когда у его сборной не получалось показывать силовую игру.

«К тому времени, как мы перестроились, было слишком поздно. Отдам должное США, они собранно действовали с шайбой и извлекли из этого максимум. Подправили шайбу в первом голе, подкараулили отскок во втором. Когда играешь на этом уровне, когда в финале встречаются две сильные сборные, все сводится к этому: шайба залетает от штанги, после рикошета, с добивания. В прошлом году мы оказались на правильной стороне, в этом — нет.

В то же время я горжусь ребятами. По опасным моментам у нас было преимущество. Вратарь и защита США отработали отлично. Но во второй половине матча шайба все время была у нас. Конечно, счет на табло, однако если говорить о самоотдаче и том, как мы бились, я не могу не похвалить парней», — сказал специалист.

Яркое празднование сборной США на льду с кубком продолжилось в раздевалке. Собравшись в круг, американцы продолжили отмечать победу на МЧМ-2021 триумфальной кричалкой:

«Мама, не плачь! Американский хоккей — это сделай или умри! Берем клюшки в руки и едем на чужую землю. Тренер сказал, я буду звездой. Хоккей США зайдет очень далеко!»

USA HOCKEY IS DO OR DIE. pic.twitter.com/zc4aDiGawX — USA Hockey (@usahockey) January 6, 2021

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию противостояния в Эдмонтоне.