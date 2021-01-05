«В духе СССР»: как Россия доминирует на «Тур де Ски»

«Тур де Ски» превратился в чемпионат России

Элитная многодневка «Тур де Ски» благополучно переехала из швейцарского Валь-Мюстайра в итальянский Тоблах, где уже состоялись женская и мужская индивидуальные гонки. Российские лыжницы в «разделке» порадовать не сумели — лучшей у России стала Юлия Ступак, финишировавшая четвертой, — а вот мужская сборная выступила не просто триумфально, но и феноменально.

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По факту у россиян в мужской дисциплине полноценных конкурентов и соперников попросту нет. Виной тому, например, решение норвежцев отказаться от участия в соревнованиях, которые в качестве основного аргумента приводят опасность риска распространения коронавируса, что в нынешних условиях является понятным и обоснованным. Вместе с этим Россия потеряла конкурентов и из Финляндии, где с соревнований снялся, например, Ийво Нисканен. Если кто и способен оказать россиянам сопротивление, то только Дарио Колонья, Федерико Пеллегрино да Морис Манифика.

Из них в сегодняшней «разделке» на 15 км более-менее успешно смог выступить только последний. Француз, показав шестой результат, буквально разбавил своим присутствием российский триколор, который растянулся с первого аж до восьмого места.

Семь россиян в первой десятке, из них пятеро — в лидерах. Феноменальный результат.

Отличную гонку провел Иван Якимушкин, который занял третье место. В нынешнем сезоне выше он еще не поднимался, но, учитывая некоторые проблемы с физическим состоянием, на которые жаловался сам лыжник, результат для него является отличным. На протяжении всей дистанции Якимушкин шел в группе лидеров и благодаря ударной работе на последнем круге смог закрепиться на пьедестале. Именно этого, к слову, не хватило Андрею Мельниченко, который также претендовал на медали, но из-за неудачного финиша стал только восьмым.

Серебро досталось Денису Спицову, который составил серьезную конкуренцию лидеру мужской сборной России Александру Большунову. Сейчас 24-летний лыжник постепенно набирает форму, и первая для него в этом сезоне медаль не должна стать последней.

Что касается Большунова, то в его победе никаких сомнений не возникало. Александр находится в превосходной форме, и даже жаль, что у него нет полноценных конкурентов в борьбе за лидерство в личном зачете. Действующий обладатель Большого хрустального глобуса на правах обладателя желтого биба спокойно стартовал в «разделке» последним и, взвинтив темп к отметке 5 км, оставался бесспорным лидером гонки.

«Мы только рады, что на троне постоянно русские»

По итогам гонки Большунов высказался лаконично и скромно — ярких эмоций своей победе он не придал, лишь поблагодарив за работу своих помощников и тренеров.

«Рад победе, результатом в принципе доволен. В концовке только немного сдал. Благодарен своей сервис-бригаде и тренерам. Они отлично поработали»,

— сказал Сан Саныч.

Александр Терентьев, который выдал хороший старт, но в итоге финишировал на 15-м месте с отставанием в 52,5 секунды от Большунова, подчеркнул, что в основном ориентировался на Пеллегрино, а также выразил радость тому факту, что лидерство в нынешнем сезоне принадлежит российским лыжникам.

«Пытался с каждым километром прибавлять. В Тоблахе не такая сложная трасса, тут я чувствую себя лучше. Весь трон принадлежит русским? Я только рад нашему лидерству», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

«Российская команда действует в духе СССР. Они дикие головорезы»

Про безоговорочное лидерство российских лыжников говорят и на Западе. Традиционно большое внимание лыжным гонкам уделяют в Норвегии, Швеции и Финляндии. Норвежцы ожидаемо победу россиян и очередной успех Большунова решили проигнорировать, зато шведы с финнами поделились интересными комментариями.

Например, бывший шведский лыжник Андерс Бломквист, который в последние годы работает экспертом на телеканале SVT, выразил мнение, что норвежских лыжников на «Тур де Ски» откровенно не хватает — из-за их отсутствия у России нет конкурентов.

«Жаль, что норвежцев нет на соревнованиях. Теперь «Тур де Ски» превратился в русский театр. Александр Большунов — лучший. Он превосходит каждого лыжника, который участвует в этих гонках», — отметил Бломквист.

С громкими высказываниями выступили и журналисты финского портала Iltalehti. Так, одна заметка получила заголовок «Россия, Россия, Россия, Россия, Россия — новый громкий успех восточного соседа». А вот обозреватель Сантту Сильвеннойнен и вовсе упомянул Советский Союз и сравнил нынешнюю российскую мужскую сборную в лыжных гонках с «легендарной хоккейной «Красной машиной» из СССР».

«Россия действует в духе Советского Союза. Они дикие головорезы. Сразу пятеро россиян вошли в топ-5 индивидуальной гонки в Тоблахе и семь — в восьмерку лучших. Русский спектакль получился сокрушительным для всех остальных. Ситуация не сильно изменилась бы, даже если бы на соревнованиях были норвежцы, лучшие финские лыжники и другие звезды», — считает автор.

Еще один финский журналист Сакари Лунд из Yle назвал победу россиян в «разделке» непонятной.

«Россия заняла весь пьедестал и топ-5 в очередной гонке на «Тур де Ски». Подавляющее преимущество и доминирование российских лыжников. Российский фронт, который был представлен Большуновым, Спицовым, Якимушкиным и другими, был прерван французским завоевателем Морисом Манифика, занявшим только шестое место», — написал он.