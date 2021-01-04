«Хотим нанести канадцам шлепок»: как Россия настраивается на полуфинал МЧМ

Совсем скоро, в 2.00 по московскому времени в ночь с 4 на 5 января, в Эдмонтоне стартует полуфинал молодежного чемпионата мира Россия — Канада.

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В матчах между этими командами нередко разворачивается драма с отыгрышами нескольких шайб, овертаймами и буллитами. За примером далеко ходить не надо: в финале МЧМ прошлого сезона «Красная машина» вела 3:1 за 12 минут до конца матча, а затем неожиданно проиграла 3:4.

Словно желая еще больше поднять градус напряжения, наставники команд и хоккеисты как следует зарядили эмоциями в своих интервью и на пресс-конференциях накануне встречи.

«Как победить Канаду? Показать наш русский характер»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов, который возглавил команду в июне 2020 года и спустя семь месяцев готов провести важнейший матч своей пока короткой тренерской карьере, не стеснялся высказываться громко, красиво и даже немного пафосно.

«Я жду классической игры с эмоциями и драмой. По-другому не вижу. Мы горим желанием взять реванш за прошлый год. Трое ребят помнят, как обидно было проиграть тот матч, — приводит слова Ларионова Sport24. — Канадские эксперты считают нас хуже соперника? Это отличная мотивация, мы не против быть андердогами.

Но также мы верим в своих ребят — они готовы провести свой лучший матч на турнире, а может, и в жизни. Мы хотим нанести канадцам первый шлепок («кленовые листья» не проиграли еще ни одного матча на турнире — «Газета.Ru»)».

Также специалист рассказал, что после четвертьфинала с Германией (2:1) в раздевалке царила унылая атмосфера — хоккеисты были недовольны тем, как тяжело им дался матч против явного аутсайдера. Тренер попытался утешить подопечных, призвав их больше уважать поверженного соперника, однако статус фаворита перед игрой сделал свое дело. Теперь же, по мнению Ларионова, это бремя будет давить на канадцев — тем более что они играют дома, а «Красной машине» должно быть немного полегче в психологическом плане.

«За счет чего Россия должна обыгрывать Канаду? Во-первых, дисциплина. Мы должны избегать моментов, за которые получаем удаления. Второе — наш русский характер. Нужно сыграть друг за друга и при этом не потерять хладнокровие.

Когда мы двигаем шайбу и играем друг на друга — никакой соперник ничего с нами сделать не сможет. Мы рады, что ребята захватили сердца болельщиков и у турнира высокие рейтинги.

В таких матчах, как Россия — Канада, рождаются легенды, появляются люди, которые делают разницу в играх. У нас здесь 25 парней от 25 русских матерей. И эти парни играют за своих родителей. Они знают, что делать, и будут готовы к игре», — подытожил тренер.

На вопрос о судействе (из-за коронавирусных ограничений на турнире работают только местные канадские арбитры, — иностранцев не приглашали) Ларионов ответил максимально корректно, подчеркнув, что все в любом случае зависит от его подопечных.

Примечательно, что прямо накануне матча о работе Ларионова крайне неоднозначно высказался легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, который в свое время возглавлял сборную России.

«Сейчас Ларионов работает с молодыми ребятами, которые сразу после МЧМ вернутся обратно в свои клубы и будут подчиняться другим правилам. У нас нет системы. Возглавив молодежную сборную, Ларионов ввязался в рискованную историю. Лично я не понимаю, зачем он в нее вписался. Попытаться поменять происходящее в 60 лет — серьезный вызов.

Ничего нового дать этим ребятам, которые воспитаны особым образом, он не в состоянии однозначно. Он может стать национальным героем, если молодежка выиграет МЧМ, но может превратиться и во врага»,

— цитирует Фетисова RT.

А вот главный тренер молодежной сборной Канады Андре Туриньи, напротив, отметил большую работу Ларионова и заявил, что нынешняя команда России серьезно отличается от прошлогодней, которую возглавлял Валерий Брагин.

«Это день и ночь, абсолютно разные стили игры, разные философии. Россияне любят владеть шайбой, часто перестраиваются, у них хорошие выходы из обороны, благодаря чему они не раз убегали в контратаки. Также Россия по-прежнему неуступчива в обороне», — приводит слова Туриньи «Чемпионат».

Остается лишь пожелать Ларионову удачи перед важнейшим вызовом в его тренерской карьере. Как отметил сам наставник, все хоккеисты сборной России должны «дать чуточку больше, чем раньше, — тогда мы сможем рассчитывать на победу».

«Сложно не поддаваться на провокации североамериканцев»

Основной защитник сборной России Семен Чистяков, который в матче с Германией отдал важнейшую голевую передачу на Василия Пономарева (тогда Россия забила в меньшинстве), перед игрой заверил, что Канада вообще не внушает «Красной машине» страха.

«Конечно, любой хотел бы сыграть против Канады, и мы счастливы, что сделаем это.

Но никакого мандража нет — все спокойно, все готовы показать свою лучшую игру. Будем доказывать, что мы сильнее канадцев».

По поводу частых удалений сборной России Чистяков отметил, что это последствия собственных недоработок: когда не получается догнать соперника ногами, в ход идет задержка клюшкой, которая наказывается двухминутным штрафом. При этом защитник предположил, что в игре с Канадой удалений будет гораздо меньше (например, в матче с Германией россияне умудрились удалиться пять раз, хотя чаще находились в атаке, чем соперник).

«Против Канады все будут играть ответственно, потому что в таких матчах нельзя удаляться. Канадцы очень хорошо играют в большинстве. Мы не должны давать повода.

Тяжело ли мне не поддаваться на провокации североамериканцев? Конечно, тяжело, когда надо все это сдерживать в себе. Но потом ты понимаешь, что ты не один играешь, еще на скамейке сидит вся команда. Нельзя команду подставлять, чтобы они потом ложились под шайбы»,

— подытожил Чистяков.