«Белов зол и ждет извинений»: чем закончился конфликт россиян на «Тур де Ски»

Лидерство Большунова

В швейцарском Валь-Мюстайре завершился первый этап «Тур де Ски» — самой престижной многодневки по лыжным гонкам. В трех гонках данного этапа — спринте, масс-старте и пасьюте — сборная России завоевала шесть медалей, из которых три — на счету Александра Большунова.

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Сан Саныч, как ласково называют его болельщики, отдал победу только в спринте — там россиянин стал вторым, а победа досталась итальянцу Федерико Пеллегрино. Однако в масс-старте и гонке преследования подопечный Юрия Бородавко завоевал золото с серьезным отрывом от конкурентов.

В данный момент Большунов лидирует в общем зачете «Тур де Ски» с преимуществом 53 секунды над ближайшим преследователем — еще одним россиянином Артемом Мальцевым, который сумел пока взять одну медаль — серебро в гонке преследования.

Практически нет сомнений, что Большунов в итоге выиграет всю многодневку, хотя впереди еще осталось пять гонок в Италии. Четыре из них являются дистанционными, а значит, россиянин будет в них фаворитом. В единственном спринте хватит и второго места за Пеллегрино.

Даже тренер сборной России Маркус Крамер, который является личным наставником Мальцева, не верит в то, что его подопечный сможет навязать серьезную конкуренцию Большунову.

«Не думаю, что здесь можно бороться за победу, Александр очень силен, — приводит слова Крамера «Спорт-экспресс». — Да, в гонке преследования Артем был быстрее, но тут нужно понимать: стартовать первым и идти в отрыве, как это делал Большунов, куда сложнее, чем преследовать лидера.

Если только не случится чего-то форс-мажорного, вроде завала или ужасной ошибки с лыжами, то Большунов должен выиграть «Тур де Ски». Я уверен, что победа будет его.

А для Артема сейчас важно сохранить место на подиуме. Он универсальный гонщик, который может показывать результат в спринте и дистанционной гонке обоими стилями. Но в принципе мы готовимся к чемпионату мира, это главная цель. А «Тур де Ски» важен именно как этап подготовки».

Безоговорочным лидерством Большунова восхитился и его принципиальный соперник Йоханнес Клебо, который отказался от участия в «Тур де Ски» из-за боязни коронавируса и в данный момент тренируется в родной Норвегии, называя своей основной целью февральский чемпионат мира — 2021.

«Успехи Большунова, конечно, производят впечатление. Но было понятно, что он будет бежать быстро, я знал, что он хорошо показывает себя в высокогорье, так что его медали для меня не шок. Он все делал правильно и лидирует в туре. Есть ощущение, что исход многодневки уже решен, — заявил Клебо в эфире TV2.

— Каково смотреть «Тур де Ски» в телетрансляции, а не участвовать в нем? Отстой, что еще сказать. Досадно было видеть, как Большунов просто убегает ото всех. Мне хотелось бы самому находиться там и дать ему бой.

Если бы я участвовал в «Тур де Ски», то попытался бы что-то сделать, хотя другие наверняка тоже пробовали. Тяжело смотреть, как он просто уносится от пелотона. Но будем надеяться, что мы вернемся чуть позже этой зимой и окажем ему сопротивление».

Чуть позднее стало известно, что Клебо выступит на этапах Кубка мира в финском Лахти (23-24 января) и шведском Фалуне (29-31 января).

Конфликт Червоткина и Белова

Помимо Большунова, медали на первом этапе «Тур де Ски» среди мужчин завоевали два других россиянина — Мальцев (уже говорилось об его серебре в гонке преследования) и Иван Якимушкин (взял бронзу в масс-старте).

Причем в масс-старте весь пьедестал мог быть российским, если бы на финише не столкнулись между собой Алексей Червоткин и Евгений Белов. Они шли за Большуновым и претендовали на серебро и бронзу.

Однако на последнем повороте Червоткин попытался по внутреннему радиусу подрезать Белова, который шел на середине трассы, и в итоге влетел в него. Два россиянина повалились в снег и тут же принялись разбираться между собой вместо того, чтобы вскакивать и бежать к финишу.

В итоге второе место занял швейцарец Дарио Колонья, а третье — Якимушкин. Червоткин фишинировал седьмым, Белов — девятым.

«Белов очень зол. Он ждет извинений. Если получит их, то все в порядке. Червоткин понимает, что был виноват, и надеюсь, он извинится»,

— говорил тренер Белова Маркус Крамер.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе тоже заняла сторону Белова.

«На мой взгляд, вина за случившееся лежит на Алексее, у Жени же сзади глаз не было. Да и отношения после инцидента начал выяснять Алексей, Женя не высказывал претензий, после финиша он даже похлопал Алексея по плечу, так что эмоции показал лишь Червоткин.

Я очень переживала по поводу того, что санкции могут коснуться и Якимушкина, который, чтобы объехать упавших ребят, был вынужден выйти за пределы трассы. У него не было выбора — или так, или падать третьим.

Но к Ивану у жюри не возникло никаких вопросов», — цитировал Вяльбе «Матч ТВ».

В итоге Белов и Червоткин поговорили друг с другом, и последний признал свою неправоту.

«Алексей посмотрел кадры замедленного повтора и признал, что он был виноват в столкновении, — рассказал Крамер. — Но и Евгений тоже понимает, что бороться в первую очередь нужно против соперников из других команд, а не из своей».

В итоге больше всего пострадал от этого столкновения его инициатор — Червоткин получил три минуты штрафа от Международной федерации лыжного спорта (FIS) и лишился возможности борьбы за высокое место в общем зачете «Тур де Ски».

В данный момент он находится на 47-м месте, уступая лидирующему Большунову 5,26 минуты.

Возвращение Ступак

Единственной россиянкой, которая сумела взять медаль на первом этапе «Тур де Ски», стала Юлия Ступак (в девичестве — Белорукова, под этой фамилией она завоевала две бронзы на Олимпиаде в Пхенчхане — 2018). В прошлом январе спортсменка родила сына и в сезоне-2020/21 постепенно возвращается на свой прежний уровень.

В Валь-Мюстайре Ступак стала второй в масс-старте, уступив только шведке Линн Сванн. В общем зачете «Тур де Ски» россиянка занимает сейчас пятое место, проигрывая лидирующей американке Джессике Диггинс 59 секунд.

«Возвращение Ступак — это было очень непросто! — заявил наставник лыжницы Маркус Крамер.

— Она позвонила мне спустя недели две-три после родов и сказала: «Ну что, Маркус, я готова начинать тренироваться. Хочу еще одну медаль на чемпионате мира и минимум две — на Олимпийских играх. Что я должна для этого сделать?»

Знаю, что порой Юля начинала сомневаться, получится ли вернуться на прежний уровень. Но примерно с октября, когда мы встали на лыжи, я увидел, что она на правильном пути. А особенно ее вдохновило второе место на этапе Кубка мира в Давосе. В дистанционной гонке, да еще коньковой! Для нее это супер».

Будем надеяться, что Ступак еще больше раскроет свой потенциал в следующих гонках. Соревнования «Тур де Ски» возобновятся во вторник, 5 января, в итальянском Тоблахе. В этот день состоятся женская и мужская гонки с раздельного старта.