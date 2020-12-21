«Я достиг дна»: олимпийский чемпион Нортуг сел в тюрьму за наркотики

Легенда лыжных гонок — двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг — получил семь месяцев тюремного заключения за опасное вождение, нарушение скоростного режима и хранение наркотиков. Также норвежец пожизненно лишен водительских прав. Напомним, 13-кратного чемпиона мира задержали за превышение скорости 13 августа 2020 года.

Нортуг гнал на спорткаре Jaguar F-Type со скоростью 168 км/ч при ограничении 110 км/ч и умудрялся снимать происходящее на телефон. Тогда полиция заподозрила, что спортсмен ехал в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и отправила его сдавать анализы, а также провела обыск у него дома.

В крови знаменитости не нашлось психотропных веществ (за 2,5 часа до задержания Нортуг провел занятие в школе лыжных гонок для детей и был вполне адекватен), однако в доме чемпиона обнаружили 10 грамм кокаина.

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Все это вылилось в обвинение по трем статьям и в тюремное заключение на семь месяцев. Однако королю лыжных гонок еще повезло, что анализы не показали содержания наркотиков или алкоголя — по собственному признанию, он употреблял эти вещества на вечеринке за сутки до задержания. Если бы по итогам анализов врачи констатировали опьянение, то срок заключения мог резко увеличиться — вождение в таком виде наказывается очень строго.

С семью месяцами тюрьмы Нортуг согласился и оспаривать приговор пока не намерен. К слову, водительские права он в теории может вернуть, но подать заявку на это можно будет не раньше, чем через пять лет.

Очень жаль, что звезда Ванкувера-2010 (Петтер взял там четыре медали — два золота, серебро и бронзу) и просто один из лучших спортсменов в истории опустился до тюремного заключения спустя два года после завершения карьеры.

На специальной пресс-конференции, организованной после задержания, Нортуг признался в зависимости от наркотиков и алкоголя.

«У меня большие проблемы с употреблением психоактивных веществ, включая алкоголь и наркотики. Я должен это признать. Раньше я не относился к своей проблеме серьезно и пытался скрывать ее. Близкие люди начали что-то подозревать, но я все отрицал и при них старался жить другой жизнью.

Все началось после завершения карьеры (Нортуг объявил о своем решении в декабре 2018 года. — «Газета.Ru»).

В первый раз я попробовал кокаин в 2019 году — по-моему, это было в январе. Употреблял его на каких-то вечеринках, но бывали периоды, когда я принимал его от трех до пяти часов в неделю — это превратилось в систему. Я достиг дна своей жизни, и сейчас мне нужна помощь.

Самый тяжелый период я пережил прошлым летом. Зимой наступило облегчение, но весной я снова провалился, и летом 2020 года все опять стало плохо.

Что касается последнего инцидента на трассе, то признаю, что ехал со скоростью более 200 км/ч и зачем-то снимал это на видео, а потом еще и отправил друзьям. Это было очень глупо и по-идиотски», — цитирует Нортуга Dagbladet.

Остается надеяться, что легендарный спортсмен, который эпатажно вел себя во время гонок (мог финишировать задом наперед в знак издевательства над соперниками или демонстративно отпустить вперед главного конкурента, а потом легко догнать на финише и увести победу из-под носа), после этой истории опомнится и найдет другие способы наполнить свою жизнь адреналином.