Контракты составлены: когда подерутся Джошуа и Фьюри

История потенциально самого дорогого боя в истории близка к развязке. Инсайдер Майк Коппинджер сообщает, что принципиальная договоренность о двухматчевом противостоянии чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) достигнута.

«Промоутер Эдди Хирн говорит, что Фьюри и Джошуа устно договорились, и контракты на титульный бой в тяжелом весе составлены на май или июнь. По словам Хирна, осталось уладить незначительные проблемы: кто будет выходить вторым, место проведения и так далее. Этот бой должен состояться», — написал Коппинджер в Twitter.

В то же время определенные сложности с организацией встреч остаются. Главным образом это касается вопроса трансляции поединка. Коппинджер уточняет, что в США бой захочет показать сотрудничающая с Фьюри компания-партнер ESPN, тогда как в Великобритании права есть у BT. При этом со стороны Джошуа заинтересованы британский Sky и американский DAZN. Как участники сделки будут решать эту проблему, пока неизвестно.

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Впрочем, это не единственное, что может помешать проведению поединка, учитывая его статус. Так, например, Джошуа, будучи чемпионом WBO, должен будет провести поединок с обязательным претендентом. Им является бывший абсолютный чемпион мира, украинец Александр Усик (18-0, 13 КО). Хирн уже сообщил, что если Всемирная боксерская организация не согласится предоставить Джошуа отсрочку для боя с Фьюри и обяжет его драться с Усиком, то британец будет готов отказаться от пояса WBO. Энтони не согласен — это другая проблема.

«В глубине души я понимаю, что не готов потерять титул. Если нужно будет, то сначала подерусь с Усиком. Я думаю, что регулирующий орган должен предоставить мне отсрочку, если есть возможность определить абсолютного чемпиона мира. Я много работал над тем, чтобы объединить чемпионские пояса, за последние несколько лет», — заявил он перед боем с Кубратом Пулевым.

Журналист Sports Illustrated Крис Манникс в свою очередь со ссылкой на менеджера Усика Эгиса Климаса проинформировал, что украинец может согласиться не встречаться на ринге с Джошуа и заключить соглашение, по которому ему будут выплачены «щедрые отступные». В переговоры агенты боксеров и представители WBO пока не вступали.

У Фьюри также остается обязательство провести бой перед встречей с Джошуа. В конце 2020-го он должен был в третий раз подраться с Деонтеем Уайлдером (он по-прежнему добивается реванша любыми способами), но этого не произошло. В качестве альтернативных соперников рассматриваются Агит Кабайел и Карлос Такам, но оппонент для Цыганского Короля все еще не подобран, а бой не анонсирован. Чем дольше ситуация остается неопределенной, тем меньше шансов, что все пройдет так, как наметил Хирн.

За первый бой Джошуа и Фьюри должны получить по $125 млн каждый. Это рекордный гарантированный гонорар в истории бокса, а общая прибыль спортсменов может в итоге превысить $200 млн. В трудных переговорах принимают участие много заинтересованных сторон — промоутеры, бизнесмены, спонсоры и менеджеры боксеров.

Один прецедент всерьез поставил под угрозу сделку: выяснилось, что основным участником переговоров и человеком, благодаря которому бой вообще стал возможен, выступил основатель MTK Global Даниэль Кинахан. Его имя широко известно в криминальных кругах, ирландский Верховный суд публично назвал его де-факто лидером крупнейшего дублинского преступного картеля, занимающегося наркоторговлей, убийствами и прочими тяжкими преступлениями. Сейчас Кинахан находится в бегах и работает в Дубае советником промоутерской компании KHK Sports, которой владеет король Бахрейна. Бизнесмена разыскивают правоохранительные органы Ирландии, а также Бюро по криминальным активам, Агентство по борьбе с наркотиками и ФБР — в Соединенные Штаты въезд ему запрещен.

Присутствие в переговорах такого человека не понравилось другим участникам. Это стало причиной того, что Кинахан вышел из сделки и, более того, принял решение оставить все дела, связанные с боксом. Это практически сразу принесло свои плоды: было объявлено, что договоренность по финансовой части боя достигнута.