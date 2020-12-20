Продолжение антирекорда: Губерниев предложил биатлонистам 100 тысяч

Биатлонный сезон прошел всю свою часть 2020 года, и в целом состоялось уже больше трети этапов, однако сборная России по-прежнему не может ни в одной гонке добиться попадания на подиум.

Кошмарная серия тянется еще с чемпионата мира-2020 в итальянском Антхольце. Там Александр Логинов неожиданно, учитывая не самые его лучшие выступления в сезоне, выиграл спринтерскую гонку, а затем еще и взял бронзу в пасьюте.

Дальше к лидеру российской команды рано утром нагрянула полиция, он был выбить из равновесия и снялся с масс-старта и эфстафеты... И вот с тех пор ни мужчины, ни женщины в сборной России не взяли ни одной медали.

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Как ни старается команда, а в нынешней кампании добраться до пьедестала не получилось ни на одном из двух этапов в финском Контиолахти, а также двух этапах в австрийском Хохфильцене.

Тогдашняя победа Логинова в спринте в Антхольце зафиксировала прежний антирекорд — 28 гонок без наград. Теперь их к 20 декабря набралось уже 37.

И шанс на этот раз, надо сказать, был более чем реальный. Подарил его как раз Логинов, остающийся безоговорочно лучшим биатлонистом страны и лидером национальной сборной, от которого и ждут свершений.

В масс-старте в Хохфильцене Александр показал действительно хорошую форму. На лыжне быстрее россиянина было только четыре человека. Норвежцы Йоханнес Бё и Йоханнес Дале выиграли больше 20 секунд каждый, а шведы Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон фактически пробежали с Логиновым в одни ноги. При этом представители «Тре крунур» получили по штрафному кругу уже на первом рубеже, а Самуэльссон еще и на втором. Там же разок промахнулся и Дале. Да и лидировавший Бё-младший дал слабину на третьей огневой позиции, заработав штрафной круг, и Логинов при чистой стрельбе вышел бы в лидеры.

Вместо этого Александр сам смазал два выстрела, что и лишило его и победы, и медалей.

Вторую стойку он отработал чисто и стал на финише десятым, уступив чисто стрелявшему немцу Арнду Пайфферу всего 32,8 секунды — фактически дистанцию одного штрафного круга. Ведь второе место завоевал пробежавший на круг меньше россиянина Понсилуома, бывший на лыжне быстрее на 0,1 секунды!

Что до остальных российских мужчин, то относительно быстро бежавшие Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заработали по три штрафных круга, а сработавший чисто три первых рубежа Евгений Гараничев был слишком медленным и к тому же все же тоже разок промахнулся.

Таким образом, последний шанс взять в этом году медаль для России имела в женском масс-старте единственная представительница сборной, пробившаяся туда, Ирина Казакевич.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев перед гонкой даже объявил в прямом эфире, что государственный телеканал учредил специальную премию в 100 тыс. рублей для российского спортсмена или спортсменки, который первым добежит до медали на Кубке мира по биатлону.

Впрочем, даже если эта новость и стала для молодой российской дебютантки Кубка мира дополнительным мотиватором, она ей не помогла.

Казакевич бежала достаточно неплохо, показав 17-й ход и уступив не только лучше всех бежавшей, но и выигравшей гонку лидеру Кубка мира норвежке Марте Ульсбю-Ройселанд приемлемые 50 секунд. Вот только сама Ирина на каждом из трех первых рубежей заработала по штрафному кругу, а на четвертом и вовсе зашла на два.

В итоге 24-е место, и вряд ли тот факт, что позади осталась звездная итальянка Лиза Витоцци, тоже намотавшая пять кругов, может утешать.

«Самое интересное – бежать первый круг. Суета, все идут медленно, невероятные передвижения, ты не понимаешь, что происходит. Я успела близко подойти к головке, не прикладывая усилий. На первом рубеже долго копалась, взяла доппатрон, потому что была осечка. Потеряла 10-15 секунд на выстреле. Будет мне уроком, чтобы работать более аккуратно, — рассказала сама Казакевич.

— Первый круг был очень медленный, как мне показалось. Начали задавать темп только на длинном подъеме, до этого шли чуть ли не пешком по моим ощущениям».

Российская команда вот уже 39 гонок остается без наград в Кубке мира, и конца этой антирекордной серии все не видно и не видно...