Голодные до побед: почему ЦСКА может стать чемпионом России

Главный конкурент

Главным конкурентом московского ЦСКА в борьбе за чемпионский титул в Российской премьер-лиге является петербургский «Зенит». Несмотря на провал в Лиге чемпионов, «Зенит» все еще имеет самый опытный и сыгранный состав в РПЛ. Чемпион последних двух первенств настроен продлить победную серию и в этом сезоне. Однако столь ощутимое преимущество в классе над соперниками в России может сыграть с сине-бело-голубыми в злую шутку.

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У ЦСКА более голодная до побед команда. И нет никаких сомнений в том, что в каждом из оставшихся матчей в сезоне армейцы выложатся на максимум своих возможностей. В этом и заключается главное преимущество красно-синих в борьбе за чемпионский титул.

Виктор Гончаренко

Как ни странно, наибольшую поддержку со стороны руководства клуба имеет главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед зимней паузой в Российской премьер-лиге объявил о своем решении отказаться от продления контракта с клубом, а Сергей Семак не справился со своей главной задачей и не вывел «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов. Очевидно, что руководство «Спартака» начнет поиски нового главного тренера уже в начале 2021 года, а боссы сине-бело-голубых, несмотря на возможный успех в РПЛ, стремясь добиться лучшего результата в Европе, могут сменить вектор развития, а вместе с ним и Семака на посту главного тренера.

Руководство ЦСКА же в Гончаренко верит. Об этом свидетельствует поддержка главного тренера после неудачной серии из семи матчей без побед в конце 2020 года. С главной задачей на сезон — возвращением в Лигу чемпионов — Гончаренко на данный момент справляется.

Зимнее трансферное окно

Зимнее трансферное окно — возможность для всех клубов Российской премьер-лиги укрепить свои составы для выполнения поставленных задач на сезон. Однако их финансовое состояние находится далеко не в лучшем состоянии. Потому вероятность больших трансферов значительно уменьшается.

Напомним, что наиболее активным клубом во время летнего трансферного окна был московский ЦСКА.

Армейцы приобрели четырех игроков (Бруно Фукса, Бактиера Зайнутдинова, Чидеру Эджуке и Адольфо Гайча) на сумму около €30 млн. Но лишь двоим удалось в полной мере продемонстрировать свои возможности: Зайнутдинову и Эджуке. Оба регулярно выходили в составе московского клуба и зарекомендовали себя как сильные футболисты, как минимум, по меркам РПЛ. А Бруно Фукс и Адольфо Гайч не смогли проявить себя в первой части сезона. Первый — из-за травм, второй — из-за плохой физической подготовки. Эти проблемы стали лишь последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Игроки перед нынешним сезоном не прошли полноценную подготовку, что не могло не сказаться на их состоянии.

Учитывая, что ко второй части сезона клубы смогут подготавиться в штатном режиме, с высокой долей вероятности, ЦСКА, наконец, получит в лице Бруно Фукса и Адольфо Гайча усиление.

Роль лидеров

Игорь Акинфеев, Марио Фернандес и Алан Дзагоев — лидеры ЦСКА. Из этих трех футболистов первую часть сезона полноценно провел лишь Акинфеев. Фернандес и Дзагоев же пропустили много матчей из-за травм и лишь к последней встрече 2020 года с «Ростовом» вышли на пик формы. От количества матчей, которые лидеры московского клуба проведут во второй части сезона, будет зависеть очень многое. Если Акинфеев, Фернандес и Дзагоев будут готовы играть, шансы ЦСКА на победу в чемпионате России увеличатся в разы.

Календарь

28.02.2021. «Локомотив» — ЦСКА.

07.03.2021. ЦСКА - «Ахмат».

14.03.2021. «Арсенал» — ЦСКА.

21.03.2021. ЦСКА — «Зенит».

04.04.2021. «Тамбов» — ЦСКА.

11.04.2021. ЦСКА — «Ротор».

18.04.2021. «Сочи» — ЦСКА.

25.04.2021. «Спартак» — ЦСКА.

02.05.2021. ЦСКА — «Уфа».

09.05.2021. ЦСКА — «Краснодар».

16.05.2021. «Динамо» — ЦСКА.

Впереди 11 туров, то есть больше трети чемпионата. Московскому ЦСКА предстоят матчи, как с прямыми конкурентами, так и с командами, уступающими в классе. Единственным преимуществом по календарю можно назвать домашнюю встречу с петербургским «Зенитом», которая может стать решающей в борьбе за чемпионский титул. И болельщики красно-синих могут сыграть ключевую роль в этой борьбе.