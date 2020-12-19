Дебютантка Казакевич в одиночку бьется за Россию в масс-старте. LIVE

38 гонок сборная России уже без медалей в Кубке мира по биатлону. Кошмарный антирекорд. Дошло до того, что Дмитрий Губерниев сейчас объявил в прямом эфире «Матч ТВ», что государственный телеканал учреждает специальную разовую премию первому биатлонисту или биатлонистке из России, кто сможет пробиться на пьедестал! Так что у Ирины Казакевич сегодня есть шанс заработать немножко больше обычного!