Дебютантка Казакевич в одиночку бьется за Россию в масс-старте. LIVE

Казакевич — 26-я: +1:53,5.
Вот какое положение в гонке после трех рубежей. Вирер устремляется в погоню за лидерами.
У Казакевич долгая изготовка и снова промах. А потом еще один...
Вирер отстрелялась первой, но промахнулась. Экхофф могла выйти в лидеры, но смазала последний выстрел. Маркета Давыдова и Ройселан чисто сработали!
Кстати, Казакевич уже поднялась на 23-е место и подсократила отставание. +1:08 у российской спортсменки.
Пятерка лидеров впереди. И впереди же третья стрельба.
Экхофф тащит всех за собой. А, кстати, Анна Оберг сейчас лучшая из тех, кто с промахом. Она уже шестая и всего 16 секунд уступает лидеру. Подтягивается.
Казакевич 27-я только с +1:13,8.
20-ка сильнейших после второго рубежа с Вирер и Экхофф во главе.
У Казакевич снова один промах, к сожалению.
Вирер и Экхофф закрываются первыми, а вот Ройселанд убегает на круг! Зато на этот раз Анна Оберг стреляет чисто.
Еще одну отсечку прошли спортсменки. Казакевич 24-я.
Казакевич сохраняет свою 23-ю позицию. Пару секунд еще проиграла лидерам, но в целом пока держит темп.
Отрезок 3,7 км. Тут девять биатлонисток составляют лидирующую группу, а на первом месте сейчас норвежка Тириль Экхофф.
Казакевич на 23-м месте с отставанием +41,7.
Положение в гонке после первого рубежа.
Казакевич попала первые два выстрела, потом промахнулась третьим и долго выцеливала следующие два. Но попала.
Первой закрывает все пять мишеней и срывается с места Эльвира Оберг, но ее сестра и Ульсбю-Ройселлан тут же закрыли все свои мишени чисто.
К первом рубежу подкатили девушки.
Уже норвежка Марте Ульсбю-Ройселлан, которая лидирует в Кубке мира, возглавила гонку. Казакевич 17-я — +6,9. Скоро первая стрельба.
Первая отсечка. Шведка Анна Оберг лидирует, и сейчас даже пытается подергать пелотон. Казакевич вполне неплохо стартовала из третьего ряда и уже прорвалась на 18-ю позицию. +6,6 от лидера.
Поеееееехали! Старт дан!
Масс-старт, пожалуй, самая зрелищная дисциплина в биатлоне. Нас ждет общий старт и четыре огневых рубежа с штрафными кругами за промахи. Сейчас начнется.
38 гонок сборная России уже без медалей в Кубке мира по биатлону. Кошмарный антирекорд. Дошло до того, что Дмитрий Губерниев сейчас объявил в прямом эфире «Матч ТВ», что государственный телеканал учреждает специальную разовую премию первому биатлонисту или биатлонистке из России, кто сможет пробиться на пьедестал! Так что у Ирины Казакевич сегодня есть шанс заработать немножко больше обычного!
Начало гонки — в 16.25 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта в рамках этапа 4-го этапа Кубка мира в Хохфильцене. Из россиянок в этой гонке примет участие только Ирина Казакевич, которая в этом сезоне дебютировала в сборной. Другие спортсменки национальной команды не смогли исполнить критерии для отбора.
Напомним, в масс-старт попадают биатлонистки из топ-25 общего зачета Кубка мира и еще пять спортсменок, показавших самые высокие результаты на отдельно взятом этапе Кубка мира.