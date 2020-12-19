Возвращение года: Канело бьется с британцем за два пояса. LIVE

Сегодняшний соперник Альвареса — непобежденный чемпион WBA Каллум Смит. Столь серьезных оппонентов в карьере британца еще не было, так что бой с Канело пока является главным на спортивном пути Смита.

Кстати, Смит — представитель боксерской династии, с которой в свое время успел познакомиться Канело. Четыре года назад мексиканец нокаутировал одного из старших братьев Каллума Лиама в поединке за титул WBO. Из четырех братьев-боксеров Каллум — самый младший.