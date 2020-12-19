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Возвращение года: Канело бьется с британцем за два пояса. LIVE

Бокс. Сауль Альварес — Каллум Смит. ОНЛАЙН

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Сауль Альварес спустя год возвращается на ринг. Легендарный мексиканец по прозвищу Канело встречается с британцем Каллумом Смитом в поединке за титулы суперчемпиона мира по версии WBA и чемпиона мира по версии WBC Diamond. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя.
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Трансляция
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07:35

Выход Каллума.

07:30

Канело и Смит уже на ринге. Считанные минуты до боя остаются!

07:15

Последний крупный турнир 2020 года. Его провожают 12 тыс. зрителей.

07:00

Время пришло.

06:45

Впереди нас ждет еще один поединок — Марк Кастро против Хавьера Вальдеса. После этого выйдут уже Канело и Смит. Ждем.

06:30

Пока хедлайнеры турнира готовятся к появлению на ринге, несколько слов про уже прошедшие бои.

Фрэнк Санчес нокаутировал Джулиана Фернандеса в седьмом раунде.

Кристиан Дюран нокаутировал Анхеля Эрнандеса в третьем раунде.

Рэймонд Форд нокаутировал Хуана Антонио Лопеса в седьмом раунде.

Остин Уильямс нокаутировал Исайю Джонса в первом раунде.

Бой Роберта Гринвуда и Алексиса Эдуардо Молины завершился вничью.

06:20

Сегодняшний соперник Альвареса — непобежденный чемпион WBA Каллум Смит. Столь серьезных оппонентов в карьере британца еще не было, так что бой с Канело пока является главным на спортивном пути Смита.

Кстати, Смит — представитель боксерской династии, с которой в свое время успел познакомиться Канело. Четыре года назад мексиканец нокаутировал одного из старших братьев Каллума Лиама в поединке за титул WBO. Из четырех братьев-боксеров Каллум — самый младший.

06:10

За год, который Канело отсутствовал на ринге, в его жизни многое поменялось. Многомиллионного контракта с DAZN больше нет — Альварес не захотел отныне делиться своими деньгами и расторг контракт как со своим главным спонсором, так и с агентом Оскаром Де Ла Хойей. Это первый бой мексиканца в свободном плаванье.

После победы в реванше над Геннадием Головкиным два года назад Сауль дрался еще трижды: разобрался с Рокки Филдингом, Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Ковалевым. Все идет к тому, что, если Альварес заберет бой у Смита, то его попробуют вывести на трилогию с Головкиными.

06:00

Доброе утро, уважаемые любители бокса! Сегодня в американском Сан-Антонио (штат Техас) на арене Alamodome проходит боксерское шоу, в главном поединке которого сойдутся мексиканец Сауль Альварес и британец Каллум Смит. На кону — титулы суперчемпиона мира по версии WBA и чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе — до 76,2 кг.

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