Возвращение года: Канело бьется с британцем за два пояса. LIVE

Выход Каллума.
Канело и Смит уже на ринге. Считанные минуты до боя остаются!
Последний крупный турнир 2020 года. Его провожают 12 тыс. зрителей.
Время пришло.
Впереди нас ждет еще один поединок — Марк Кастро против Хавьера Вальдеса. После этого выйдут уже Канело и Смит. Ждем.
Пока хедлайнеры турнира готовятся к появлению на ринге, несколько слов про уже прошедшие бои.
Фрэнк Санчес нокаутировал Джулиана Фернандеса в седьмом раунде.
Кристиан Дюран нокаутировал Анхеля Эрнандеса в третьем раунде.
Рэймонд Форд нокаутировал Хуана Антонио Лопеса в седьмом раунде.
Остин Уильямс нокаутировал Исайю Джонса в первом раунде.
Бой Роберта Гринвуда и Алексиса Эдуардо Молины завершился вничью.
Сегодняшний соперник Альвареса — непобежденный чемпион WBA Каллум Смит. Столь серьезных оппонентов в карьере британца еще не было, так что бой с Канело пока является главным на спортивном пути Смита.
Кстати, Смит — представитель боксерской династии, с которой в свое время успел познакомиться Канело. Четыре года назад мексиканец нокаутировал одного из старших братьев Каллума Лиама в поединке за титул WBO. Из четырех братьев-боксеров Каллум — самый младший.
За год, который Канело отсутствовал на ринге, в его жизни многое поменялось. Многомиллионного контракта с DAZN больше нет — Альварес не захотел отныне делиться своими деньгами и расторг контракт как со своим главным спонсором, так и с агентом Оскаром Де Ла Хойей. Это первый бой мексиканца в свободном плаванье.
После победы в реванше над Геннадием Головкиным два года назад Сауль дрался еще трижды: разобрался с Рокки Филдингом, Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Ковалевым. Все идет к тому, что, если Альварес заберет бой у Смита, то его попробуют вывести на трилогию с Головкиными.
Доброе утро, уважаемые любители бокса! Сегодня в американском Сан-Антонио (штат Техас) на арене Alamodome проходит боксерское шоу, в главном поединке которого сойдутся мексиканец Сауль Альварес и британец Каллум Смит. На кону — титулы суперчемпиона мира по версии WBA и чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе — до 76,2 кг.