Начнут 13 января: в НХЛ определились со стартом нового сезона

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) появилась определенность относительно начала сезона-2020/21. На текущий момент достигнуто соглашение с профсоюзом игроков о том, что новый чемпионат стартует 13 января. Отмечается, что команды сыграют внутри своих дивизионов, состав которых будет изменен.

Реклама

НХЛ и профсоюзу пришлось принять во внимание меры, введенные в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, в том числе и ограничения на пересечение границы между США и Канадой, а также на проведение массовых мероприятий в городах, где играют команды НХЛ. Соглашение включает в себя протоколы по соблюдению мер безопасности и обеспечению здоровья.

«Главная задача — обеспечить безопасность, а также сохранить здоровье хоккеистов и обслуживающего персонала, убедиться, что мы не ставим под удар города, где будем играть, как в плане распространения COVID, так и доступности медицинских ресурсов, будь то тестирование или вакцинация. Мы отдаем себе отчет, какие средства критичны для медицинского обеспечения городов, и не хотим мешать работе соответствующих служб. Все, что мы с профсоюзом игроков делаем, направлено на обеспечение безопасности, здоровья хоккеистов и горожан»,

— сообщил комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

Журналист TSN Пьер Лебрюн в свою очередь поделился информацией о том, что команды, представляющие Канаду («Виннипег Джетс», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз», «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс»), будут собраны в одном дивизионе.

Believe there was only one switch from the divisions I relayed a few weeks ago. Dallas for Minn. So here's how it would look, pending BOG approval (if Cdn teams can play in ):



Bos-Buf-NJ-NYI-NYR-Phi-Pgh-Was

Car-CBJ-Dal-Det-Chi-Fla-Nas-TB

Ana-Ari-Col-LA-Min-SJ-STL-VGK

teams — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) December 19, 2020

Связано это с тем, что границы между Канадой и США закрыты из-за пандемии. Однако команды из Канады располагаются в разных провинциях, где действуют разные медицинские протоколы. Чтобы матчи канадской части турнира не оказались под угрозой, клубы могут на время переехать в Штаты.

В каждом дивизионе команды проведут по 56 матчей, чтобы определить участников Кубка Стэнли.

Кстати, планируется, что формат плей-офф также будет изменен, и в розыгрыш Кубка Стэнли попадут по четыре лучшие команды из каждого дивизиона. Первые два раунда состояться внутри дивизионов. Команды из разных дивизионов не смогут встретиться в плей-офф до финалов конференций. Об этом в Twitter рассказал инсайдер Эллиотт Фридман.

Playoffs will be top four in each division -- each division produces a champion for the Stanley Cup Semifinal — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) December 19, 2020

По-прежнему остается вероятность того, что не все игроки примут участие в турнире. Журналист Франк Серавалли объяснил, что лига и профсоюз хоккеистов договорились о том, что у спортсменов появится возможность отказаться от участия в сезоне — то же самое происходило во время доигровки предыдущего чемпионата, когда игрокам, беспокоящимся за свое здоровье, разрешили не принимать участие в матчах. У клубов также будет право приостановить контракт с хоккеистами на один розыгрыш чемпионата. Команды будут состоять из 23 игроков с потолком зарплат в размере $81,5 млн. Помимо прочего, каждый клуб получит возможность заявить до шести хоккеистов, не входящих в состав. Они будут вместе с командой тренироваться и ездить на матчи регулярного чемпионата.

#NHL/#NHLPA Agreement: Players have the option to opt-out for the upcoming season, if player or immediate family member is considered high-risk. (Believe it is without pay.)



Team would have option of tolling contract for the year. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) December 19, 2020

Также журналист Sportsnet Джон Шэннон рассказал о дополнительных мерах противодействия COVID-19 в следующем сезоне.

«Источник подтверждает, что НХЛ планирует закупку вакцины от COVID для всех участников, которые будут вовлечены в старт предстоящего сезона», — написал он в Twitter.

Source confirms that the NHL is planning the private purchase of a COVID vaccine for all constituents involved in the potential upcoming season. — John Shannon (@JShannonhl) December 10, 2020

Ранее стало известно о том, что лига и профсоюз игроков решили отказаться от матча всех звезд, который должен был состояться 30 января и так называемой «Зимней классики», которая проходит под открытым небом. Встреча между «Миннесота Уайлд» и «Сент Луиса» была запланирована на первый день 2021 года. Также не будет и традиционного европейского турне, игры которого должны были пройти в Мангейме, Берне, Хельсинки и Праге.