Курс на трилогию: Головкин победил Шеремету и готов к Канело

Больше двух лет прошло с реванша Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, и с тех пор разве только ленивый не говорил о трилогии. В карьере Канело произошли большие изменения: стриминговая платформа DAZN сделала мексиканца одним из самых высокооплачиваемых боксеров мира, но в ноябре стороны разорвали контракт и теперь выясняют отношения в суде. Это может стать ключевым в вопросе третьего боя Альвареса и Головкина — впрочем, в DAZN после досрочной победы GGG над Камилом Шереметой уже активно намекают на новый поединок казахстанца с Канело.

Реклама

Головкин добился очередной победы в ночь на 19 декабря. На боксерском турнире в Голливуде ветеран встречался с непобежденным на тот момент Шереметой (21-0). Предполагалось, что обязательный претендент вряд ли продержится всю дистанцию в ринге с Головкиным.

Так оно и произошло, но уровень поляка, даже не ожидая от него победы, явно переоценили: только за четыре раунда тотально доминирующий чемпион отправил Шеремету в нокдаун трижды — догадаться было несложно, что конкурентного поединка не выйдет.

GGG puts Szeremeta down in Round 1 pic.twitter.com/yKOWXHOzKK — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2020

У казахстанца получилось буквально все, хотя и бой больше напоминал тренировку.

GGG knocks Szeremeta down AGAIN pic.twitter.com/8uUuF8xnxq — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2020

Статистика это подтверждает: 228 против 59 точных ударов. А Шеремета, будучи не самым атакующим боксером на своем уровне (всего пять нокаутов), отвечать на действия Головкина просто не имел шансов.

Каким-то чудом поляк продержался семь однобоких раундов, но в конце уже с трудом передвигался и упал в очередной нокдаун от обыкновенного джеба. На восьмой раунд Шеремету уже решил не выпускать его угол — рефери зафиксировал победу Головкина техническим нокаутом, и это было уже милосердие для Камила.

GGG was in cruise control all night long.



(@Autozone) pic.twitter.com/EmfFiJjviT — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2020

Подобные истории называют издержками бизнеса в боксе, которые приводят к встрече неравных сил в ринге и к подобным результатам. Очевидно, что разница в классе между Головкиным и Шереметой была несопоставимой.

«Я сегодня повеселился. Очень доволен и рад, что вернулся. После боя с Альваресом говорил всем, что вернусь. Я по-прежнему умен. Только что я показал это. Мне нужно было время. Не удивлен тем, как победил, я упорно трудился в тренировочном лагере. Чувствую себя отлично и горжусь своей командой. Уважаю решение тренеров Шереметы. Было правильно остановить схватку, с Камилом было покончено. Я чувствовал мощь. Мне нужно было больше времени, потому что хотел показать зрителям больше, чтобы они смотрели по телевизору и наслаждались», — объяснил позднее Головкин.

38-летний Головкин в очередной раз успешно защитил титулы IBF и IBO в среднем весе — в 21-й раз в карьере.

GGG превзошел рекорд американца Бернарда Хопкинса (20), теперь его результат является лучшим в истории дивизиона.

Очевидным вариантом для Головкина видится третий бой с Канело. В ночь на 20 декабря Сауль Альварес в свою очередь проведет поединок с чемпионом WBA в суперсреднем весе Каллумом Смитом, на кону также будет стоять вакантный титул WBC. Головкин готов встретиться с победителем схватки Канело и Смита, но все идет к тому, что следующим соперником казахстанца будет его непримиримый враг — Альварес подходит к бою со Смитом в статусе значительного фаворита.

«Я открыт к любому сопернику. К лучшему сопернику для меня, для бизнеса, для болельщиков и для DAZN. Надеюсь, завтрашний бой Альвареса и Смита станет большим событием. Лучший дерется с лучшим. Кто победит? Болельщики», — приводит слова Головкина BoxingScene.

Однако никакой уверенности относительно трилогии быть не может. Альварес, разрывая контракт с DAZN, четко дал понять, что больше не намерен ни с кем делиться своими деньгами и теперь боксирует в качестве свободного агента, что автоматически делает его боксером, который в переговорах диктует условия. При этом у Канело нет однозначной позиции по поводу целесообразности третьего боя с Головкиным: он то не против, то открещивается от этой идеи, утверждая, что уже решил все вопросы с Геннадием. Если бой не назначат до мая 2021, то, вероятнее всего, его уже не будет.