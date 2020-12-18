Надежда на подиум: россияне бьются за медали Кубка мира. LIVE

Наша команда остается без медалей уже 35 гонок подряд, а попадание в первую двадцатку становится для россиян большим успехом. Главными претендентами на победу сегодня будут, разумеется, норвежцы Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё, Йоханнес Дале (лидер общего зачета КМ, 344 очко) и Ветле Шоста Кристиансен и швед Себастьян Самуэльссон.