Надежда на подиум: россияне бьются за медали Кубка мира. LIVE

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Кубок мира по биатлону. Этап 4, Хохфильцен. Мужская гонка преследования. ОНЛАЙН

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На 4-м этапа Кубка мира по биатлону проходит гонка преследования у мужчин. «Газета.Ru» следит за соревнованиями в своей текстовой онлайн-трансляции.
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Трансляция
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15:21

Два промаха у Гараничева, увы. Эх, а как все начиналось...

15:20

У Лейгреда один промах на первой «стойке», а вот Дале сразу три выстрела мажет! Стурла Холм — единоличный лидер.

15:18

Гараничев, конечно, по скорости значительно проигрывает на очередной отсечке. Солидный просвет уже.

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15:15

Бабиков, Логинов и Елисеев точны, у Латыпова один промах. Продолжаем.

15:14

Йоханнес Бё, Кристиансен, Жаклен, Понсилуома и Гараничев выбивают пять из пяти! Евгений тоже будет претендовать на медаль.

15:13

Красота! Дале и Легрейд без промахов уходят со второй «лежки». Основная борьба между норвежцами за медали.

15:13

Дале и Легрейд в лидерах. Выигрывают почти 40 секунд перед вторым рубежом.

15:09

Бабиков, Латыпов и Елисеев точны — закрыли все мишени.

15:08

У Логинова сразу два промаха на первой «лежке», а вот Гараничев выбил пять из пяти. Поднимается Евгений на девятое промежуточное место.

15:07

Дале, Кристиансен и Легрейд уходят с первого рубежа «чистыми», а вот у Бё проблемы — два промаха. Как и у Самуэльссона.

15:05

Йоханнес Бё и Кристиансен ожидаемо ощутимо подтягиваются к лидеру уже на первой отметке. Гараничев идет по скорости Легрейда, но отставание большое.

15:00

Гонка началась!

14:55

Наша команда остается без медалей уже 35 гонок подряд, а попадание в первую двадцатку становится для россиян большим успехом. Главными претендентами на победу сегодня будут, разумеется, норвежцы Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё, Йоханнес Дале (лидер общего зачета КМ, 344 очко) и Ветле Шоста Кристиансен и швед Себастьян Самуэльссон.

14:50

От сборной России в гонке принимают участие: Евгений Гараничев (13-й стартовый номер), Александр Логинов (17), Эдуард Латыпов (30), Антон Бабиков (34) и Матвей Елисеев (38).

14:45

Добрый субботний день! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляция мужской гонки преследования. Соревнование проходит на 4-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

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