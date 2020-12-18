Надежда на подиум: россияне бьются за медали Кубка мира. LIVE

Два промаха у Гараничева, увы. Эх, а как все начиналось...
У Лейгреда один промах на первой «стойке», а вот Дале сразу три выстрела мажет! Стурла Холм — единоличный лидер.
Гараничев, конечно, по скорости значительно проигрывает на очередной отсечке. Солидный просвет уже.
Бабиков, Логинов и Елисеев точны, у Латыпова один промах. Продолжаем.
Йоханнес Бё, Кристиансен, Жаклен, Понсилуома и Гараничев выбивают пять из пяти! Евгений тоже будет претендовать на медаль.
Красота! Дале и Легрейд без промахов уходят со второй «лежки». Основная борьба между норвежцами за медали.
Дале и Легрейд в лидерах. Выигрывают почти 40 секунд перед вторым рубежом.
Бабиков, Латыпов и Елисеев точны — закрыли все мишени.
У Логинова сразу два промаха на первой «лежке», а вот Гараничев выбил пять из пяти. Поднимается Евгений на девятое промежуточное место.
Дале, Кристиансен и Легрейд уходят с первого рубежа «чистыми», а вот у Бё проблемы — два промаха. Как и у Самуэльссона.
Йоханнес Бё и Кристиансен ожидаемо ощутимо подтягиваются к лидеру уже на первой отметке. Гараничев идет по скорости Легрейда, но отставание большое.
Гонка началась!
Наша команда остается без медалей уже 35 гонок подряд, а попадание в первую двадцатку становится для россиян большим успехом. Главными претендентами на победу сегодня будут, разумеется, норвежцы Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё, Йоханнес Дале (лидер общего зачета КМ, 344 очко) и Ветле Шоста Кристиансен и швед Себастьян Самуэльссон.
От сборной России в гонке принимают участие: Евгений Гараничев (13-й стартовый номер), Александр Логинов (17), Эдуард Латыпов (30), Антон Бабиков (34) и Матвей Елисеев (38).
Добрый субботний день! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляция мужской гонки преследования. Соревнование проходит на 4-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.