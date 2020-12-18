Сенсация от Чалова: как ЦСКА обогнал «Спартак» и спас Гончаренко

Сенсация ЦСКА перед перерывом

В последнем туре чемпионата России перед зимним перерывом московский ЦСКА неожиданно одолел «Ростов» на выезде, причем та уверенность, с которой была одержана эта победа (счет — 3:1, а гол ростовчан был забит только в компенсированное время), и ее главный творец — Федор Чалов, оформивший хет-трик, — вызвали приятный шок.

Таким красивым образом армейцы прервали семиматчевую серию без побед, во время которой они успели без шансов вылететь из Лиги Европы и поставить на грань увольнения своего главного тренера Виктора Гончаренко.

По информации СМИ, белорусский специалист даже подал заявление об уходе председателю совета директоров клуба Максиму Орешкину после недавней ничьей с «Уралом» (2:2) на своем поле, однако функционер не принял отставку — в конце концов, до перерыва оставалось сыграть всего один матч.

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Теперь же об увольнении Гончаренко вряд ли может идти речь.

«Остаюсь ли я главным тренером ЦСКА? Я же здесь, с вами, — заявил специалист после матча. — Для нас хорошо сложилась первая часть сезона в плане результата и структуры.

Это была достаточно длинная часть. Мы вышли из отпуска в мае, и с тех пор игры продолжались без остановки и пауз. Это очень тяжело, футболисты получили большую нагрузку. Пока мы к этому не привыкли».

Благодаря этой победе ЦСКА обогнал «Спартак» и вырвался на чистое второе место в таблице.

Теперь красно-синие уступают только «Зениту», между ними — четыре очка. При таких вводных еще можно бороться.

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Резкое пробуждение Федора Чалова, который за предыдущие 15 матчей этого сезона в РПЛ забил всего два мяча, а тут сразу три, не может не радовать. 22-летнего форварда уже давно и справедливо упрекают в том, что он никак не может наладить стабильность в реализации моментов. Наставник сборной России Станислав Черчесов даже резко высказывался по поводу игры нападающего в прямом эфире «Матч ТВ», заявляя, что предпочтет работоспособного «бездарного» Заболотного, чем «талантливого» Чалова», который «ничего не делает».

После такого перформанса в матче с «Ростовом» хочется верить в новогоднее чудо — и в то, что нападающий ЦСКА наконец-то раскроет полностью свой потенциал.

Кстати, первый гол Чалова в ворота желто-синих стал самым быстрым мячом, забитым в РПЛ сезона-2020/21. Для взятия ворот нападающему понадобилось всего 1 минута 6 секунд.

«Голы — моим близким, команде ЦСКА и болельщикам красно-синих. С победой!» — написал форвард в Instagram.

Пике «Спартака»

«Спартак» завершил эту часть сезона на чистом третьем месте с 35 очками — достойный результат, особенно если сравнивать с прошлым сезоном, когда после 19 туров красно-белые набрали лишь 22 балла. За оставшиеся 11 туров «гладиаторы» точно должны навязать хотя бы борьбу за второе место, но внезапное заявление Доменико Тедеско спутало все карты.

Напомним, немец отказался продлевать контракт, который истекает в конце этого сезона, и с большой долей вероятности будет уволен уже в зимнюю паузу — чтобы провести январскую трансферную кампанию с учетом интересов нового тренера и не упускать времени для его адаптации.

К тому же оставлять на посту немотивированного Тедеско банально опасно для результатов — матч с «Зенитом» (1:3) уже показал, что этот тренер в состоянии апатии не способен (или не желает) влиять на игру даже тогда, когда реально может изменить что-то к лучшему.

По информации «СЭ», 18 декабря Тедеско улетит в отпуск на родину. Вполне возможно, что возвращаться из Германии ему не придется.

Лидерство «Зенита»

«Зенит» набрал всего одно очко на групповом этапе Лиги чемпионов — здесь полный провал. Случались и неудачные серии в чемпионате страны (особенно когда начались игры в еврокубках): сине-бело-голубые проигрывали «Динамо» (0:1) и «Рубину» (1:2) и теряли очки из-за ничьих с «Ахматом» (2:2), тульским «Арсеналом» (0:0) и «Уралом» (0:0).

С такими результатами подопечные Сергея Семака пропускали на первое место то «Спартак», то ЦСКА, однако с окончательным вылетом из еврокубков их выступления в РПЛ резко улучшились — «Зенит» одержал три победы подряд и снова стал лидером.

Теперь питерцы с большой долей вероятности в третий раз подряд завоюют титул чемпионов России, так что тут без сюрпризов.

Падение «Краснодара» и «Локомотива»

Такие топ-клубы РПЛ, как «Краснодар» и «Локомотив», располагаются сейчас лишь на седьмом и восьмом месте соответственно. И это еще не худшие показатели — «быки», например, откатывались и до десятой позиции.

Всему виной — игра на два фронта, особенно если учесть, что в Лиге чемпионов команды выступали не раз в полмесяца, как обычно, а каждую неделю из-за позднего начала пандемийного сезона.

В итоге дебютировавший на групповом этапе ЛЧ «Краснодар» и «Локо» под руководством Марко Николича совершенно не справились с такими нагрузками и запустили дела в чемпионате, причем в случае «железнодорожников» это не окупилось даже выходом в 1/16 финала Лиги Европы — они полностью вылетели из еврокубков с последнего места в группе.

Подопечные Мурада Мусаева хотя бы пробились в плей-офф Лиги Европы, где сыграют с загребским «Динамо» — соперником, против которого вполне можно бороться. Но все это не отменяет того факта, что теперь клубам надо что-то делать с положением в РПЛ.

Эффективность Карпина

«Ростов» Валерия Карпина уходит зимовать на пятой строчке — причем, если бы не домашнее поражение от ЦСКА с внезапным хет-триком Чалова, то желто-синие могли бы набрать 35 очков и подняться на второе место! По дополнительным показателям они обогнали бы «Спартак», а московские армейцы так и остались бы с 34 очками и пропустили бы «Ростов» вперед.

Тем не менее и нынешнее положение дончан выглядит очень неплохо, учитывая, что команду постоянно покидают лидеры и Карпину приходится с нуля выстраивать коллектив, опираясь на молодежь и недорогие трансферы.

«Что касается результата перед зимней паузой, то я думаю, что он достойный, принимая во внимание все факторы, которые появлялись в течение сезона. И я даже сказал бы, что в какой-то степени неожиданно, — признал Карпин на пресс-конференции. — Мои цели сейчас — создать стабильный состав, привести всех игроков в одно физическое состояние. Слава богу, этот год заканчивается, будет время выдохнуть. Будет время на подготовку, хотя бы месяц поработаем на сборах».

Прорыв «Сочи» и «Динамо»

Наконец стоит отметить и долгожданный подъем «Сочи» и «Динамо», которые обладают солидными бюджетами и качественным для РПЛ подбором игроков, но до этого сезона не могли полностью реализовать эти возможности (а черноморцы вообще боролись за выживание).

Теперь же «Сочи» располагается на четвертом месте (33 очка), а «Динамо» — на шестом (30). До лидирующей тройки не так уж далеко.