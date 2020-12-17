Избежать полного провала: женский спринт в Хохфильцене. LIVE

Трансляция
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16:13
Грустный факт, но без него в последнее время никуда: сборная России идет на серии из 34 подряд стартов без медалей...
16:10
За Россию сегодня будут выступать Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Анастасия Гореева и Татьяна Акимова.
16:05
Старт запланирован на 16.15 мск.
16:00
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира в Хохфильцене.