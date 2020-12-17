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Избежать полного провала: женский спринт в Хохфильцене. LIVE

Кубок мира по биатлону. Этап 4, Хохфильцен. Женский спринт. ОНЛАЙН

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В австрийском Хохфильцене проходит 4-й этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской спринтерской гонки.
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Трансляция
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16:13

Грустный факт, но без него в последнее время никуда: сборная России идет на серии из 34 подряд стартов без медалей...

16:10

За Россию сегодня будут выступать Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Анастасия Гореева и Татьяна Акимова.

16:05

Старт запланирован на 16.15 мск.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки в рамках этапа Кубка мира в Хохфильцене.

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