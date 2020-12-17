Россию ждет бан за допинг: CAS встал на сторону WADA. LIVE

Член исполкома РФС и депутат Госдумы Игорь Лебедев призвал перестать искать виновных в российском допинге за границей и наказать ответственных чиновников.
«Хватит устраивать рыдания вокруг этой темы и искать виновных на Западе. Не президент Америки, не канцлер Германии заставляет наших спортсменов употреблять допинг. Мы сами этим занимаемся. А раз так, то пора уже научиться отвечать за свои поступки. Вместо того, чтобы сваливать все проблемы на политику, на борьбу Запада с Россией, давайте просто начнем бороться с допингом в нашей стране, введем уголовную ответственность за употребление и распространение запрещенных препаратов. Не вшивые штрафы выписывать, а приговаривать к настоящей уголовной ответственности с судебным сроком. Не надо винить во всем Запад. Запад не заставляет нас в разгар громкого допингового скандала продолжать жрать допинг и, потупив глазки, говорить: «Ой, да, мы употребили запрещенные вещества». Такие люди подставили себя, своих коллег и всю страну. Их в тюрьму за это надо посадить», — сказал Лебедев в интервью «Газете.Ru».
Международный паралимпийский комитет признал санкции WADA в отношении российского спорта.
«Международный паралимпийский комитет признает сегодняшнее решение Спортивного арбитражного суда. Это связано с тем, что РУСАДА не смогло обеспечить получение WADA достоверных данных LIMS и лежащих в основе аналитических данных бывшей московской лаборатории. Следуя этому решению, совет управляющих МПК соберется в начале 2021 года, чтобы принять решение о дальнейших шагах», — передает ТАСС слова представителя МПК.
WADA довольно решением CAS. Об этом сообщил глава агентства Витольд Банька.
«WADA радо, что выиграло это знаковое дело. Мы ни перед чем не остановились в расследовании этого очень сложного случая. Однако мы разочарованы тем, что CAS не одобрил все наши рекомендации, а именно отстранение на четырехлетний период», — заявил чиновник.
В РУСАДА, напротив, заявили, что не в полной мере удовлетворены решением Спортивного арбитражного суда.
Кстати, корреспондент «Матч ТВ» Ольга Богословская объяснила «Газете.Ru», почему задала Путину вопрос про футболиста Артема Дзюбу, а не о решении CAS.
«Я думаю, каждый, кто знает меня и в профессиональном плане, знает, что я задаю фундаментальные, а не поверхностные вопросы. Поскольку я не просто корреспондент и комментатор, я еще и спортсмен и представляю, как спортсмены чувствуют: от «а» до «я» — полную палитру. Я бы задала другой вопрос по поводу РУСАДА с WADA, если бы решение CAS было сегодня (до общения с президентом — прим. «Газета.Ru»), этот вопрос был для меня первоочередным», — заявила Богословская «Газете.Ru».
Знаменитый российский биатлонист, экс-депутат Госдумы и бывший вице-президент СБР Сергей Чепиков в комментарии «Газете.Ru» заявил, что решение CAS не добавляет оптимизма, но нельзя опускать руки.
«Сложно комментировать такие решения. Наши юниоры, молодые спортсмены ориентируются на выступление в составе главных команд сборной России. Участие в крупных чемпионатах, Олимпийских играх — основная мотивация для них. Обидно, что наших спортсменов по сути отстранили на два года, хотя это все равно лучше, чем бан на четыре года. Оптимизма это решение не добавляет, но руки опускать нельзя. Два года, надеюсь, эти быстро пролетят. Самое главное — Россия встала на путь борьбы с допингом. В том числе и на законодательном уровне. Среди спортсменов, врачей чувствуется настрой на борьбу с допингом. Надеюсь, мы своей историей дадим другим странам пример того, как надо бороться за медали и титулы честно и без допинга», — отметил Чепиков.
В то же время, согласно информации ТАСС, Россия рискует потерять право провести чемпионаты мира по шести видам спорта. В 2021 году Россия должна принять чемпионат мира по скалолазанию, в 2022 — чемпионаты мира по волейболу, стрелковому спорту, спортивной борьбе и плаванию на короткой воле. Также российская заявка на безальтернативной основе участвует в конкурсе на право проведения ЧМ по сноуборду и фристайлу 2025 года.
Пресс-служба ФХР тем временем сообщает, что Россия сможет принять чемпионат мира по хоккею в 2023 году.
«Согласно указанному решению, Россия может провести чемпионат мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений», — говорится в заявлении ведомства.
Ну, и теперь все официально подтверждено.
Информацию о том, что срок санкций в отношении России сокращен до двух лет, распространяет и портал Inside The Games.
Также Россия будет обязана выплатить штраф в размере $1,27млн.
Также Василий Конов отмечает, что соревнования, чье проведение на территории России уже запланировано, не должны попасть под санкции. Что касается национальных флага и гимна, то российские спортсмены будут лишены своей символики на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Выступать спортсмены из России будут только в нейтральном статусе. Причем — самое главное — наказание распространяется только на взрослые мировые первенства.
В двух словах (как сообщает Василий Конов) — срок наказания будет считаться от сегодняшнего дня, 17 декабря 2020 года, по 16 декабря 2022 года.
Российский журналист Василий Конов также делится информацией об итогах спора. По его сведениям, вместо четырех лет бана Россию ждет два года санкций. Летняя Олимпиада в Токио и зимние Игры в Пекине, а также чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре в данный период включены.
Стоит отметить, что пока что это только инсайд от западных коллег. Официальная информация появится позднее. Однако все идет к тому, что Россию ждет четырехлетний бан.
Итак, пошли первые новости. Telegraph сообщает, что CAS все-таки встал на сторону WADA в споре РУСАДА.
Если говорить о споре WADA и РУСАДА, то действительно позитивных моментов для России в данном деле находится крайне мало. Во Всемирном антидопинговом агентстве уверены, что у РУСАДА нет абсолютно никаких рычагов для того, чтобы добиться оправдания. Об этом открыто говорил теперь уже экс-президент WADA Крейг Риди, которого в январе этого года сменил поляк Витольд Батька. В ходе конфликта Россия усердно апеллирует тем, что запрет на использование отечественными спортсменами национальной символикой на Олимпиаде является нарушением хартии Международного олимпийского комитета (МОК). Но в данном вопросе CAS вполне может встать на сторону WADA, признав кодекс Всемирного антидопингового агентства более значимым по сравнению с хартией МОК.
К слову, порядка 30 минут назад завершилась пресс-конференция президента России Владимира Путина, в ходе которой глава государства ответил на разные вопросы от собравшихся журналистов. Тема с грядущим вердиктом CAS и возможным четырехлетним баном для российского спорта, к сожалению, не была затронута. В адрес Путина прозвучал только один вопрос о спорте — про интимное видео с капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой. На этом все. Увы.
Стоит отметить качество судебного процесса, который действительно соответствует закрытому формату. О том, что происходило на слушаниях, неизвестно ровным счетом ничего. Участники разбирательств по-прежнему не раскрыли ни грамма подробностей. До момента, как CAS объявит свой вердикт, остался один час, но каких-либо инсайдов пока ниоткуда не поступает. Это, конечно, удивляет и впечатляет.
А вот бывший глава РУСАДА Юрий Ганус оказался настроен пессимистично. Функционер, при котором ведомство добилось реабилитации в сентябре 2018-го, а уже через год было обвинено в многочисленных манипуляциях в московской лаборатории, был уволен из агентства в августе этого года после того, как аудит выявил нарушения в деятельности руководства РУСАДА.
«Решение CAS не может быть удовлетворительным для российского спорта. Я искренне хочу ошибаться, но мое понимание ситуации говорило и говорит о другом. Нужно находить наиболее эффективные и, подчеркну, правильные пути решения, в соответствии с требованиями регулятора — WADA, как бы кто к ним ни относился», — цитирует Гануса Sport24.
Накануне министр спорта России Олег Матыцин выразил полную уверенность в том, что CAS встанет на сторону РУСАДА.
«Мы собираемся участвовать в Олимпийских играх под российским флагом. У меня нет другой информации на этот счет. Будем верить, что и дальше ничего не изменится», — заявил он в эфире «России 24».
Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев при этом отметил, что в случае негативного для РУСАДА решения CAS Россия обжалует его. В частности, апелляция может быть подана в федеральный суд Швейцарии, но только в том случае, если в работе арбитражной панели будут выявлены нарушения процессуальных правил и публичного порядка.
«По пессимистичному сценарию с точки зрения соразмерности и справедливости мы ожидаем как минимум некое половинчатое решение CAS. Но независимо от решения CAS правильность наступательной юридической позиции со стороны России по данному делу не вызывает сомнения. В случае решения CAS не в пользу РУСАДА в соответствии с кодексом спортивного арбитража решение CAS может быть обжаловано. Есть и другие юридические пути дальнейшего отстаивания прав российских спортсменов, в том числе с точки зрения правонарушений в сфере прав и свобод чистых атлетов, а также гражданско-правовых исков», — приводит его слова РИА «Новости».
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, поделившись своими ожиданиями от вердикта CAS, выразил мнение, что решение суда будет справедливым.
«Мы ожидаем взвешенного и справедливого решения. Мы уверены, что на наши планы на ближайшие годы это решение не повлияет. Давайте дождемся самого решения, чтобы его оценивать. У ОКР есть план «Б» на тот случай, если квалификационный отбор или Олимпийские игры в Токио будут перенесены или отменены вовсе», — цитирует Позднякова РИА «Новости».
Виталий Степанов, кстати, накануне дал интервью немецкому ARD, в котором рассказал о своем решении вместе со своей женой Юлией стать информатором и обвинить Россию в допинговых нарушениях.
«Перед встречей с Зеппельтом я подумал: «Не надо ничего скрывать, надо пробовать что-то с этим сделать». Некоторые российские высокопоставленные чиновники отказывались заниматься проблемами допинга в отечественном спорте, но теперь они вынуждены их решить. Я рад, что этот скандал стал известен всем. Мы по-прежнему считаем, что поступили правильно и честно. Юлия, например, отбыла дисквалификацию за допинг, и теперь мы со спокойной душой разобрались со своими ошибками. Мы не хотим навредить, мы хотим помочь сделать спорт лучше. К сожалению, нынешнему поколению спортсменов эта справедливость не нравится, но следующее поколение только отблагодарит нас. Попытки борьбы с допингом в спорте будут бесконечными. Сейчас эта история касается России. Надеюсь, что теперь олимпийские структуры с антидопинговыми агентствами будут лучше подготовлены к другим мошенникам, чтобы справиться с ними».
Вот здесь можно прочитать про печальную историю российской легкой атлетики последних лет:
ВФЛА находится в бане и по сей день. Из-за этого все российские легкоатлеты (за исключением прыгуньи Дарьи Клишиной) были не допущены до участия в Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, а в последующих международных соревнованиях выступали исключительно в нейтральном статусе. Причем для получения этого самого статуса было необходимо соответствовать множеству критериев WADA и World Athletics, среди которых — отсутствие какой-либо допинговой истории в карьере атлета. Теперь же после скандального дела Данила Лысенко российские легкоатлеты лишены и нейтрального статуса, а этим летом ВФЛА и вовсе оказалась на грани полного исключения из состава WA.
После того расследования WADA создало независимую комиссию, в которую вошли экс-президент агентства Ричард Паунд, преподаватель юриспруденции Ричард Макларен и глава департамента по расследованию интернет-преступлений баварского управления полиции Гюнтер Юнгер. Данная группа в итоге представила доклад о массовых допинговых нарушениях в российской легкой атлетике и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, ранее — ИААФ) временно лишить статуса соответствия Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Данная рекомендация была принята советом международной легкоатлетической ассоциации: за бан ВФЛА проголосовало большинство членов совета, а именно — 22 сотрудника из 24-х. Только один высказался против, при том, что входящая тогда в состав совета Россия не имела права голоса.
Вообще допинговая история в российском спорте началась еще более пяти лет назад, когда в декабре 2014 года на немецком телеканале ARD вышел документальный фильм с расследованием известного журналиста Хайо Зеппельта, обвинившего Россию в создании и поддержке целой допинговой системы на государственном уровне. В качестве аргументов Зеппельт приводил доводы своих информаторов: экс-главного специалиста РУСАДА Виталия Степанова и его жены Юлии Степановой, которая в 2013 году была дисквалифицирована за применение допинга.
С более детальными подробностями спора WADA и РУСАДА можно ознакомиться здесь:
Сами слушания в CAS по данному делу прошли еще в период со 2 по 5 ноября этого года. Формат заседаний был закрытым, на этом настояла Россия, аргументировав свою позицию тем, что судьи CAS могут быть подвергнуты серьезному давлению со стороны общественности. Арбитражная панель, кстати, состояла из трех судей. Одного из них выбрало РУСАДА, одного — WADA. Решение по делу вынесут австралиец Марк Уильямс, Хамида Гарави из Франции (кандидат от РУСАДА) и итальянец Луиджи Фумагалли (кандидат от WADA).
Теперь всему российскому спорту грозит четырехлетний бан. В этот период отечественные спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях — в том числе и на Олимпийских играх — под государственными флагом и гимном, а России будет запрещено принимать крупные международные турниры (те соревнования, чье проведение в России уже запланировано, должны будут переданы другим странам, если это технически возможно). Среди таковых первенств числятся чемпионат мира по пляжному футболу, который должен пройти в Москве в 2021 году; чемпионат мира по волейболу — 2022; чемпионат мира по хоккею — 2023; летняя Универсиада-2023; ЧМ-2025 по водным видам спорта.
Передача доступа к базе данных была обязательным условием полного восстановления членства РУСАДА в WADA. Еще в сентябре 2018-го исполком Всемирного антидопингового агентства большинством голосов принял решение реабилитировать российское ведомство, и оно — хоть и с нарушением дедлайна — свои обязательства выполнило. Однако расследование показало, что в базе данных было изменено и уничтожено порядка 20 тысяч файлов, переписка тогдашнего директора московской лаборатории Григория Родченкова, который ныне является информатором WADA, с его коллегами была фальсифицирована, а ряд допинг-проб российских атлетов был уничтожен.
Обвинительный вердикт в отношении РУСАДА исполком WADA объявил еще 9 декабря 2019 года. В ходе расследования по поводу возможных допинговых махинаций в российском спорте эксперты международного ведомства обнаружили массовые манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории и допинг-пробами отечественных спортсменов.
Вердикт CAS ожидается в 18.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Сегодня, 17 декабря, Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет вердикт по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в основе которого всему российскому спорту грозит четырехлетний бан. Мы следим за ситуацией в режиме онлайн.