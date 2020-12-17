Россию ждет бан за допинг: CAS встал на сторону WADA. LIVE

WADA довольно решением CAS. Об этом сообщил глава агентства Витольд Банька.

«WADA радо, что выиграло это знаковое дело. Мы ни перед чем не остановились в расследовании этого очень сложного случая. Однако мы разочарованы тем, что CAS не одобрил все наши рекомендации, а именно отстранение на четырехлетний период», — заявил чиновник.

В РУСАДА, напротив, заявили, что не в полной мере удовлетворены решением Спортивного арбитражного суда.