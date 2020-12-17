Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Все соревнования
Снова без медалей: норвежцы забрали пьедестал в спринте

Лагрейд, Дале и Бё-младший взяли все медали в спринте

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В австрийском Хохфильцене в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская спринтерская гонка. Сборная России пыталась прервать серию из 33 подряд стартов без медалей, но не смогла, уступив весь пьедестал норвежцам. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
17:40

Ну вот такой получилась первая гонка на втором подряд этапе в Хохфильцене. Все прошло под знаком Норвегии, а Россия продолжает оставаться без медалей. Лучшими из наших сегодня стали не промахнувшийся Евгений Гараничев (13-й) и намотавший два штрафных круга Александр Логинов (17-й). При этом Логинов без промахов мог бы за четвертое место побороться. А вот тройка Лагрейд — Дале — Йоханнес Бё была недосягаемой. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

17:35

+2:57,2 — Халили финиширует 73-м и не попадает в пасьют.

17:32

Карим Халили, кстати, по ходу дистанции упал...

17:29

На финише Понсилуома. Попадает в десятку — он восьмой. +58,0. Таким образом, Евгений Гараничев становится уже 13-м.

17:27

У Халили один промах на стойке. 55-е время с почти двухминутным отставанием.

17:25

Самуэльссон на финише пятый. +44,9. Проиграл финишный отрезок норвежцу Ветле Шостаду Кристиансену.

17:24

Самуэльссон бежит к финишу. Проигрывает многовато, но по-прежнему в пятерке.

17:23

Халили с 45-м временем бежит сейчас ко второй стрельбе.

17:21

Еще один быстрый швед Мартин Понсилуома чисто стреляет стойку. У него +53,4 от лидера и девятое место сейчас. Но он на лежке на круг уходил.

17:18

А тут уже Самуэльссон на стойке. Чисто работает швед и на втором рубеже! Он убегает с четвертым результатом. +39,1.

17:17

Халили на первом рубеже. Чисто закрывает все мишени! Убегает с 27-м временем. +30,5.

17:15

Стартовавший последним Карим Халили на отметке 1,1 км проигрывает ходом уже 9,8 с.

17:12

Евгений Гараничев на финише. В итоге уступил Лагрейду 1:09,9 — это 11-й на данный момент результат.

17:10

Стартовавший 94-м швед Себастьян Самуэльссон работает чисто на стойке. +9,2 от лидера у него. Может побороться сегодня.

17:07

Тем временем до второго рубежа добрался Тарьей Бё. Мог бы на медаль претендовать, но два промаха последними выстрелами не оставили шансов.

17:04

Гараничев чист и на стойке! Он с восьмым временем убегает с +58,8.

17:03

Эдуард Латыпов стойку отрабатывает чисто. Но убегает с 28-м временем. Полторы минуты лидеру уступает.

17:01

А теперь третий результат принадлежит Йоханнесу Бё! +19,9 в итоге. Хотя ходом лучший. Но два промаха.

17:00

Дмитрий Пидручный заканчивает с третьим временем. Опережает Фийон-Майе.

16:58

Тут же финиширует Дале! И он просто шикарно прошел финальный отрезок, отстав по итогу всего на 7,9 от партнера по сборной! А было 22 секунды после стойки!

16:58

Лагрейд финиширует с первым временем!

16:55

Евгений Гараничев неспешно прикатил на лежку и в четвертый раз в сезоне из четырех отработал ее чисто. Правда, отстает на 23,9 от лидера!

16:54

Эдуард Латыпов с седьмым временем пришел к первому рубежу и промахнулся дважды...

16:53

На стойке Йоханнес Бё работает чисто. +32,9 от Лагрейда. Это третий результат! Посмотрим, как лидер Кубка мира отработает отрезок до финиша.

16:51

Норвежец Йоханнес Дале чисто отработал оба рубежа, но он только второй. Причем от лидера у него +22,2. А лидер сейчас — Стурла Хольм Лагрейд, еще один норвежец. Он тоже оба рубежа отработал без промахов!

16:50

Француз Кентен Фийон-Майе становится лидером на финише! У него один промах и -29,0 от Логинова.

16:49

Логинов с пятым временем финиширует! +19,4. Но все четверо, кто сейчас перед ним (Эберхард, Клод, Хофер, Вегер) промахнулись на раз меньше!

16:48

Бабиков чисто работает и на стойке! Девятый после рубежа. +28,8.

16:47

Елисеев с двумя промахами финишировал с 11-м на данный момент результатом (из 15-ти)! Минуту Эберхарду проиграл.

16:46

Немец Йоханнес Кюн, чисто отработавший на лежке, пришел на стойку с хорошими шансами уйти первым, но тут дал три промаха.

16:45

Словак Яков Фак мог уйти лидером после стойки, но последним выстрелом промахнулся.

16:45

Йоханнес Бё на первом огневом рубеже: мажет третьим и четвертым выстрелами! Ого!

16:43

У Жаклена один промах на стойке, но француз пока уходит первым. -4,3.

16:41

Ух, и на стойке мажет Логинов, причем последним выстрелом! Шестой результат на данный момент — +16,8.

16:39

Бабиков, может, бежит не слишком быстро, но на лежке точен! 8-й результат сейчас — +11,7.

16:37

Лидер и обладатель Кубка мира Йоханнес Бё убежал в гонку.

16:36

Антон Бабиков с 18-м временем на отметке 1,9 км — +9.3

16:35

Симон Эдер на стойке стреляет так же чисто, как на лежке, но уходит вторым, отставая на 7,3 с от Клода.

16:34

-5,2 — это француз Эмельен Жаклен отстрелялся чисто на лежке!

16:33

Фийон-Майе на рубеже, и он тоже четвертым выстрелом промахивается. Десятый он пока. +22,2.

16:32

Эх... Мажет Логинов четвертым выстрелом. Убегает с рубежа с восьмым временем — +20,4.

16:30

Логинов лучший и на отрезке 2,3 км, где опережает уже Юлиана Эберхарда из Австрии. 2,3 секунды между ними. Елисеев там проигрывал уже 12 секунд.

16:29

Матвей Елисеев на первом рубеже. Один промах у россиянина. Только 11-й результат пока. +32,1.

16:28

Из других важных фигурантов уже стартовали французы Кентен Фийон-Майе и Антонин Гигонна.

16:27

Лучший разгон у Логинова! Ровно секунды выиграл у Клода на 1,1 км.

16:26

Крепкий австрией Симон Эдер на первом огневом рубеже. Стреляет чисто, но по времени отстает не только от Клода — третьим убегает с +15,4.

16:25

Александр Логинов уже тоже на дистанции. А Матвей Елисеев показывает только десятый разгон — +4,6 от Клода, который до сих пор имеет лучшие секунды.

16:24

Фабьен Клод отстрелялся чисто и пока возглавляет гонку.

16:21

Матвей Елисеев стартовал!

16:18

Потихоньку на дистанцию уходят биатлонисты, а первые из них уже преодолели стартовую отсечку. Клод был на 2,2 быстрее Расторгуева, а украинца Цимбала обходит уже на 5,9 секунды.

16:16

Под третьим номером на дистанцию ушел француз Флоран Клод, от которого можно ждать хорошего результата.

16:15

Старт дан! Андрей Расторгуев из Лавтии убежал в гонку.

16:15

Вот кто выйдет на старт сегодня в составе сборной России: №13. Матвей Елисеев, №18. Александр Логинов, №32. Антон Бабиков, №63. Эдуард Латыпов, №65. Евгений Гараничев, №108. Саид Халили.

16:10

Уже 33 гонки сборная России по биатлону никак не может попасть на пьедестал почета. С того самого чемпионата мира в Антхольце, где медаль завоевал Александр Логинов, после чего к нему раненько утром нагрянула местная полиция. Сегодня наши парни очень постараются прервать серию, хотя шансов на это, кажется, не так уж много.

16:05

Гонка начнется в 16.15 мск.

16:00

В австрийском Хохфильцене стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. В первой гонке мужчины соревнуются в спринте на 10 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию старта.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку