Снова без медалей: норвежцы забрали пьедестал в спринте

Ну вот такой получилась первая гонка на втором подряд этапе в Хохфильцене. Все прошло под знаком Норвегии, а Россия продолжает оставаться без медалей. Лучшими из наших сегодня стали не промахнувшийся Евгений Гараничев (13-й) и намотавший два штрафных круга Александр Логинов (17-й). При этом Логинов без промахов мог бы за четвертое место побороться. А вот тройка Лагрейд — Дале — Йоханнес Бё была недосягаемой. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
+2:57,2 — Халили финиширует 73-м и не попадает в пасьют.
Карим Халили, кстати, по ходу дистанции упал...
На финише Понсилуома. Попадает в десятку — он восьмой. +58,0. Таким образом, Евгений Гараничев становится уже 13-м.
У Халили один промах на стойке. 55-е время с почти двухминутным отставанием.
Самуэльссон на финише пятый. +44,9. Проиграл финишный отрезок норвежцу Ветле Шостаду Кристиансену.
Самуэльссон бежит к финишу. Проигрывает многовато, но по-прежнему в пятерке.
Халили с 45-м временем бежит сейчас ко второй стрельбе.
Еще один быстрый швед Мартин Понсилуома чисто стреляет стойку. У него +53,4 от лидера и девятое место сейчас. Но он на лежке на круг уходил.
А тут уже Самуэльссон на стойке. Чисто работает швед и на втором рубеже! Он убегает с четвертым результатом. +39,1.
Халили на первом рубеже. Чисто закрывает все мишени! Убегает с 27-м временем. +30,5.
Стартовавший последним Карим Халили на отметке 1,1 км проигрывает ходом уже 9,8 с.
Евгений Гараничев на финише. В итоге уступил Лагрейду 1:09,9 — это 11-й на данный момент результат.
Стартовавший 94-м швед Себастьян Самуэльссон работает чисто на стойке. +9,2 от лидера у него. Может побороться сегодня.
Тем временем до второго рубежа добрался Тарьей Бё. Мог бы на медаль претендовать, но два промаха последними выстрелами не оставили шансов.
Гараничев чист и на стойке! Он с восьмым временем убегает с +58,8.
Эдуард Латыпов стойку отрабатывает чисто. Но убегает с 28-м временем. Полторы минуты лидеру уступает.
А теперь третий результат принадлежит Йоханнесу Бё! +19,9 в итоге. Хотя ходом лучший. Но два промаха.
Дмитрий Пидручный заканчивает с третьим временем. Опережает Фийон-Майе.
Тут же финиширует Дале! И он просто шикарно прошел финальный отрезок, отстав по итогу всего на 7,9 от партнера по сборной! А было 22 секунды после стойки!
Лагрейд финиширует с первым временем!
Евгений Гараничев неспешно прикатил на лежку и в четвертый раз в сезоне из четырех отработал ее чисто. Правда, отстает на 23,9 от лидера!
Эдуард Латыпов с седьмым временем пришел к первому рубежу и промахнулся дважды...
На стойке Йоханнес Бё работает чисто. +32,9 от Лагрейда. Это третий результат! Посмотрим, как лидер Кубка мира отработает отрезок до финиша.
Норвежец Йоханнес Дале чисто отработал оба рубежа, но он только второй. Причем от лидера у него +22,2. А лидер сейчас — Стурла Хольм Лагрейд, еще один норвежец. Он тоже оба рубежа отработал без промахов!
Француз Кентен Фийон-Майе становится лидером на финише! У него один промах и -29,0 от Логинова.
Логинов с пятым временем финиширует! +19,4. Но все четверо, кто сейчас перед ним (Эберхард, Клод, Хофер, Вегер) промахнулись на раз меньше!
Бабиков чисто работает и на стойке! Девятый после рубежа. +28,8.
Елисеев с двумя промахами финишировал с 11-м на данный момент результатом (из 15-ти)! Минуту Эберхарду проиграл.
Немец Йоханнес Кюн, чисто отработавший на лежке, пришел на стойку с хорошими шансами уйти первым, но тут дал три промаха.
Словак Яков Фак мог уйти лидером после стойки, но последним выстрелом промахнулся.
Йоханнес Бё на первом огневом рубеже: мажет третьим и четвертым выстрелами! Ого!
У Жаклена один промах на стойке, но француз пока уходит первым. -4,3.
Ух, и на стойке мажет Логинов, причем последним выстрелом! Шестой результат на данный момент — +16,8.
Бабиков, может, бежит не слишком быстро, но на лежке точен! 8-й результат сейчас — +11,7.
Лидер и обладатель Кубка мира Йоханнес Бё убежал в гонку.
Антон Бабиков с 18-м временем на отметке 1,9 км — +9.3
Симон Эдер на стойке стреляет так же чисто, как на лежке, но уходит вторым, отставая на 7,3 с от Клода.
-5,2 — это француз Эмельен Жаклен отстрелялся чисто на лежке!
Фийон-Майе на рубеже, и он тоже четвертым выстрелом промахивается. Десятый он пока. +22,2.
Эх... Мажет Логинов четвертым выстрелом. Убегает с рубежа с восьмым временем — +20,4.
Логинов лучший и на отрезке 2,3 км, где опережает уже Юлиана Эберхарда из Австрии. 2,3 секунды между ними. Елисеев там проигрывал уже 12 секунд.
Матвей Елисеев на первом рубеже. Один промах у россиянина. Только 11-й результат пока. +32,1.
Из других важных фигурантов уже стартовали французы Кентен Фийон-Майе и Антонин Гигонна.
Лучший разгон у Логинова! Ровно секунды выиграл у Клода на 1,1 км.
Крепкий австрией Симон Эдер на первом огневом рубеже. Стреляет чисто, но по времени отстает не только от Клода — третьим убегает с +15,4.
Александр Логинов уже тоже на дистанции. А Матвей Елисеев показывает только десятый разгон — +4,6 от Клода, который до сих пор имеет лучшие секунды.
Фабьен Клод отстрелялся чисто и пока возглавляет гонку.
Матвей Елисеев стартовал!
Потихоньку на дистанцию уходят биатлонисты, а первые из них уже преодолели стартовую отсечку. Клод был на 2,2 быстрее Расторгуева, а украинца Цимбала обходит уже на 5,9 секунды.
Под третьим номером на дистанцию ушел француз Флоран Клод, от которого можно ждать хорошего результата.
Старт дан! Андрей Расторгуев из Лавтии убежал в гонку.
Вот кто выйдет на старт сегодня в составе сборной России: №13. Матвей Елисеев, №18. Александр Логинов, №32. Антон Бабиков, №63. Эдуард Латыпов, №65. Евгений Гараничев, №108. Саид Халили.
Уже 33 гонки сборная России по биатлону никак не может попасть на пьедестал почета. С того самого чемпионата мира в Антхольце, где медаль завоевал Александр Логинов, после чего к нему раненько утром нагрянула местная полиция. Сегодня наши парни очень постараются прервать серию, хотя шансов на это, кажется, не так уж много.
Гонка начнется в 16.15 мск.
В австрийском Хохфильцене стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. В первой гонке мужчины соревнуются в спринте на 10 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию старта.