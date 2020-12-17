Снова без медалей: норвежцы забрали пьедестал в спринте

Уже 33 гонки сборная России по биатлону никак не может попасть на пьедестал почета. С того самого чемпионата мира в Антхольце, где медаль завоевал Александр Логинов, после чего к нему раненько утром нагрянула местная полиция. Сегодня наши парни очень постараются прервать серию, хотя шансов на это, кажется, не так уж много.