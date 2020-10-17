«Не прощу»: Ломаченко готовится бить говорливого американца

В эти выходные внимание поклонников боевых видов спорта будет приковано к Лас-Вегасу, где пройдет шикарный вечер профессионального бокса. В мэйн ивенте мероприятия на ринг выйдут два чемпиона мира: речь идет об одном из лидеров рейтинга вне зависимости от весовых категорий, украинце Василии Ломаченко и представителе США Теофимо Лопесе.

Изначально поединок был запланирован на 30 мая. Однако из-за пандемии коронавируса дата на афише супербоя претерпела изменения.

Фаворит, по мнению экспертов, очевиден. 32-летний украинец находится на пике формы, и одержав 14 побед (10 — нокаутом) при одном поражении, по праву стал называться прессой одним из лучших боксеров XXI века.

К тому же Ломаченко находится в шаге от звания абсолютного чемпиона мира в легком весе. В его активе уже есть титулы действующего чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и WBC. До полной коллекции из четырех престижнейших титулов в нынешнем профессиональном боксе не хватает лишь одного пояса по версии IBF, который в настоящий момент как раз красуется на талии Лопеса.

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«Он хороший боксер и боец топ уровня. Лопес молод, голоден и очень силен. Я хочу этот поединок, потому что он чемпион мира. У него мой пояс, титул IBF. Самым интересным для меня будет посмотреть ему в глаза и в глаза его отца и увидеть их реакцию после боя.

То, что он нокаутер, лишь облегчит мою задачу. С атакующими оппонентами мне боксировать гораздо проще. Победит тот, у кого выше боксерский IQ. Я знаю, что мне нужно делать, чтобы победить», — приводил слова Ломаченко Sky Sports.

Стоит отметить, что простой представителя Украины за время пандемии достиг несвойственного Ломаченко показателя в 1 год и 2 месяца. В последний раз «Лома» бился 31 августа 2019-го, когда единогласным решением судей одолел британца Люка Кэмпбелла. С того момента боксер не раз оказывался в центре скандалов: выкладывал в Instagram видео с российским спецназом, попадал вместе с Александром Усиком в базу «Миротворца» и устраивал потасовку с соотечественником Иваном Редкачем в церкви…

Не обходилось и без трештока, благодаря которому украинец не только подогревал интерес к поединку, но и отводил внимание от своей жизни вне спорта.

«Я определенно не прощу Лопеса. Если у меня будет шанс сделать ему больно, то я воспользуюсь этим моментом. Да, я не выходил на ринг год, но теперь я здоров и счастлив. Мне 32 года, я очень много лет в этом спорте — безусловно, тело немного устало. Но у меня был перерыв, я близок к своей мечте. До нее всего шаг! Хочу вписать свое имя в историю бокса», — цитирует атлета Boxingnews24.

Но разве Василий начал словесную войну? Нет.

Изначально принялся атаковать соперника через прессу 23-летний американец. Непобежденный Лопес (выиграл все 15 поединков, 12 из которых — нокаутом) понимает, что после нокаута ганца Ричарда Комми и завоевания пояса его будет ждать главный поединок в карьере. А значит, неплохо было бы добавить к спортивному соперничеству еще и личную неприязнь — конфликт, как известно, продается куда лучше взаимоуважения.

«Похоже, мой отец смог достать его. Это отлично. Я рад, что Ломаченко чувствует себя не в своей тарелке. Не думаю, что он когда-либо сталкивался с таким неуважением... Мне плевать на него. Можно говорить что угодно, я говорю, что нокаутирую его, он — что заставит меня сдаться. Посмотрим, что будет 17 октября – вот что самое главное. Победит сильнейший», — цитировал американца гондурасского происхождения FightHype.

Поразительно, но жестко высказывался о Ломаченко даже Теофимо Лопес-старший, отец и тренер чемпиона мира по версии IBF. Несмотря на статус андердога у сына, специалист заверил, что в нынешний уикенд звездный украинец надолго пропадет из медиапространства.

«Все хотят увидеть поединок Ломаченко — Лопес, по этой причине данный бой такой масштабный. Мой сын за два раунда уничтожил Ричарда Комми. То же самое произойдет и с Ломаченко. Он собирается так отделать Ломаченко, что тот исчезнет на несколько месяцев, а, может быть, и на год! Так он будет расстроен после поражения», — грозился Лопес-старший в разговоре Boxing247.

Но пойдет ли дело дальше грозных фраз в СМИ? Об этом узнаем уже в воскресенье.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.