«Струсил»: агент Хабиба осудил Емельяненко за отказ от супербоя

Агент российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сделал громкое заявление: по его словам, Федор Емельяненко якобы из страха отказался встречаться в матче-реванше с бразильцем Фабрисиу Вердумом.

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«Мне сказали, что Федор струсил. Давайте посмотрим, что придумает президент Bellator Скотт Кокер», — написал Абдель-Азиз в Twitter, прикрепив постер с обоими бойцами, подписанный как «Вердум — Федор 2».

What I was being told Fedor has cold feet , let's see what mister @ScottCoker could get done https://t.co/pwWbur7H2I — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) October 16, 2020

Напомним, спортсмены встречались в 2010 году. Тогда Федор Емельяненко считался однозначным фаворитом. У него была серия из 27 побед подряд, которая длилась десять лет. Вердум до этого одолел Антонио Сильву и Майка Кайла, но особо не котировался в рейтингах. Болельщики и специалисты ждали легкой победы Последнего Императора, однако южноамериканец одолел его при помощи удушающего приема уже в первом раунде.

От этого поражения Емельяненко долго не мог оправиться и проиграл еще два боя подряд — с бразильцем Антонио Силвой и американцем Дэном Хендерсеном. Однако затем россиянин одолел Джефа Монсона и начал пятиматчевую победную серию. В данный момент 44-летний боец до сих пор в строю и имеет контракт со всемирно известным промоушеном Bellator. Что касается Вердума, то он раньше выступал в UFC и становился чемпионом этой организации в тяжелом весе, но сейчас является свободным агентом и открыт любым хорошим предложениям.

Сам бразилец даже заявлял, что переговоры о повтором поединке с Емельяненко находятся в продвинутой стадии. Последний Император также не отказывался публично от этого предложения, хотя и выражал сомнение в том, что поединок вызовет большой интерес у фанатов.

«У меня состоялась встреча с президентом Bellator Скоттом Кокером, мы обсуждали мое будущее и предстоящие бои. Конечно, с пандемией коронавируса нам не повезло. Мне хотелось бы еще провести бой с Вердумом. Но я не знаю, будет ли наш бой в Bellator интересен болельщикам.

Сейчас я тренируюсь, я не останавливал свои занятия. Нахожусь в отличной форме и жду следующего поединка. Никакой спешки у меня нет, но и простаивать не хочется», — говорил Емельяненко в августе 2020 года.

Бразилец оказался гораздо более эмоциональным и заявил, что очень хочет вновь встретиться с российской легендой ММА.

«Всем интересно увидеть наш реванш с Федором. Возможно, в России или в США. Недавно он заявлял что-то о реванше, мне нравится это. Почему бы и нет? Не знаю, закончит ли он после этого карьеру, но у меня точно еще есть два года. Только подпишите меня, и в октябре-ноябре я буду готов», — уверял Вердум.

Однако глава Bellator заявил, что Федор Емельяненко не очень воодушевлен идеей встречаться с Вердумом во второй раз.

«Если бы Емельяненко очень хотел этот бой, то его нужно было бы провести. Для всего ММА их первый поединок с Вердумом был невероятным, хотя Федор уже оставил это в прошлом. Если же он не пожелает биться с Вердумом, то мы найдем другого соперника, который вызовет интерес у Емельяненко. Но он может и изменить мнение об этом бое», — предполагал Кокер.

Возможно, реванша с Вердумом болельщики и не увидят, но в любом случае нельзя сказать, что Емельяненко из трусости избегает своего соперника. Если взглянуть на статистику, бразилец проиграл два последних боя из трех, причем оба раза уступил спортсменам из России: Александру Волкову и Алексею Олейнику.

Глава Bellator Кокер также отметил, что у Емельяненко по контракту еще два боя, и один из них может быть проведен против американца Брока Леснара.

«У Федора осталось два боя, и оба, скорее всего, пройдут за пределами США. Я говорю это с осторожностью, потому что в текущей ситуации сложно ориентироваться, и каждый раз, когда мы пытаемся выйти куда-нибудь, — это сложно», — подчеркнул Кокер.

Леснар провел в MMA всего девять боев, хотя его карьера началась в далеком 2007 году. Он одержал шесть побед и потерпел три поражения.

Россиянин же в последних десяти поединках выиграл восемь раз, уступив дважды. Последнее поражение Емельяненко датировано 26 января 2019 года. Тогда Император встречался с Райаном Бейдером из США. Американец одержал верх техническим нокаутом. Для победы ему потребовалось всего 35 секунд. Быстрее Федор Емельяненко проигрывал только в самом начале карьеры, когда 22 декабря 2000 года за 14 секунд уступил японцу Цуеси Косаке.

В любом случае, с кем бы ни встретился россиянин, хочется верить, что он завершит карьеру на высокой ноте.