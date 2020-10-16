«Отсутствие мозгов»: что говорят о побеге теннисиста из России

Побег Сэма Куэрри с турнира в Санкт-Петербурге ожидаемо вызвал большой резонанс в мировом спорте.

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Напомним, что американский теннисист вместе с женой и восьмимесячным сыном прилетел в Европу, чтобы принять участие в «Роллан Гаррос» и еще нескольких соревнованиях, среди которых был и турнир St. Petersburg Open (10-18 октября). Вот только накануне первого поединка против канадца Дениса Шаповалова атлет вместе с семьей сдали положительный тест на COVID-19: Куэрри оперативно изолировали в одном из отелей города на Неве на двухнедельный карантин.

Дальше все происходило по голливудскому сценарию. Американцу позвонили представители местных органов здравоохранения с уведомлением, что если после осмотра врач обнаружит у кого-либо из зараженных внешние симптомы болезни, то пациент будет госпитализирован и начнет проходить лечение отдельно. Как написал журналист New York Times Бен Роттенберг, это не на шутку напугало Куэрри: не желая разлучаться с семьей в чужой стране, спортсмен решил избежать возможной госпитализации в российскую больницу и сбежал.

Не без помощи спонсоров Куэрри нанял частный самолет и быстро долетел до одной из соседних европейских стран, которая не требовала от прибывающих отрицательного теста на коронавирус. Там американец поселился в арендованной квартире, закрыл страницы в социальных сетях и в настоящий момент отказывается раскрывать свое местоположение.

Руководство St. Petersburg Open сразу же сообщило о грубом нарушении карантина представителям Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В международной организации ожидаемо возмутились поступком американца – в ATP уже готовятся начать собственное расследование:

«ATP проинформировали о серьезном нарушении протокола COVID-19 одним из теннисистов во время турнира в Петербурге. Напоминаем игрокам и их тренерским штабам, что нарушение протокола может поставить под угрозу проведение данного турнира, а также повлиять на последующие соревнования под эгидой ATP. В соответствии с кодексом правил ATP мы очень серьезно относимся к данному инциденту – расследование продолжается».

Теперь Куэрри грозит крупный штраф и/или дисквалификация на срок до трех лет. Сам спортсмен пока никаких комментариев прессе не давал.

Что же касается реакции представителей тенниса, то решение Куэрри раскритиковал седьмая ракетка мира Александр Зверев. По словам теннисиста, которого цитирует журналист Янник Шнайдер, теперь американца ждут большие проблемы.

«У России имидж в американских СМИ не так хорош. Я был в Санкт-Петербурге в 2016 году, там не так уж плохо, как вы думаете. Думаю, сейчас у него будут проблемы с ATP. Его решение было не очень умным», — считает немец.

Исполнительный директор турнира в Санкт-Петербурге Наталия Камельзон заметила, что врачи делали все возможное, чтобы помочь представителю США.

«Для того чтобы мы понимали, что он нормально себя чувствует, рекомендовано посещение врача. К сожалению, ни 12-го, ни 13-го числа врачи не смогли посетить семью. Двери они нам попросту не открыли. 14-го числа получили известие, что Сэм покинул территорию России», — рассказала Камельзон в эфире «Матч ТВ».

А вот что сказал о скандальном побеге член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон:

«То, что сделал американец… Два дня держал дверь закрытой — мы же не могли ее сломать, цитирует спикера «Чемпионат». — А потом втайне уехал и сейчас будет развозить вирус. Хорошо, что Куэрри не заразил никого. Непонятно, где он заразился. Мы ему дали лучший номер в отеле на семью, создали все условия, чтобы человек мог подлечиться.

Я объясняю такие подвиги отсутствием мозгов из-за интернета, смартфонов. Надо понимать все головой, сердцем и мозгами. Американец не дал показать себя врачам. А ведь надо же отвечать и за окружающих людей. Надеюсь, что с Куэрри все будет в порядке. Хочется пожелать ему и его семье здоровья… И чтобы они коронавирус никому не передали».