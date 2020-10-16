В списке на исключение: Россию могут лишить Евро-2020

Формат проведения чемпионата Европы — 2020, который должен состояться летом следующего года, может быть вновь изменен.

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Британский таблоид The Sun сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в частном порядке признал невозможность проведения запланированного турнира на территории 12-ти городов континента. В случае худшего хода событий соревнования придется перенести в одну страну с использованием четырех стадионов — для национальных сборных могут быть созданы так называемые «пузыри». По этой схеме доигрывали прошедшие сезоны еврокубков.

Предполагается, что количество городов, если того потребует ситуация, будет сокращаться по мере развития ситуации с пандемией. Первые в списке «на выход» — Баку и Санкт-Петербург.

«Такие города, как Баку в Азербайджане, который сейчас находится в состоянии конфликта с Арменией, и Санкт-Петербург в России, стоят первыми в списке на исключение. В Бильбао плохо идут продажи билетов, поэтому он тоже под угрозой», – сказано в сообщении источника.

Не уточняется, по какой причине Санкт-Петербург находится под угрозой отчисления в числе первых. Вполне вероятно, что это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране. Тем не менее в России пока не видят оснований для переноса игр из Санкт-Петербурга.

«Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвященный потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет», — приводит слова генерального директора российской части Евро-2020 Алексея Сорокина ТАСС.

При этом организация исключает, что ивент придется отменить окончательно, поскольку прибыль от крупнейших телекомпаний мира за право транслировать игры уже получена. Кроме прочего, УЕФА по-прежнему надеется, что сумеет согласовать присутствие хотя бы части зрителей на трибунах. Но вероятность того, что список городов будет сокращен в связи с необходимостью уменьшения количества передвижений, практически не поддается сомнениям.

Согласно текущему плану, матчи Евро-2020 должны принять: Баку, Будапешт, Мюнхен, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Рим, Амстердам, Санкт-Петербург, Бухарест, Глазго и Лондон. Таким образом, если число принимающих городов будет сокращено до одной страны, то турнир лишится своей исторической подоплеки, так как изначально планировалось, что предстоящий чемпионат Европы будет первым, который состоится не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств. Первоначально соревнования должны были пройти в период с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на лето 2021 года. Согласно новому плану, турнир Евро состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Сборная России на групповой стадии турнира встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). При этом как минимум одну встречу россияне должны провести на стадионе в Санкт-Петербурге. Соответственно, этого не произойдет, если город исключат из списка принимающих чемпионат Европы.

Что интересно, еще в июне в оргкомитете Евро-2020 звучали мысли о том, что Санкт-Петербургу, возможно, придется принять большее количество игр, чем запланировано.

«Теоретически это возможно. Любой город может принять больше матчей, чем запланированные четыре. Но об этом пока рано говорить. Я бы подождал момента, когда уже точно будет понятно, кто сможет или не сможет принять матчи, и уже тогда делал бы какие-то заявления. Сейчас это не очень этично. Мы исходим из того, что все города примут матчи. Если ситуация изменится, то мы будем обсуждать это и с политическим руководством страны, и с городом. Думаю, технически Санкт-Петербург справится с любой нагрузкой, которая будет согласована с УЕФА», – говорил тогда Сорокин.

В течение последних недель в России наблюдается резкий рост числа заразившихся коронавирусом. Всего в стране за весь период было зафиксировано более 1,3 млн случаев инфицирования, на текущий момент выздоровели 1,05 млн человек, а количество летальных исходов увеличилось до 23,5 тыс.