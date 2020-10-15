«Думали, я умер»: тренер Пихлер — об инфаркте и коме

Немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер впервые высказался о перенесенном инфаркте и поделился подробностями своего состояния после выхода из искусственной комы.

Напомним, что проблемы со здоровьем обрушились на 65-летнего тренера 27 сентября. В тот день Пихлер проводил тренировку с немецкими велосипедистами недалеко от Рупольдинга. Сам специалист занимался наравне с атлетами, что в итоге и сыграло с тренером злую шутку. На одном из крутых подъемов немцу неожиданно стало плохо — он потерял сознание.

Несмотря на то что Пихлеру экстренно оказали медицинскую помощь, впоследствии выяснилось, что у мужчины во время велопробега произошла остановка сердца. Его реанимировали на месте и затем доставили в больницу Траунштайна. В клинике у Пихлера не было обнаружено черепно-мозговой травмы и ее последствий, но в целях безопасности пострадавшего ввели в состояние искусственной комы, диагностировав у пациента инфаркт.

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Отмечалось, что тренер находился в тяжелом, но стабильном состоянии. Пожелания скорейшего выздоровления представителю Германии выразили многие представители биатлонного сообщества, включая четырехкратного олимпийского чемпиона, бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова и известного отечественного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Сейчас все в порядке… Все идет в правильном направлении, — рассказал тренер в разговоре с SVT. — В четверг я выписываюсь из больницы. Однако на следующей неделе я должен лечь в реабилитационный центр — там скажут, что необходимо делать дальше. Но ситуация выглядит неплохо… Мне повезло.

Но было очень тяжело. Три дня в коме. Положительным моментом было то, что я в хорошей физической форме — мне это помогло. Сначала никто не знал, что у меня с мозгом: думали, что я умер. К моей жене пришла полиция и сказала, что я мог умереть. Последнее, что я помню: тренировка с конькобежцами из Швеции.

Был план показать им Рупольдинг, где очень много хороших маршрутов для велосипедистов. Через 60 км я упал и больше ничего не помню. Возможно, слишком тяжелая нагрузка для 65-летнего. Вероятно, я слишком оптимистичен».

В то же время, оставив позади страшные события, Пихлер намерен вернуться к работе. Он уже побеседовал с тренером сборной Швеции по конькобежному спорту Йоэлем Эрикссоном и даже обсудил следующие сборы национальной команды.

«Знаете, я очень мотивирован заниматься чем-то. Все движется в правильном направлении. Нужно отработать коньки, затем — скелетон и сани. Женские прыжки с трамплина выглядят перспективно. Грустно, когда ты ничем не занят. У нас должна быть возможность выиграть медали на Олимпийских играх 2026 года, или, по крайней мере, мы должны побороться за них. Мое здоровье? Я буду ездить на велосипеде… Медленно, не гнать. Когда тебе 65, это, скорее всего, немного глупо, и я это осознал. Буду тренироваться нормально.

Пока я болел, внимание было приковано невероятное. Мой брат позаботился о медиачасти, и я в итоге получил около 150 писем на электронную почту. Первую неделю все делал мой брат. Даже в Германии была бурная реакция. Не думал, что я так популярен и все случившееся со мной так важно».

О выходе прославленного специалиста из комы стало известно 5 октября. Об этом сообщил брат Вольфганга Пихлера Клаус. Он уточнил, что именитый специалист был переведен на режим самостоятельного дыхания еще 1 октября.

«Если учитывать, что он перенес сердечный приступ, то сейчас Вольфганг в порядке. В прошлый четверг врачи успешно удалили трубку искусственной вентиляции легких. С тех пор брат восстанавливается. Медленно, постепенно, но верно. Сейчас он может самостоятельно дышать и даже говорить. Врачи довольны тем, как проходит его восстановление. Однако сейчас ему требуется много отдыха, он очень устал», — цитировало Клауса издание Sportbladet.

* * *

Вольфганг Пихлер является одним из самых успешных тренеров в истории биатлона. С 2011 по 2014 год он возглавлял женскую сборную России; многие вершины покорились ему и благодаря работе со сборной Швеции. Там специалист успел потренировать шестикратную чемпионку мира Магдалену Форсберг. Всего же в активе наставника и его команд 37 медалей на мировых первенствах и Олимпиадах.