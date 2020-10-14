«Очередной эксперимент»: друг Клоппа возглавил «Динамо»

14 октября в Российской премьер-лиге была завершилась еще одна сага и при этом началась следующая — в московском «Динамо» новый главный тренер. Наставником бело-голубых был назначен немецкий специалист Сандро Шварц. Помогать ему будут его соотечественник Волкан Булут и Андрей Воронин. Украинский нападающий выступал за «Динамо» еще во времена своей футбольной карьеры и отдал команде четыре года, став с ней финалистом Кубка России в 2012 году. Из прежнего тренерского штаба, который принадлежал Кириллу Новикову, остались наставник вратарей Дмитрий Изотов и специалисты по физической подготовке Хосе Пастор Верчили и Иван Карандашов.

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«Я очень горд, что мне представилась возможность работать в «Динамо». Это клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов, я с нетерпением жду начала работы. Сейчас в «Динамо» собрана молодая команда с крайне интересными перспективами. Я очень амбициозен, и мы сделаем все возможное для достижения наших целей!» — сказал Шварц.

Сандро Шварц назначен главным тренером «Динамо»!



Контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона 2021/22. Помощниками нового тренера станут Волкан Булут и Андрей Воронин.



Добро пожаловать в «Динамо», Сандро!



Подробнее: https://t.co/AiN7X4L7tV pic.twitter.com/8QJMu8apDL — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 14, 2020

Его контракт с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2021/22. При этом опции продления соглашения не имеется. По данным журналиста Ивана Карпова, в год новый главный тренер москвичей будет зарабатывать €0,6 млн.

После поражения в матче 9-го тура РПЛ от «Химок» (0:1) Кирилл Новиков подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Кульчий, который готовил команду к матчу 10-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:0). Как отметил спортивный директор бело-голубых Желько Бувач, на смену Новикову рассматривались три кандидата. По слухам, помимо Шварца, среди них был Курбан Бердыев, который известен по своей работе с казанским «Рубином» и «Ростовом». И именно Бердыев изначально был ближе всех к тому, чтобы возглавить «Динамо», однако Бувач все-таки сумел продвинуть кандидатуру Шварца, что неудивительно — оба специалиста вместе работали в «Майнце».

«Этот тренер настоящий микс — он молод, но в то же время опытен. Специалист, который знает, как работать и со звездными футболистами, и с подрастающими талантами. Он полон энергии и желания применить свои глубокие знания, умеет находить контакт с игроками и персоналом. Самым важным плюсом в нем я считаю то, что его видение футбола совпадает с клубной философией «Динамо», — подчеркнул Бувач.

Свою тренерскую карьеру Шварц начал в Региональной лиге Германии в 2011 году, когда возглавил «Эшборн». В первый же сезон он сумел вывести команду в третий национальный дивизион с первого места, однако годом позднее в итоге вернулся с ней обратно. В 2013-м Шварц получил приглашение из «Майнца», своего родного клуба, за который в качестве футболиста провел более сотни матчей. В стане красно-белых он, к слову, выступал с Юргеном Клоппом, который ныне возглавляет «Ливерпуль» и считается одним из лучших тренеров в мире. Шварц и Клопп являются хорошими товарищами, их интересы представляет одно и то же агентство.

Поначалу Сандро работал с молодежкой «Майнца», а в июле 2017 года пошел на повышение и стал наставником главной команды. Получилось, правда, не очень удачно.

В первом сезоне команда под его руководством заняла 14-е место, едва не покинув Бундеслигу, во втором — уже 12-е. В розыгрыше чемпионата Германии-2019/20 Шварц проработал только 11 матчей, в которых «Майнц» потерпел восемь поражений (в том числе и от «РБ Лейпциг» со счетом 0:8) при трех победах. Из-за неудовлетворительных результатов он был уволен.

Шварц зарекомендовал себя как специалист, который ставит своей команде атакующий и интересный футбол, однако результатами пока что не впечатлил.

Сергей Кирьяков, который в составе «Динамо» становился бронзовым призером чемпионатов СССР и России, считает кандидатуру Шварца сомнительной, хотя и подчеркивает, что делать выводы сейчас совсем преждевременно.

«Мы привыкли к неожиданным решениям руководства «Динамо». Мы давно ждем, когда в клубе будет лучше. Пока же ничего не предвещает этого. Сейчас у нас будет немецкий тандем, посмотрим, к чему приведет. Очередной эксперимент», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

После десяти матчей Премьер-лиги «Динамо» занимает шестое место с 17-ю очками. Первым для бело-голубых матчем под руководством Шварца станет гостевое дерби с ЦСКА, которое запланировано на 18 октября.