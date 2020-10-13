«Закулисная игра»: Борис Джонсон обрушился на грандов футбола

13 октября политика всерьез вмешалась в дела спорта №1. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выразил категорическое недовольство чиновника относительно предложения «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» по большим нововведениям в английском футболе, связанным с небывалым кризисом из-за COVID-19.

«Уже очевидно, что данная инициатива не находит поддержки среди других клубов АПЛ и является той самой закулисной игрой, которая подрывает доверие к футбольному руководству.

Что же касается более низших дивизионов, Английская футбольная лига (FL) и АПЛ заверили, что не позволят ни одному клубу обанкротиться на фоне пандемии коронавируса, и мы знаем, что они способны предотвратить такое развитие событий за счет существующих механизмов. Мы настоятельно призываем лиги продолжать работать конструктивно, чтобы прийти к соглашению, обеспечивающему всестороннюю поддержку всей футбольной семье», — отмечается в заявлении, опубликованном The Independent.

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Так что же так возмутило Бориса Джонсона в кардинальных реформах, которые предложило руководство «Ливерпуля» и «МЮ»?

1. По информации The Telegraph, мерсисайдцы и манкунианцы всерьез хотят упразднить Кубок лиги и Суперкубок Англии.

2. Также английские гранды выдвигают предложение уменьшить количество команд в АПЛ с 20 до 18. При таких переменах две команды будут вылетать в Чемпионшип, а клуб, занявший 16-е место в АПЛ, сыграет в плей-офф за место в АПЛ с клубами, которые займут третье, четвертое и пятое место в Чемпионшипе.

3. Проект, получивший название «Большая картина» подразумевает, что девять клубов, которые провели наибольшее количество сезонов в АПЛ непрерывно, удостоятся преимущества при голосовании по различным вопросам, в том числе касающихся изменений в регламенте. К таковым сейчас относятся сами «МЮ» и «Ливерпуль», а также «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Эвертон», «Саутгемптон» и «Вест Хэм». К слову, для принятия ряда решений будет достаточно голосов шести из девяти избранных команд — одобрение всех остальных участников АПЛ даже не потребуется.

4. Вышеперечисленные клубы автоматически получат возможность проводить больше матчей в Лиге чемпионов УЕФА, расширение которой запланировано в 2024 году.

5. Вдобавок к этому, было предложено предоставить Английской футбольной лиге (EFL) аванс в размере £250 млн на возмещение убытков в период кризиса и выделить ежегодные 25% от доходов. £100 млн же планируется перевести на счет Футбольной ассоциации Англии (FA).

Столь жесткие перемены ожидаемо вызвали недовольство в Великобритании. Например, помимо Джонсона, подверг критике проект и министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден. Он заметил, что в случае продолжения практики закулисных соглашений, правительству придется пересмотреть основополагающие принципы управления в футболе.

«В манифесте обещалось, что болельщиками приведут критический анализ… Должен сказать, что события последних недель вновь делают этот вопрос актуальным. Будут возникать серьезные вопросы насчет управления в этом виде спорта, пока клубы, АПЛ и FL не начнут сотрудничать. Уверен, что многие фанаты задумаются, почему это не происходит тогда, когда необходима помощь», — заявил чиновник в интервью Sky Sports.

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Как итог, в Английской премьер-лиге проигнорировали инициативы грандов относительно введения новых правил чемпионата. Как сообщается на официальном сайте лиги, «любые изменения в структуре соревнований могут разрушительно повлиять на АПЛ». При этом возможность дискуссии по различным вопросам исключена не была.