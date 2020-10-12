«Били и угрожали»: брата Домрачевой задержали в Минске

Продолжающиеся третий месяц протесты в Белоруссии обернулись массовыми задержаниями не только спортсменов, но и их родственников.

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11 октября стало известно, что среди задержанных, согласно списку правозащитного центра «Весна», оказался архитектор Никита Домрачев, брат четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Мужчину доставили в ЦИП на Окрестина в Минске. Эту информацию подтвердила мать Домрачева.

«Он позвонил с чужого телефона своей жене и сказал, что везут на Окрестина», — приводит слова женщины TUT.by.

Задержание Домрачева проводилось во время разгона демонстрантов митингов 11 октября в столице Белоруссии. В этот день сторонники оппозиции вновь собрались в центральных районах города. Всего было задержано почти 600 человек.

Тем не менее Домрачев, по всей видимости, не был участником протестов. Во время митинга он передвигался на велосипеде в районе Зыбицкой улицы и направлялся к своей матери. В этот момент, по словам Никиты, на него «с криками выбежали люди в оливковой форме». Домрачев предпринял попытку поехать в другую сторону, но оттуда выбежала другая толпа силовиков. После этого его избили и отправили в изолятор.

«Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед — он у меня уже десять лет и очень мне дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его. Но меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой.

От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп, и просил вызвать «скорую».

Однако мне говорили, что вызывать ее не будут, доктор будет в РУВД. Кроме того, мне пережали руки наручниками, они онемели, но на мои просьбы ослабить силовики лишь смеялись и оскорбляли меня. Они рылись в моих личных вещах, кошельке, но никакой символики там не было. Спустя какое-то время меня перекинули в другую машину и еще около часа возили по городу, но дали бинт, чтобы остановить кровь», — рассказал Домрачев об обстоятельствах произошедшего.

Затем его вместе с группой других задержанных привезли в РУВД, переписали данные из документов и сфотографировали, при этом никто не брал у него показания. Спустя некоторое время приехала скорая помощь, а Домрачева, как он уверяет, заставили подписать протокол, где было сказано, что он участвовал в несанкционированном массовом мероприятии.

«Мне принесли готовый протокол со всеми показаниями сотрудников, но прочитать не дали, обосновав тем, что там личные данные силовиков. Я себя очень плохо чувствовал, сильно болела голова, поэтому я не стал сопротивляться и подписал его. Суд должен быть в суде Фрунзенского района Минска, дату я не знаю», — добавил он.

После этого Домрачева доставили в больницу, где он провел несколько часов в очереди перед тем, как его положили в палату. Тем не менее от госпитализации Никита отказался и отправился домой.

Домрачев рассказал, что не говорил с силовиками о том, кем является его сестра, а также звонил супруге и просил найти его велосипед. Дарья была в курсе задержания брата.

Еще больший резонанс инцидент с Никитой Домрачевым получил в связи с тем, что в сеть попала видеозапись его задержания. На ней видно, как четыре силовика избивают его полицейскими дубинками до тех пор, пока другой сотрудник подошел и призвал, по всей видимости, перестать применять к нему насилие.

Никита — важный человек в жизни Дарьи Домрачевой. Именно по его примеру прославленная биатлонистка в детстве записалась в лыжную секцию и ушла в большой спорт. Никита позднее получил высшее образование и стал архитектором, как и их родители. Известно, что он проектировал дом сестры и ее супруга Уле-Эйнара Бьерндалена на берегу Минского моря в деревне Лапоровичи.

Сама Дарья пока не комментировала задержание брата, однако у себя в Instagram ранее призывала остановить насилие в отношении демонстрантов и мирного населения.

«Любой конфликт можно решить мирным путем. Пожалуйста, услышьте», — написала спортсменка.