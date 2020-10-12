Джокович уничтожен: как Надаль захватил «Ролан Гаррос»

11 октября Рафаэль Надаль одержал очередную победу на «Ролан Гаррос». Испанский теннисист в решающем матче турнира оказался сильнее Новака Джоковича, не оставив звездному сербу ни единого шанса. Финал мечты, в котором встречались два главных фаворита турнира, не продлился и трех часов — 6:0, 6:2, 7:5. Надаль не отдал оппонентам в Париже ни одного сета и в 13-й раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции.

Реклама

К слову, благодаря этому триумфу Надаль сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером по числу побед на турнирах Большого шлема. Теперь у обоих звезд тенниса по 20 трофеев (третьим идет Джокович – 17).

Для статистики: у Надаля 13 триумфов на «Ролан Гаррос», 1 — на Открытом чемпионате Австралии, 2 — на Уимблдоне, 4 — на US Open. У Федерера же 6 побед на Australian Open, 1 — на «Ролан Гаррос», 8 — на Уимблдоне, и еще 5 — на US Open.

После церемонии награждения Надаль в свойственной себе скромной манере прокомментировал очередную покоренную вершину. Рафа заявил, что ему небезразлична гонка с Федерером, а также добавил, что ситуация с COVID-19 омрачает его праздник.

«Конечно, для меня это важный день, но в мире по-прежнему печальная ситуация. Я очень счастлив, но не так, как обычно… Что касается рекордов, мне, конечно, не все равно. Я большой поклонник истории спорта в целом, очень ее уважаю. Для меня очень много значит достичь рекорда Роджера. Вот только давайте посмотрим, что будет, когда мы завершим карьеру – пока мы продолжаем играть.

Сегодня я сыграл невероятно. Невозможно добиться такого счета против Джоковича без отличной игры. Я выхожу на высочайший уровень, когда мне это было нужно — горжусь этим! Если бы еще полтора месяца назад мне сказали, что я снова выиграю «Ролан Гаррос», я ответил бы, что это невероятно сложно», — цитирует триумфатора пресс-служба турнира.

Отдадим должное Джоковичу: серб достойно принял поражение, признав силу Надаля и далекую от лучших кондиций собственную форму.

«Мне нечего особо сказать кроме того, что сегодня Надаль меня полностью переиграл. Он был гораздо лучше: вообще не промахивался, доставал каждый мяч. Плюс, тактически провел отменный поединок.

Знаете, Надаля вообще не сдержать. Он невероятный! За всю карьеру Рафа всего дважды здесь проигрывал. Да, я пытался нарушить ритм его игры, но он был готов ко всему. Сложно получать удовольствие от таких поражений. Однако во время таких матчей и получаешь самый ценный опыт как спортсмен и человек», — сказал Джокович журналисту Максу Гао.

А вот как в разговоре с «Чемпионатом» оценил воскресное противостояние президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев:

«Все закономерно. Лишние два сета с Циципасом сказались на Джоковиче. Надаль был моторнее, а Новак подсел. Я поначалу думал, что будет упорнее матч, однако результат закономерен. Джокович просто не знал, что противопоставить из-за усталости. Играл коротко, неоправданно много брака, плюс корт мягкий... В общем, Надаль выиграл по делу».

Что интересно, Надаля поздравил с победой все тот же Федерер. Швейцарец, находящийся в теплых отношениях с испанцем, выразил надежду, что это далеко не последний триумф Рафы в большом спорте.

«Я всегда глубоко уважал моего друга Рафаэля как человека, как чемпиона. Уже долгие годы он остается моим главным соперником — мы мотивировали друг друга становиться лучше. Очень приятно поздравить его с победой на 20-м турнире «Большого шлема». Невероятно, что он умудрился выиграть «Ролан Гаррос» уже невообразимые 13 раз. Это одно из главных достижений в спорте.

Я также поздравляю его команду, поскольку подобного успеха никто не сможет добиться в одиночку. Я надеюсь, что число 20 — лишь очередной шаг для нас обоих. Молодец, Рафа. Заслужил!» — написал Федерер у себя в Twitter-аккаунте.

* * *

Что же касается женского турнира на Открытом чемпионате Франции – 2020, то он завершился одной из самых громких сенсаций в истории тенниса.

Лучшей на «Ролан Гаррос» стала Ига Швентек, которой всего 19 лет! В субботу польская теннисистка без проблем разобралась с американкой российского происхождения Софией Кенин (6:4, 6:1) и впервые стала победительницей как турнира серии Большого шлема, так и турнира под эгидой WTA в целом. Отныне Швентек является самой низкорейтинговой победительницей ТБШ в истории (сегодня в рейтинге WTA она стала 17-й, тогда как до начала турнира в Париже располагалась вне топ-50 (54-я строчка).

«Честно говоря, я не понимаю, что происходит. Я невероятно счастлива! Рада, что моя семья наконец приехала — меня переполняют эмоции. Два года назад я выиграла юниорский турнир Большого шлема Уимблдон-2018, а теперь я здесь. Кажется, что прошло совсем немного времени. Я просто потрясена», — не скрывает эмоций Швентек.