Первые потерянные очки: Россия сыграла вничью с Турцией

В третьем туре Лиги наций сборная России встретилась с национальной командой Турции.

Подопечные Станислава Черчесова подошли к поединку лидерами квартета, обыграв в группе Сербию со счетом 3:1 и Венгрию (3:2).

Турция же имела всего один балл, уступив венграм и сыграв вничью с Сербией. Примечательно, что команда Шенола Гюнеша не смогла забить ни одного мяча, хотя и пропустила всего однажды.

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Впрочем, 7 октября турки сыграли со счетом 3:3 в товарищеском матче против Германии, уйдя от поражения на последней минуте, а Россия уступила в контрольном поединке шведам (1:2).

«Мы смотрели игры турок с сербами и венграми, которые были в сентябре. Посмотрели и матч с Германией. Сегодня вечером разберем его с командой, у нас будет теория. В каждой команде бывают перестановки. Турки, по сравнению с сентябрем, в более хороших кондициях. Отчасти это связано с тем, что чемпионат Турции уже стартовал», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Также наставник сборной России отметил, что его не удивила ничья в матче Турции и Германии.

«Турки всегда были хорошей командой, нас ждет тяжелый матч», — добавил специалист.

Россияне четырежды встречались с сегодняшним соперником при Черчесове, одержав победы в двух поединках и дважды разойдясь вничью. Примечательно, что два последних матча пришлись на прошлый розыгрыш Лиги наций. Тогда подопечные Черчесова победили со счетом 2:1 и 2:0. Подобные результаты внушали оптимизм перед сегодняшней игрой.

Сборная России вышла матч в следующем составе: Шунин, Жирков, Кудряшов, Семенов, Караваев, Зобнин, Оздоев, Ан. Миранчук, Кузяев, Ионов, Дзюба.

Первый опасный момент случился уже на четвертой минуте. Антон Миранчук выполнял навес в штрафную, до мяча дотянулся Андрей Семенов, но мяч угодил в защитника турецкой команды. Россияне заработали угловой. Артем Дзюба пробил головой чуть выше перекладины.

15 минут стартового тайма прошли на турецкой половине поля. Подопечные Станислава Черчесова имели несколько хороших подходов и нанесли три удара по воротам. Гости старались максимально снизить темп встречи.

В самой середине первой половины матча турецкий голкипер Мерт Гюнок неудачно выбил мяч. Артем Дзюба вывел один на один Далера Кузяева, но он угодил в грудь вратаря.

На 28-й минуте Роман Зобнин выкатил мяч на линию штрафной, а Антон Миранчук вколотил его под перекладину. 1:0.

После забитого гола рисунок игры не поменялся — Россия продолжала атаковать. Далер Кузяев имел еще одну реальную возможность забить, но не попал в ворота. Туркам удалось совершить несколько подходов, которые, к счастью, не закончились опасными моментами.

Складывалось ощущение, что наша сборная имеет реальные шансы на третью подряд победу в текущем розыгрыше Лиги наций. Важно было отыграть вторую половину матча на уровне первого тайма.

В начале второго тайма Дженгиз Ундер возле собственной штрафной ударил локтем Юрия Жиркова. Россияне получили право на опасный штрафной, но Миранчук с 23 метров пробил чуть выше перекладины.

Ответ турков не заставил себя долго ждать. Через две минуты Ундер навесил в штрафную, а Йылмаз опасно пробил. Мяч задел штангу, но вылетел за лицевую линию.

К 53-й минуте турецкая сборная перехватила инициативу, владея мячом у российской штрафной. Было впечатление, что у российской сборной перестала клеиться игра.

Преимущество гостей вылилось в забитый мяч. После подачи со штрафного Мерих Демирал скинул мяч на Кенана Карамана, который поразил с метра пустые ворота. Вполне логичный результат давления на российские ворота.

Через пару минут Алексей Ионов имел хороший момент, но пробил выше. В следующей атаке Шунин в эффектном прыжке парировал опасный удар Ундера.

Казалось, что турецкая команда намного ближе к цели. Турки окончательно поверили в себя. А у сборной России во втором матче подряд случился провал во втором тайме.

За 15 минут до конца Дзюба имел реальный шанс забить мяч. Жирков навесил в штрафную, Мостовой пробил во вратаря, мяч отлетел к Дзюбе, который с двух метров угодил в голкипера.

Через 5 минут Ундер пробил из-за штрафной, но Шунин перевел мяч в перекладину.

Турция имела преимущество в конце матча, но ее давление не закончилось взятием ворот. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Россия продолжает лидировать в группе, набрав семь очков. Турки имеют два балла. В двух октябрьских матчах россияне здорово начинают матч, но показывают невнятную игру после перерыва. Очевидно, что над этим компонентом предстоит поработать.