Победа Уланбекова и лучший нокаут в истории: итоги UFC Fight Night

Открывал ивент поединок с участием Тагира Уланбекова (13-1). Российский боец должен был дебютировать в UFC еще летом, однако сроки сдвинулись из-за разных факторов: пандемии и смерти его тренера Абдулманапа Нурмагомедова. В Абу-Даби Уланбеков разделил клетку с пока еще ни разу не побеждавшим под баннером лучшей лиги мира Бруно Сильвой (10-5-2, БН:1).

Бой прошел преимущественно в партере. Уланбеков пять раз перевел соперника на землю. Также россиянин был эффективнее в стойке и в целом смотрелся на протяжении трех раундов предпочтительнее, одержав победу единогласным решением судей. А посвятил он ее своему учителю...

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«Никогда не забывайте тех, кто был рядом с вами с начала вашего пути, и успех никогда не покинет вас! Спасибо за все, тренер», — написал Уланбеков в Instagram под фото Нурмагомедова-старшего.

Хабиб Нурмагомедов, который сейчас тоже на «Бойцовском острове» и готовится к своему поединку, похвалил Тагира за удачный дебют.

«Очень рад за тебя, брат. Отец был бы доволен тобой. Хороший и тяжелый бой, после которого ты вырастишь как боец, ведь опыт это очень важно в нашем деле», — уверен чемпион.

На турнире также выступили сразу двое грузинских бойцов. Легковес Гига Чикадзе (11-2) увеличил свою победную серию в UFC до четырех поединков, сломив Омара Моралеса (10-1).

А Илия Топурия (9-0) дебютировал в промоушене победой над Юссефом Залалом (10-3) и по-прежнему остается непобежденным.

Однако главный момент турнира пришелся на ничем не примечательный, как казалось, бой в предварительном карде между Импой Касанганаем (8-1) и Хоакином Бакли (11-3). Поединок дошел до практически середины второго раунда, когда Бакли исполнил очень редкую и красивейшую «вертушку»: Касанганай поймал ногу Хоакина, когда тот выбрасывал удар, но Бакли не растерялся и в это время с разворота зарядил пяткой прямо в челюсть Импе. Это главный претендент на звание лучшего нокаута года.

«Это величайший нокаут в истории UFC?» — написал Дана Уайт.

Еще один крутой нокаут выдал и получил бонус за выступление вечера Том Брис (12-2). Англичанин в первом раунде с одного удара отправил в нокдаун дебютанта Кей Би Буллара и добил его на земле.

Также на $50 тыс. стал богаче полицейский из США Крис Докос (10-3), нокаутировавший потерпевшего первое поражение в карьере Родриго Нассименто Феррейру (8-1). Правда в том, что это не шутка или опечатка: Докос действительно вот уже как десять лет патрулирует 24-й округ Северной Филадельфии.

DONE IN ONE!



Chris Daukaus KO's Rodrigo Nascimento in the first round! #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/dUze11MXTY — UFC on BT Sport (@btsportufc) October 10, 2020

Очередной брутальный нокаут в свой рекорд записал новый проспект тяжеловесов Том Аспинэл (9-2). На этот раз от его действий — ударов локтями и руками — пострадал Алан Будо (8-2).

А дебютант из ЮАР Дрикус Дю Плесси (15-2) наказал вышедшего на стердауны несколькими днями ранее в образе Джокера Маркуса Переса (12-4). Бразилец отправился в нокаут уже в первом раунде.

Завершил мрачную серию из трех поражений подряд бывший топовый легковес Эдсон Барбоза (21-9). Бразилец единогласным решением судей забрал победу у финна Маквана Амирхани (16-5).

А главный бой вечера получился именно таким, что и все ожидали. Перспективному Кори Сэндхагену (13-2) было необходимо закрывать последнее поражение, но против него вышел в октагон опытный бывший претендент на титул в легчайшем весе Марлон Мораес (23-7-1). Но американца это не остановило: во втором раунде он с разворота попал бразильцу точно в голову, заставил оказаться его на канвасе, где добил серией ударов.

Corey Freaking Sandhagen pic.twitter.com/kkOnze3pXc — ToeKnee Bologna (@43toeknee) October 11, 2020

Пожалуй, это был один из самых зрелищных турниров, которые UFC делал на «Бойцовском острове».