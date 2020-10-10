Гран-при Айфеля: россиянин Квят борется за очки. LIVE

Хюлькенберг смог с 20-го места подняться на 17-е, опередив Латифи, Райкконена и Грожана. Сейчас прессингует Расселла. Дальше будет Квят на пути.
Риккардо на «Рено» явно быстрее Леклера, который от тройки лидеров уже очень далеко отстал. В зоне DRS австралиец и старается атаковать.
На повторе показали, что Феттель, по итогам старта откатившийся с 11-й позиции на 12-ю, на самом деле сделал небольшой фальстарт. Вопрос только в том, в рамках стартовой скобы или нет. Если нет, то будет штраф.
Хэмилтон уже подотстал от Боттаса, но сейчас пытается вернуться на расстояние для использования DRS. Ставит лучший круг гонки британец.
Магнуссен проходит Гасли на втором круге и теперь занимает 13-ю позицию, а две «Альфа Таури», как и в квалификации, друг за другом, но лишь 14-й и 15-й.
Перес смог подняться на седьмую строку — отличный старт. Квят потерял две позиции и едет 15-м, но это не обязательно связано с плохой реакцией. У харда все же хуже сцепление, чем у медиума и тем более софта. Гасли, кстати, тоже проиграл, но одну позицию. Ну а еще один герой старта — Антонио Джовинацци, который после лучшей квалификации сезона на «Альфа Ромео» с 14-го места поднялся на 11-е на старте!
Боттас с огромным трудом, но отстоял первое место! Дальше Ферстаппен попробовал атаковать Хэмилтона, но неудачно. Леклер четвертый, а дальше Албон проиграл позицию Риккардо!
СТАРТ!
На прогревочном круге пилоты. Квят выбрал хард! Даниил на жесткой резине всегда очень хорош, но многое будет зависеть от погоды и возможных выездов пейс-кара. Это может помешать реализовать тактику.
Давайте немножко порассуждаем о шансах Даниила Квята. «Альфа Таури» в субботу показала не самый лучший квалификационный темп и была уже как-то даже непривычно далеко по гандикапу от третьего сегмента. Похоже, тут «АТ» четко седьмые по темпу, уступая в том числе и слабому в этом сезоне «Феррари». Однако в гонке «телята» всегда лучше, чем по субботам, кроме того серьезно может повлиять на расклады погода — если пойдет дождь, это может привести к шикарной и непредсказуемой гонке. В прошлом году в Германии в дождь Квят взял подиум! Правда, это было не на Нюрбурге, а в Хоккенхайме.
Сегодня Кими Райкконен на «Альфа Таури» бьет рекорд по количеству стартов в гонках в «Ф-1» — 323!
Ну а теперь к нюансам. Начнем с того, что из-за погодных условий были отменены обе пятничные практики. Из-за влажности и тумана медицинский вертолет не смог бы сесть на автодроме, а без него проводить заезды нельзя было по соображениям безопасности. В итоге была только одна субботняя практика, а затем сразу квалификация и теперь вот гонка. Так что команды и гонщики не смогли на сто процентов подготовиться и не все знают о поведении шин, что может сделать гонку чуть более непредсказуемой.
Но это еще не все. Вы обратили внимание на отсутствие Ланса Стролла? Канадский пилот «Рейсинг Пойнт» плохо чувствовал себя с пятницы. Он так и не выехал на трассу в субботней практике, а в квалификации его экстренно заменил находившийся в часе от автодрома Нико Хюлькенберг. Немец уже дважды менял в этом сезоне другого пилота «РП» Серхио Переса и набрал шесть очков, но тут он без тренировок, конечно, был в тяжелом положении и квалифицировался только последним. Впрочем, в гонке наверняка куда-то да прорвется. Посмотрим.
Давайте сразу же напомним об итогах вчерашней квалификации. Вот в каком стартовом порядке уйдут на дистанцию гонщики:
1. Валттери Боттас («Мерседес») 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 4. Шарль Леклер («Феррари») 5. Алекс Албон («Ред Булл») 6. Даниэль Риккардо («Рено») 7. Эстебан Окон («Рено») 8. Ландо Норрис («Макларен») 9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») 10. Карлос Сайнс («Макларен») 11. Себастьян Феттель («Феррари») 12. Пьер Гасли («Альфа Таури») 13. Даниил Квят («Альфа Таури») 14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») 15. Кевин Магнуссен («Хаас») 16. Ромен Грожан («Хаас») 17. Джордж Расселл («Уильямс») 18. Николас Латифи («Уильямс») 19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 20. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт»)
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