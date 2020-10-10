Гран-при Айфеля: россиянин Квят борется за очки. LIVE

Ну а теперь к нюансам. Начнем с того, что из-за погодных условий были отменены обе пятничные практики. Из-за влажности и тумана медицинский вертолет не смог бы сесть на автодроме, а без него проводить заезды нельзя было по соображениям безопасности. В итоге была только одна субботняя практика, а затем сразу квалификация и теперь вот гонка. Так что команды и гонщики не смогли на сто процентов подготовиться и не все знают о поведении шин, что может сделать гонку чуть более непредсказуемой.

Но это еще не все. Вы обратили внимание на отсутствие Ланса Стролла? Канадский пилот «Рейсинг Пойнт» плохо чувствовал себя с пятницы. Он так и не выехал на трассу в субботней практике, а в квалификации его экстренно заменил находившийся в часе от автодрома Нико Хюлькенберг. Немец уже дважды менял в этом сезоне другого пилота «РП» Серхио Переса и набрал шесть очков, но тут он без тренировок, конечно, был в тяжелом положении и квалифицировался только последним. Впрочем, в гонке наверняка куда-то да прорвется. Посмотрим.