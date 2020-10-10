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Третий случай в сборной: у Фернандеса подозревают коронавирус

У защитника сборной России Марио Фернандеса подозрение на коронавирус

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В сборной России третий футболист сдал неоднозначный тест на коронавирус. На этот раз подозрение на опасную инфекцию вызвали результаты анализов защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

Сборная России официально подтвердила, что тест одного из футболистов на наличие коронавируса в организме дал неоднозначную реакцию. Речь идет о защитнике Марио Фернандесе. Анализ, который 30-летний футболист московского ЦСКА сдал в рамках обязательного предматчевого тестирования в пятницу, 9 октября, показал сомнительный результат.

«Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные», — сказано в пресс-релизе российской команды.

Фернандес — уже третий игрок сборной России с подозрением на коронавирус во время текущей паузы на международные матчи. 7 октября стало известно, что защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия и вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме сдали тесты, которые свидетельствовали о возможном инфицировании спортсменов. При этом самочувствие обоих футболистов было хорошим, однако им все равно пришлось покинуть расположение национальной сборной и отправиться в домашние условия на вынужденную самоизоляцию.

Впоследствии и Джикия, и Гильерме пропустили товарищеский матч России против Швеции. Команда Янне Андерссона одержала победу со счетом 2:1 в игре, проходившей на «ВЭБ-Арене». Фернандес провел на поле 61 минуту и был заменен во втором тайме.

9 октября несколько источников сообщили, что повторный тест Джикии дал отрицательный результат, тогда как ситуация с Гильерме хуже — у вратаря высокая температура. С большой долей вероятности Джикия сможет принять участие в следующем матче «Спартака» с «Химками», назначенном на 17 октября, а вот Гильерме, по всей видимости, придется пропустить матч «Локомотива» с «Уфой» в этот же день, утверждает «РБ-Спорт».

Тем не менее уже спустя несколько часов «Локомотив» опубликовал видео, где присутствуют кадры того, как 34-летний Гильерме занимается на велотренажере.

«Всем привет от Гили! Температура? Не, не слышали!» — говорилось в записи «железнодорожников» в Twitter.

И Джикия, и Гильерме не вернутся в сборную России на текущий сбор, несмотря на то что второй тест защитник оказался отрицательным. В преддверии матчей Лиги наций главный тренер российской команды Станислав Черчесов вызвал в сборную защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева и вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Георгий Джикия и Маринато Гилерме, чьи тесты ранее дали сомнительный результат, находятся на самоизоляции в домашних условиях, жалоб на самочувствие нет. Футболисты ежедневно сдают тесты, и у одного из них последний тест был отрицательным. Такой же алгоритм действий будет реализован и с Марио Фернадесом — постоянный мониторинг состояния и ежедневные тестирования», — добавили в сборной.

Футболисты сборной России начали прибывать в команду с 3 октября, все они, согласно требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), проходят ежедневное тестирование. Подопечным Черчесова в рамках этого сбора предстоит провести еще две встречи: 11 октября сборная примет на столичной «ВТБ-Арене» Турцию в 3-м туре группового этапа Лиги наций, а 14 октября, снова на «ВТБ-Арене», сыграет с национальной командой Венгрии. Таким образом, учитывая и сложную эпидемиологическую ситуацию, все три игры сборной России пройдут в Москве.