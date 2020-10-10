Третий случай в сборной: у Фернандеса подозревают коронавирус

Сборная России официально подтвердила, что тест одного из футболистов на наличие коронавируса в организме дал неоднозначную реакцию. Речь идет о защитнике Марио Фернандесе. Анализ, который 30-летний футболист московского ЦСКА сдал в рамках обязательного предматчевого тестирования в пятницу, 9 октября, показал сомнительный результат.

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«Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные», — сказано в пресс-релизе российской команды.

В пятницу члены сборной России прошли предматчевое тестирование на COVID-19, которое является обязательным требованием УЕФА. Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом. pic.twitter.com/syewGFdGzV — Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2020

Фернандес — уже третий игрок сборной России с подозрением на коронавирус во время текущей паузы на международные матчи. 7 октября стало известно, что защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия и вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме сдали тесты, которые свидетельствовали о возможном инфицировании спортсменов. При этом самочувствие обоих футболистов было хорошим, однако им все равно пришлось покинуть расположение национальной сборной и отправиться в домашние условия на вынужденную самоизоляцию.

Впоследствии и Джикия, и Гильерме пропустили товарищеский матч России против Швеции. Команда Янне Андерссона одержала победу со счетом 2:1 в игре, проходившей на «ВЭБ-Арене». Фернандес провел на поле 61 минуту и был заменен во втором тайме.

9 октября несколько источников сообщили, что повторный тест Джикии дал отрицательный результат, тогда как ситуация с Гильерме хуже — у вратаря высокая температура. С большой долей вероятности Джикия сможет принять участие в следующем матче «Спартака» с «Химками», назначенном на 17 октября, а вот Гильерме, по всей видимости, придется пропустить матч «Локомотива» с «Уфой» в этот же день, утверждает «РБ-Спорт».

Тем не менее уже спустя несколько часов «Локомотив» опубликовал видео, где присутствуют кадры того, как 34-летний Гильерме занимается на велотренажере.

«Всем привет от Гили! Температура? Не, не слышали!» — говорилось в записи «железнодорожников» в Twitter.

И Джикия, и Гильерме не вернутся в сборную России на текущий сбор, несмотря на то что второй тест защитник оказался отрицательным. В преддверии матчей Лиги наций главный тренер российской команды Станислав Черчесов вызвал в сборную защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева и вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Георгий Джикия и Маринато Гилерме, чьи тесты ранее дали сомнительный результат, находятся на самоизоляции в домашних условиях, жалоб на самочувствие нет. Футболисты ежедневно сдают тесты, и у одного из них последний тест был отрицательным. Такой же алгоритм действий будет реализован и с Марио Фернадесом — постоянный мониторинг состояния и ежедневные тестирования», — добавили в сборной.

Футболисты сборной России начали прибывать в команду с 3 октября, все они, согласно требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), проходят ежедневное тестирование. Подопечным Черчесова в рамках этого сбора предстоит провести еще две встречи: 11 октября сборная примет на столичной «ВТБ-Арене» Турцию в 3-м туре группового этапа Лиги наций, а 14 октября, снова на «ВТБ-Арене», сыграет с национальной командой Венгрии. Таким образом, учитывая и сложную эпидемиологическую ситуацию, все три игры сборной России пройдут в Москве.