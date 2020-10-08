Первое поражение в году: как Россия проиграла Швеции

Перед играми в Лиге наций против Турции и Венгрии сборная России встречалась с командой Швеции. Интересно, что соперники год назад провели два официальных матча: в Сочи подопечные Станислава Черчесова смогли добыть ничью со счетом 0:0, но в Швеции хозяева поля оказались сильнее (2:0).

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Именно шведы не позволили пробиться россиянам в высший дивизион Лиги наций текущего сезона.

Примечательно, что отчетный поединок стал первым для сборной России, на который в 2020 году были допущены зрители. 1 октября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил заполнять трибуны на 30% от вместимости стадионов. Учитывая, что «ВЭБ Арена» вмещает 30457 зрителей, на трибуны могли прийти 9137 болельщиков. Но Российский футбольный союз (РФС) решил сократить квоту до 5 тысяч.

«Во многих странах допускаются болельщики. Видимо, сделали пилотный проект на Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей». И дали добро, как и на пять замен. Пошли навстречу. УЕФА объективно отозвалась и отработала. Ждем наших болельщиков. Увы, пока не полный стадион. Но те, кто придут, будут нас поддерживать», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия вышла на поле в следующем составе: Джанаев, Фернандес, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Оздоев, Газинский, Антон Миранчук, Караваев, Мостовой, Дзюба.

В шведской сборной с первых минут вышли Джордан Ларссон из московского «Спартака» и футболист казанского «Рубина» Карл Старфельт. На скамейке запасных остались Виктор Классон, Маркус Берг, Кристоффер Олссон из «Краснодара».

Первый опасный момент матча случился уже на третьей минуте. Антон Миранчук подал угловой, Оздоев скинул мяч на Жиркова, который пробил метров с 18-ти. Вратарь шведов Карл-Юхан Юнссон спас команду.

К середине первого тайма преимущество команды Черчесова стало очевидным. У шведов не получалось закрепиться на чужой половине поля, а самым активный игроком в составе российской сборной был Антон Миранчук. Он имел два шанса отличиться: в первый раз мяч пролетел сильно выше, а во второй снаряд угодил в перекладину.

На 21-й минуте Швеция неожиданно вышла вперед. Капитан Себастьян Ларссон навесил со штрафного, а Исак отправил мяч точно в сетку, опередив Джанаева. Это был первый удар по воротам сборной России. Стоит отметить, что вратарь мог сыграть поувереннее на выходе.

После пропущенного мяча картина игры не изменилась. Россия больше владела мячом и создавала опасные моменты. Реальные возможности сравнять счет были у Мостового и Дзюбы, но им не хватило нескольких сантиметров, чтобы отправить мяч в пустой угол ворот.

Шведы изредка переходили на половину поля хозяев. Один раз пробил Исак, но удар получился сильно неточным. Вот и все, чем запомнились скандинавы после забитого мяча.

Второй тайм внушал зрителям оптимизм, казалось, что взятие ворот — дело времени, и у России отличные шансы не только на ничью, но и на победу.

С первых минут второго тайма у шведов вышел футболист «Краснодара» Олссон. В составе сборной России появились Роман Зобнин и Александр Соболев, которые заменили Артема Дзюбу и Магомеда Оздоева.

Олссон уже в самом начале второй половины игры имел реальную возможность отличиться, но Джанаев спас команду.

Шведы завладели инициативой. Казалось, что после перерыва команды поменялись местами. У россиян перестали клеиться атакующие действия, а вот Швеция имела подходы к владениям Джанаева.

За 18 минут до конца второго тайма шведы удвоили преимущество. Из-за пределов штрафной пробил Юханссон, мяч после рикошета от ноги Кудряшова залетел в ворота. У нашего вратаря не было шансов спасти команду.

Уже на 90-й минуте Александр Соболев после подачи углового сумел отквитать один мяч. Для Александра этот мяч стал дебютным в сборной. Удивительно, но в конце встречи россияне смогли отметиться только этим моментом, несмотря на то, что им надо было отыгрываться.

Встреча завершилась со счетом 1:2. Хорошо, что это был лишь контрольный матч. 11 и 14 октября Россия сыграет с Турцией и Венгрией в рамках Лиги наций. Остается надеяться на то, что команда Черчесова сможет усвоить урок из поражения.