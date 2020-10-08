Ввод с аута ногами: Венгер предложил революцию в футболе

Знаменитый футбольный специалист, бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер предложил внести изменения в правила игры.

Мнение 70-летнего француза имеет достаточно важное значение, потому что он уже пару лет работает в Международной федерации футбола (ФИФА) главой отдела по глобальному развитию. Более того, оптимизация правил является его профильной задачей.

Сейчас Венгер предложил изменения, которые могут достаточно серьезно повлияет на футбол, если они будут приняты.

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«Мы рассматриваем некоторые вещи. Можно разрешить угловые, при подаче которых мяч уходит за пределы поля, а потом возвращается в игру. Это создаст новые голевые возможности, — цитирует тренера L'Equipe.

— Также можно добавить возможность быстро разыграть штрафной в одиночку. Также я хотел бы изменить правило вбрасывания после аута. За пять минут до конца матча вбрасывание должно давать преимущество, но на самом деле в такой ситуации у вбрасывающей команды 9 игроков, а у соперника 10.

По статистике, в 8 из 10 таких ситуаций команда теряет мяч. Нужно дать возможность вводить мяч ногой на своей половине поля».

Все озвученные идеи действительно могут оказать серьезное влияние на игровой процесс, хотя не все сказанное до конца понятно.

По крайней мере, в отношении розыгрыша штрафных. Получается, что «быстро разыграть штрафной в одиночку» может означать возможность для вводящего игрока просто повести мяч с места нарушения.

Такой новаторский вариант кажется слишком радикальным, даже если речь пойдет о вводе мяча в игру со своей половины поля. Не верится, что подобное изменение будет одобрено.

А вот два других предложения француза выглядят куда более рациональными. С угловыми вообще большой проблемы не будет, ведь речь идет о тех подачах, когда мяч уходит за лицевую линию в воздухе, за что арбитры назначают удар от ворот.

Если предложение экс-тренера «Арсенала» будет одобрено, штатные исполнители стандартов, обладающие искусством сложной подкрутки мяча смогут увеличить свой арсенал действий и усложнить жизнь защищающейся стороне.

Таким образом ФИФА сможет без радикальных действий чуть-чуть поднять результативность, что является одной из целей федерации при разработке нововведений. Ну а незначительность ее увеличения не вызовет большого антагонизма со стороны консерваторов.

С аутами чуть сложнее, поскольку для большого футбола ввод мяча ногами из-за боковой линии все-таки история непривычная и странная. Так разыгрывают в футзале, но это все же несколько другая игра, там даже мяч размером меньше.

Венгер рассуждает о том, что ауты в атаке в концовке встречи в 80% случаев ведут к потерям, но сам предлагает, чтобы ногами из-за боковой разыгрывали не с чужой, а со своей половины поля. Видимо, сам француз понимает, насколько радикально поменяет игру его нововведение, ведь если разрешить делать так именно в атаке, то ауты превратятся в оружие даже страшнее угловых и навсегда изменят футбол.

Пока речи о том, чтобы ввести предложения Венгера и его департамента в правила, еще нет, но ФИФА наверняка на ежегодном заседании комитета по изменениям правил игры вопрос рассмотрит.

Впрочем, 70-летний француз за свою в целом недолгую работу в департаменте международной федерации уже не раз предлагал нововведения, которые в итоге не принимали.

Так, в начале года он предлагал поменять правило определения положения «вне игры», причем новый вариант существенно усложнил бы жизнь защитникам (и арбитрам) и облегчил нападающим.

«Есть возможность изменить это правило, чтобы не говорить, что часть носа игрока находится в офсайде. Офсайд не будет фиксироваться, если часть тела футболиста, которой можно забить гол, находится на одной линии с защитником, даже если другие части тела атакующего игрока находятся впереди, — рассказывал Венгер на Laureus Awards в Берлине.

Правда, ежегодное собрание IFAB, отвечающей за правила игры, 29 февраля в Белфасте эту идею все же отвергло. Голосуют по изменениям всегда восемь уполномоченных, а для утверждения решения необходимо, чтобы за высказались сразу шестеро.

Известен Венгер своей борьбой и с правилом гостевого гола, которое он предлагал отменить еще в бытность главного тренера «Арсенала». Уже после окончания тренерской карьеры он вполне конкретно высказывался на эту тему в интервью beIN Sports.

«Дома команды играют с мыслями «каждый пропущенный гол – это наполовину вылет». Иногда мне кажется, что гол, пропущенный от гостевой команды – это огромная помеха, когда проводишь первый матч дома. Ведь это вынуждает атаковать и в то же время делать так, чтобы обезопасить свои ворота и не пропустить много голов, — считает француз.

— Я уже давно предлагал отменить это правило, за исключением экстратаймов, поскольку значение гола на выезде слишком велико в современном футболе.

Теперь это правило уже ничем не обоснованно. Оно было введено, когда телевидение еще не так было развито, поля были плохими… Думаю, будет правильным покончить с этим правилом, за исключением матчей, когда назначается дополнительное время».

Сейчас при равенстве голов между командами по сумме двух матчей считается, какая из них забила больше на выезде, что и становится определяющим фактором.

И хотя с Венгером по гостевым взятиям ворот солидарны достаточно многие, его позиция расходится с большинством сторонников отмены таких голов по дополнительному времени.

Многие считают само правило гостевого гола вполне нормальным, но только в основное время, а вот значение его в дополнительное выглядит достаточно спорным. Сейчас получается, что команды отыграли вничью 180 минут, разойдясь одинаковыми результатами с соперником в домашнем и гостевом матче, а потом в дополнительные 30 минут гостю ответной встречи, если удается забить гол, достаточно сыграть вничью, в то время как хозяин обязан именно выиграть.