Битва за Париж: Рублев борется за полуфинал «‎Ролан Гаррос». LIVE

Дрожит у Рублева рука в атаке, Циципас это чувствует, чуть ускоряет, и россиянин не попадает в корт по длине — 5:7! Первый сет за греком!
Атаковал Андрей в этом важном розыгрыше, Циципас оборонялся, россиянин укоротил у сетки, но грек достал, причем без шансов — 30:40, брейк-пойнт и сразу сет-пойнт у него!
Очень важное очко с подачи — 30:30.
Обменивались ударами по диагонали после второй подачи Рублева, а потом Циципас вдруг укоротил. Россиянин добежал и достал, но попал под виннерс — 15:30.
А вот теперь перевод грека из обороны застал Рублева врасплох — 15:15.
Со второй подачи Рублева Циципас не попадает приемом — 15:0.
И очко с подачи закрывает гейм. Быстро все меняется — 5:6.
Снова не попал первым мячом грек, Рублев зацепился, но Стефанос атаковал. Оба играли нервно, но Рублев уже в проигрышной позиции дважды угадал и достал. В итоге фактически обвел соперника, но чуть не попал по длине — 40:30.
А теперь двойная ошибка. Причем Андрей сигнализировал об ауте на втором мяче, и спустившийся с вышки арбитр подтвердил — 30:30.
Классный розыгрыш, в итоге Рублев попал по линии, а Циципас не попал в ответ. Грек попросил проверить, но россиянин был точен — 15:30.
Эйс — 30:0.
В сетку принимает первую подачу грека Андрей — 15:0.
Отдал Андрей все сам в этом гейме. Снова вторая подача, и снова он сам ошибся по длине в розыгрыше — 5:5.
После своей второй подачи как-то потерял Андрей концентрацию и сам ошибся по длине — 15:40, двойной брейк-пойнт у Циципаса.
Еще одна ошибка от Рублева в розыгрыше диагональным переводом в хафкорт — 15:30.
Опять долгий обмен ударами по диагонали, а когда Циципас ударил бэкхендом почти по линии, Андрей решил обострить форхендом обратно, но угодил в коридор — 15:15.
На сет начал подавать Рублев. И сразу не принял Циципас косую — 15:0.
И подачей же Циципас заканчивает гейм — 5:4.
Еще одна подача от Циципаса — 40:30.
Какой прием Рублева! В самую линию по диагонали — 30:30.
Эйс Циципаса — 30:15.
Отвечает грек отличной подачей — 15:15.
Со второй подачи Циципаса Рублев провел розыгрыш агрессивнее и точнее — 0:15.
На этот раз принял Циципас подачу, но дальше навылет сыграл Рублев. Гейм под ноль — 5:3.
Третий раз подряд — 40:0.
И еще раз — 30:0.
Не справляется Циципас с приемом — 15:0.
Завелся Циципас и снова все сделал очень четко, выиграв виннерсом третий мяч подряд, а вместе с ним и гейм — 4:3.
Через середину прошла подача у грека — 40:30.
А вот тут со второй подачи Циципас после приема Рублева мощно ускорил. Слишком мощно — 30:30.
Опять Рублев оказался в атаке со второй подачи соперника и довел дело до выигранного очка — 15:30.
Мощный обмен косыми ударами после второй подачи Циципаса, а когда Рублев попытался сыграть по линии, попал в сетку — 15:0.
И со второй подачи Андрей грамотно повел розыгрыш, и соперник ударил в сетку — 4:2.
В аут принимает грек — 40:15.
Мощная подача и второй удар навылет форхендом с хафкорта — 30:15.
Очко с подачи в ответ — 15:15.
Агрессивен Циципас со второй подачи Андрея — 0:15.
Рублев мощно атакует со второй подачи Стефаноса, и уже забивает вторым смэшем с хафкорта — 3:2! Россиянин впереди с брейком!
В атаке был Циципас с подачи, но Рублев смог перевести игру в равную, а затем и сам начал давить, и Циципас не попал — 15:40, двойной брейк-пойнт у Рублева.
А вот тут уже Андрей не попал сам из не самого сложного положения — 15:30.
Агрессивный прием Рублева на второй подаче грека, и тот ошибается по длине — 0:30.
Оба бегали после подачи Циципаса, а в итоге грек попал в трос, но мяч не перевалился на другую сторону — 0:15.
Двойная ошибка, но за ней сразу отличная подача — 2:2.
Немного перемудрил Рублев с обострениями, казалось, но нет — 40:0.
Хорошо меняет направления Андрей, и одноручный бэкхенд грека выходит неподготовленным — 30:0.
Циципас вторым ударом после подачи Рублева играет в сетку — 15:0.
Опять вторая подача грека, но он действовал резко и активно, а также глубоко. Рублев ударил в коридор — 1:2.
Циципасу показалось, что он подал эйс, но это был аут. Впрочем, в розыгрыше со второй подачи он все равно забил навылет от сетки — больше.
В глухой обороне был Андрей, Циципас уже был у сетки, но Рублево угадал направление удара с лета. Только этого было мало — ровно.
Шикарный розыгрыш. Оба постоянно обостряли, и обострения Рублева оказались опаснее. Именно Циципас ударил в аут — меньше, еще брейк-пойнт.
Не подает грек первым мячом, но после приема Рублевым второй подачи следует одноручный бэкхенд по линии навылет — ровно.
Глубокий прием Рублева ставит Циципаса в тяжелое положение, грек все же входит в розыгрыш, но в конечном счете именно он не попадает в обмене ударами по длине — меньше и первый брейк-пойнт Рублева в матче.
Вторая подача, острый прием, и Циципас срывает удар — 40:40.
Теперь в атаке был грек, загонял глубокими ударами россиянина под право, и в итоге Андрей ошибся — 40:30.
Не проходит у Стефаноса первый мяч, и после второго Рублев атакует по линии навылет — 30:30.
Тут же прекрасная подача грека — 30:15.
Шикарная атака Рублева со второй подачи грека, и Стефанос отвечает в аут по длине, еле дотянувшись до мяча — 15:15.
Циципас берет очко с подачи — 15:0.
Не принимает Циципас подачу, и Рублев сравнивает счет — 1:1.
Еще одна ошибка у грека, теперь в размене косыми ударами от дальней линии — больше.
Небольшой аут у Циципаса в розыгрыше — 40:40.
Почти выбил из корта соперника первой подачей Рублев, но, пробивая вторым ударом в открытый корт, послал в сетку — 30:40, первый брейк-пойнт.
А вот хороший косой прием от Стефаноса, и Рублев с бэкхенда посылает в сетку — 30:30.
И вторую подачу Андрей подал так, что оказался в атаке, а соперник вторым ударом послал мяч в сетку — 30:15.
Ну и наконец первый розыгрыш за россиянином. Рублев вышел в итоге к сетке и у нее закончил смэшем, предварительно погоняв оппонента по корту — 15:15.
Циципас атакует после приема, а Рублев в размене играет слишком коротко, и в итоге грек вынуждает Андрея пробить в сетку — 0:15.
Шикарный розыгрыш, в котором оба использовали укороченные и заканчивали у сетки. Свою инициативу все же разыграл Стефанос — 0:1.
Отличная подача по центру корта в линию, а дальше с хафкорта грек вторым ударом забил форхенд — 40:0.
Очко с подачи — 30:0.
Циципас подает первым. Поехали! Сразу же долгий розыгрыш, в котором Циципасу удался отличный диагональный форхенд навылет — 15:0.
Победитель этого четвертьфинала в полуфинале сразится либо с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, либо с находящемся во второй десятке рейтинга испанцем Пабло Каррено-Бустой. Они сыграют здесь же следом.
Рублев и Циципас играли друг против друга пять раз. В 2017 году Рублев на челленджере выиграл в трех партиях: 6:2, 3:6, 7:6 (9:7). Потом они встретились в полуфинале молодежного Итогового турнира АТР в 2018 году. Там матчи проходили из пяти партий, но игрались они до четырех геймов. Победил Циципас: 4:3 (5:3), 3:4 (5:7), 4:0, 2:4, 4:3 (5:2). В 2019 году соперники сошлись в первом круге на US Open, и тогда сильнее был россиянин: 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5. Дальше грек выиграл в 1/8 финала на турнире Mubadala World Tennis Championship: 6:3, 6:4. И самое интересное, что полторы недели назад они сошлись в решающем матче на турнире в Гамбурге. Хотя грек подавал на матч, титул забрал Рублев: 6:4, 3:6, 7:5.
К слову, мама Стефаноса Циципаса русская, а сам он отлично говорит по-русски. Вообще, сегодняшние соперники похожи. Обоим по 22 года, оба выиграли за карьеру по пять титулов (у Рублева три в этом году). На «шлемах» у Рублева баланс 23-12, у его оппонента — 20-12. При этом в активе Стефаноса есть один полуфинал турнира «Большого шлема», а вот Андрей дальше четвертьфинала не проходил.
Для Рублева это второй подряд четвертьфинал на турнирах «Большого шлема», и теперь Андрей наверняка войдет в топ-10 мирового рейтинга, где его сегодняшний соперник стоит на шестом месте и готовится обойти Даниила Медведева, вылетевшего здесь в первом круге.
Все, в непростом гейме на своей подаче Кенин дожала соперницу и повесила ей в решающей партии «баранку». Это значит, что очень скоро начнется противостояние Андрея Рублева со Стефаносом Циципасом!
Итак, на корте имени Филиппа Шатрие прямо сейчас завершается противостояние американок Софии Кенин и Даниэль-Роуз Роббинс. Соперницы обменялись выигранными сетами — 6:4, 4:6. Ну а в решающей партии Кенин ведет со счетом 5:0 и подает.
Начало встречи изначально было запланировано на 16.00 мск, но из-за предыдущих игр на центральном корте имени Филиппа Шатрие сдвинулось.
Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 Открытого чемпионата Франции между россиянином Андреем Рублевым и Стефаносом Циципасом из Греции.