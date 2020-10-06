Дело об изнасиловании модели: Роналду снова грозит суд

Дело об обвинении нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании модели Кэтрин Майорги продолжается.

Как пишет The Sun, представительница США обратилась в суд с новым иском. Девушка преследует цели возбудить новое дело и получить компенсацию в качестве ущерба в размере $215 тыс. Документы уже поступили в окружной суд штата Невада — до 30 ноября юристы обеих сторон должны встретиться, чтобы согласовать дату судебного заседания.

Отмечается, что юридическая команда Роналду сразу же обжаловала принятие документов во второй раз, однако суд отказал адвокатам футболиста и взял время на изучение бумаг.

В контексте нового витка резонансных разбирательств заметим, что расследование дела о предполагаемом изнасиловании началось в 2019 году.

В январе прошлого года полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК Криштиану. Полицейские намеревались сверить генетический материал игрока с образцами, найденными на платье Майорги.

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По словам девушки, в 2010-м модель подписала с юристами игрока соглашение о неразглашении: за молчание она получила $375 тыс. Это соглашение и показывал на пресс-конференции адвокат потерпевшей, также заявляя о наличии других доказательств вины футболиста. Португалец же уверял, что отношения начались по взаимному согласию.

«Мистер Роналду всегда пояснял, что то, что произошло в Лас-Вегасе в 2009 году, носило согласованный характер. Так что мы не удивлены ни тем, что ДНК будет предоставлена, ни тем, что полиция делает этот вполне стандартный запрос в рамках своего расследования», — цитировал адвоката спортсмена Питера Кристиансена The Wall Street Journal.

К слову, модель решила вспомнить о пережитом в гостиничном номере насилии спустя длительный срок якобы по той причине, что ее вдохновило движение #MeToo (#ятоже), активистки которого рассказывают о подобных инцидентах и пытаются добиться правосудия.

Усугублялась ситуация для Роналду еще и тем, что в разбирательство вмешалась экс-возлюбленная игрока Жасмин Леннард. Модель и звезда британского шоу «Большой брат» познакомилась с Роналду десять лет назад в Лос-Анджелесе, когда португальцу было 22 года. Его сопровождали охранники, через которых футболист якобы знакомился с девушками и склонял к сексу.

Жасмин была готова оказать помощь жертве и рассказать о психологических проблемах португальца:

«После долгих раздумий я решила обратиться к Кэтрин Майорге и ее адвокатам, чтобы предложить свою помощь в деле с обвинением Роналду в изнасиловании. У меня есть информация, которая, полагаю, поможет делу. Никто не представляет, какой он на самом деле. А если бы знали, то были бы в ужасе. Не хочу больше смотреть, как он врет. Сделаю все, чтобы помочь Кэтрин.

Роналду полагает, что ему все сойдет с рук. Не в этот раз. У меня были с ним отношения. Мы общались довольно регулярно в последние полтора года. У меня сохранились сообщения и записи, которые могут помочь в деле Кэтрин. Они покажут настоящее лицо и характер Криштиану».

Со временем шум вокруг личных неприятностей Роналду стих. А уже 5 июня издание Bloomberg даже опубликовало неожиданную новость о том, что Майорга якобы отозвала свой иск из суда Лас-Вегаса и дело было полностью закрыто. По какой причине американка решила сделать это, не сообщалось. Прояснить ситуацию вызвалась одна из адвокатов Майорги Лариса Дрогобычер.

«Мы не отказывались полностью от обвинений в сторону Роналду и не закрывали дело. Мы лишь отозвали иск в суде штата Невада, где он рассматривался раньше, и подали точно такой же в Федеральный суд США. Это было сделано, исходя из судебных правил, по которым рассматриваются дела иностранцев. Таким образом, мы лишь поменяли место подачи иска, — все обвинения остаются в силе», — приводил слова юриста ESPN.

Впоследствии юридическая команда Криштиану ответила на иск своими собственными судебными документами, которые, по-видимому, полностью удовлетворили правоохранительные органы. Уже в июле 2019-го полиция округа Кларк (штат Невада) выступила с официальным заявлением, отметив, что отказалась выдвигать формальные обвинения в отношении Роналду.

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Не так давно Роналду сделал предложение другой модели, Джорджине Родригес. Вместе они воспитывают четверых детей: рожденных от суррогатных матерей Криштиану-младшего и близнецов Еву и Мэтью, а также появившуюся на свет в 2017 году общую дочь Алану.