Усиление под Лигу чемпионов: за кого «Зенит» выложил €24 млн

Центральный полузащитник «Спортинга» Вале Вендел подписал контракт с «Зенитом». Как сообщается на официальном сайте петербургского клуба, соглашение с 23-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

Незадолго до этого португальский портал Record информировал, что трансфер обойдется действующим чемпионам России в €20 млн плюс €4 млн в виде бонусов. Позже эти суммы подтвердили в самом «Спортинге».

«Вендел выступает преимущественно на позиции центрального полузащитника, в равной степени поддерживая атаки и помогая обороне в опорной зоне. Сильными сторонами футболиста являются отбор, видение поля, умение сделать обостряющую передачу и завершить атаку. Сине-бело-голубые приветствуют Вендела в Санкт-Петербурге и желают успешной карьеры вместе с «Зенитом»!» — отмечается в сообщении отечественного клуба.

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Стоит отметить, что самый дорогой игрок «Спортинга» пополнил стан лиссабонцев в январе 2018 года, перейдя из бразильского «Флуминенсе» за €7,5 млн. За португальского гранда Вендел отыграл 79 матчей, в которых забил шесть мячей, отдал восемь голевых передач и получил 15 желтых карточек.

Вместе со «Спортингом» игрок стал обладателем Кубка Португалии в сезоне-2018/19.

К слову, полузащитник с отличным пасом и шикарным дриблингом, способный как закрыть центр поля, так и перейти к роли атакующего хавбека, обращал на себя внимание многих европейских грандов. Среди них мелькали английские «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», французский «Пари Сен-Жермен».

Также за последние годы Вендела не раз сватали в Россию. На игрока претендовал московский ЦСКА: армейцы не смогли потянуть финансовые запросы лиссабонцев. Полгода назад за футболистом следил все тот же «Зенит», но тогда игрока «Спортинга» рассматривали как игрока скамейки. Платить около 15 миллионов евро за футболиста ротации в Петербурге явно не хотели.

Теперь же за большую сумму петербуржцы поручили отличное усиление основы, которое обязательно поможет чемпионам России на международной арене. Совсем скоро команда Сергея Семака начнет путь в Лиге чемпионов, где в матчах с дортмундской «Боруссией» из Германии, итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге» постарается добыть первую с далекого 2016 года путевку в 1/8 финала ЛЧ.

Пока же информацию о громком трансфере прокомментировал агент Вендела Сезар Барбьери, заметивший, что игрок крайне доволен новым поворотом в своей карьере

«Зенит» очень хотел Вендела и приложил все усилия. Мы счастливы! Вендел с нетерпением ждет возможности приехать в Россию и показать свой футбол. Благодарим «Зенит» за работу, переговоры были легкими. Сумма трансфера? Это действительно 20 миллионом + 4 миллиона бонусами», — приводит слова представителя полузащитника Sport24.

А вот как в разговоре с «Чемпионатом» отозвался о будущем новичка генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев:

«Сейчас занимаемся заявкой Вендела в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Лигу чемпионов. Сразу после заявки мы его будем перевозить в Россию».

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Напомним, что «Зенит» является промежуточным лидером чемпионата России. С 21 очком в десяти матчах петербуржцы опережают «Спартак» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.