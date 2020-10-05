«Покойся с миром, герой»: двое спортсменов погибли в Карабахе

В зоне боевых действий в Нагорном Карабахе продолжают нести потери как армия Армении, так и азербайджанские военные силы. Страдает от кровопролитий и мир спорта: накануне во время очередных боев погиб бывший полузащитник футбольного клуба «Алашкерт-2» Липарит Даштоян. Об этом сообщила пресс-служба команды:

«Бывший игрок «Алашкерта-2» Липарит Даштоян вошел в число героев, отдавших жизнь за Родину. Покойся с миром, Солдат».

К слову, «Алашкерт-2» выступает в Первой лиге Армении, а базируется в столице страны Ереване. 22-летний Даштоян защищал цвета клуба с 2014 по 2019 год. После ухода из команды он находился в статусе свободного агента.

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Также в Нагорном Карабахе погиб многократный чемпион Армении по силовому триатлону Татул Арутюнян. В пресс-службе Федерации пауэрлифтинга Армении уже выразили соболезнования близким атлета.

«Федерация выражает глубокие соболезнования семье и родным Татула Арутюняна. Покойся с миром, герой», — говорится в сообщении организации в Facebook.

К слову, в Нагорном Карабазе по-прежнему остается немало представителей спорта. Например, на днях 20-летний чемпион Европы по вольной борьбе Арсен Арутюнян присоединился к отряду «Гайдук», состоящему из добровольцев, и в составе организованной группы отправился в Арцах для участия в боевых действиях на стороне Армении.

«Я несколько дней ждал, чтобы с отцом отправиться на передовую. Я присоединился к отряду добровольцев «Гайдук» под командованием моего отца Карена Арутюняна, Карена Рашояна и Саяда Айрапетяна. Мне не позволяли отправиться с ними, но я сделал все, чтобы пойти и быть рядом с нашими солдатами. Отряд был сформирован 3 апреля 2016-го... Победа будет за нами. Мы сделаем все возможное, чтобы победить. Да благословит нас Господь. Мы вернемся с победой», — цитировал атлета NEWS.am Sport.

Подававший больше надежды Арутюнян является победителем молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе, бронзовым медалистом молодежного чемпионата мира. На взрослом же уровне высококлассный спортсмен брал золото национального первенства Армении и чемпионата Европы в весовой категории до 61 кг.

Незадолго до Арутюняна в Нагорный Карабах пошел воевать и чемпион в легком весе одного из крупнейших бойцовских промоушенов мира — японского Rizin — Тофик Мусаев. 30-летний спортсмен родом из Гарадагского района, семь лет покорял профессиональные MMA. За это время Мусаев одержал 16 побед и потерпел три поражения, а также вышел на винстрик из 14 боев — в последний раз азербайджанец проигрывал в далеком 2016 году.

Помимо чемпионства в Rizin в его активе значатся победы на мировом первенстве по ушу-саньда, а также на чемпионатах мира, Европы и Евразии по смешанным единоборствам. В начале года Мусаев даже вел переговоры о переходе в UFC или ONE Championship, но в итоге решил остаться в Rizin.

В отличие от Арутюняна, Мусаев ушел на фронт не по своей воле: вступил в ряды азербайджанской армии он в связи с распоряжением правительства.

Не забудем и о громком известии о возможном призыве экс-футболиста екатеринбургского «Урала» и капитана сборной Армении по футболу Вараздата Арояна. Греческий клуб «Ларисса», который вел переговоры о переходе игрока, сообщил, что Ароян не подписал контракт якобы из-за того, что, «как и все граждане Армении до 40 лет, мобилизован и уже находится в расположении армии». Впоследствии 28-летний защитник опроверг данную информацию. Ароян признался, что пока находится в России, но в скором времени планирует отправиться в Армению: совместно с другими игроками армянской национальной команды был создан фонд, средства которого пойдут на помощь всем нуждающимися в стране.

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27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.