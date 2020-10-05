Сердечный приступ: врачи не спасли звезду бразильского футбола

Бывший полузащитник футбольного клуба »Васко да Гама» Рафаэль Коутиньо умер в бразильском городе Бузиос после перенесенного сердечного приступа. Об этом информирует местное издание Globoesporte.

Отмечается, что 4 октября 36-летний спортсмен вместе с женой поехал в ресторан, расположенный в центре города, где внезапно его самочувствие ухудшилось. На место тут же вызвали врачей скорой помощи, и бывшего полузащитника экстренно госпитализировали. Врачи до последнего боролись за жизнь известного пациента, однако спасти атлета так и не смогли. Информация о дате и месте похорон спортсмена будет известна позднее.

Напомним, что за свою насыщенную карьеру Коутиньо успел поиграть за «Васко да Гаму» с 2003 по 2007 год, после чего примерил футболку португальской команды «Эштрела». Помимо этого, бразилец выступал за такие клубы, как «Томбенсе», «Ботафого» и «Крисиуму». С декабря 2018-го игрок находился в статусе свободного агента.

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«Я опустошен. Мы потеряли товарища, друга… Рафаэль был со мной всю жизнь как игрок и мастер. Человек замечательный, правильный и верный. Очень преданный, честный и хороший муж, образцовый отец семейства. Это непоправимая потеря», — признается предприниматель Эдуардо Урам, с которым в последнее время работал скончавшийся футболист.

К слову, это далеко не последняя потеря для бразильского футбола за последнее время. Так в середине лета клуб «Гояс» сообщил о гибели 16-летнего футболиста Хигора Соареша.

Игрок юношеской команды разбился на мотоцикле 11 июля.

«С огромной скорбью мы сообщаем о смерти нашего спортсмена Соареша. Наша команда опустошена этой новостью. Хигору было 16 лет, он выступал за «Гояс» с января 2018 года. Мы желаем сил и выражаем соболезнования друзьям и семье полузащитника», — говорилось в заявлении, опубликованном на странице команды в Instagram.

Наконец, нельзя не вспомнить еще одну похожую трагедию уже из отечественного футбола. 20 апреля Иннокентий Самохвалов, выступавший с 2018 года за вторую команду клубной системы «Локомотива» — «Казанку», — скоропостижно скончался во время индивидуальной пробежки на беговой дорожке дома во время режима самоизоляции.

«Я вышла на рынок. Мы договорились встретиться у дома… Я уже подходила, видела его, он бежал. Я голову вниз опустила, а когда подняла, то он уже лежал на траве. Метров 200 не хватило. Я тут же побежала с сыном Темой к нему, перевернула — не было пульса и дыхания. Я начала вызывать скорую. Никто не брал трубку», — говорила вдова атлета в интервью Youtube-каналу «Красава».

У 22-летнего футболиста осталась маленькая дочь.

Многие СМИ тогда писали, что о проблемах футболиста с сердцем было известно не только медицинскому и клубному руководству, но и в футбольном мире вообще. Как итог, сразу после смерти игрока разгорелся большой скандал: кто-то обвинял самого Самохвалова в пренебрежении собственным здоровьем, кто-то критиковал руководство и врачей «железнодорожников», не уследивших за своим игроком.