«Локо» и «Зенит» в ожидании звезд: конец трансферного окна. LIVE

Полузащитник «Ливерпуля» Марко Груйич, как утверждает Bild, возвращается в Германию — следующий сезон проведет в аренде в «Вердере». Два последних года он провел в аренде в «Герте».
«МЮ» тоже ждет усиление под конец трансферного окна. Журналист Фабрицио Романо пишет в Twitter, что защитник «Порту» Алекс Теллес проходит медобследование перед трансфером в стан «красных дьяволов». Сумма сделки — €20 млн, контракт на четыре года.
Трансферные слухи из Испании. Да какие! Форвард «Лиона» Мемфис Депай и защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия сегодня пройдут медосмотр перед трансфером в «Барселону». Об этом написал в Twitter итальянский журналист Николо Скира. За первого каталонцы выложат €25 млн, а за второго — €15 млн.
«Бавария» согласовала трансфер Дугласа Косты, уже выступавшего за мюнхенцев. Речь идет об аренде игрока «Ювентуса» на один сезон.
На форварда «Атлетико» Николу Калинича положил глаз «Локомотив», но, видимо, нападающий в Москву не поедет. Сегодня он подпишет контракт с «Вероной».
«Лидс» продолжает зажигать на трансферном рынке. Восьмой (!) переход: по сообщению Sky Sports, «павлины» согласовали переход форварда «Ренна» Рафаэла Диаса Беллоли, известного как Рафинья. 23-летний бразилец присоединится к англичанам на правах аренды.
«Эвертон» приобрел защитника Годфри за немаленькую по нынешним временам сумму €22 млн. На футболиста также засматривались «Милан» и «Наполи», но тот выбрал лидера АПЛ.
Форвард «Эвертона» Мойзе Кин продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен». 20-летний нападающий арендован на один сезон.
«Ювентус» тем временем согласовал переход Федерико Кьезы. Уже сегодня игрок «Фиорентины» пройдет медосмотр.
Начнем с Казани. Там «Рубин» хочет осуществить трансфер египтянина из «Эль-Гуны» Ахмеда Хамди. Но клуб футболиста крайне странно ведет переговоры и, похоже, не хочет расставаться с игроком. Спортсмен заверяет, что глава управляющей клубом компании «постоянно исчезает», и сделка попросту может сорваться.
Столь поздняя дата завершения ТО, естественно, связана с коронавирусом... Хочется верить, что последний день переходов обязательно удивит шикарными трансферами.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В Европе 5 октября завершается трансферное окно. Мы поможем не упустить самые интересные новости по переходам.