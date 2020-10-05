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«Локо» и «Зенит» в ожидании звезд: конец трансферного окна. LIVE

Последний день трансферного окна в Европе. ОНЛАЙН

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В европейских топ-чемпионатах — Английской премьер-лиге (АПЛ), испанской Ла Лиге, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1 — проходит последний день трансферного окна. В Российской премьер-лиге надеются подписать нескольких игроков из этих чемпионатов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных новостей и переходов.
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12:30

Полузащитник «Ливерпуля» Марко Груйич, как утверждает Bild, возвращается в Германию — следующий сезон проведет в аренде в «Вердере». Два последних года он провел в аренде в «Герте».

12:15

«МЮ» тоже ждет усиление под конец трансферного окна. Журналист Фабрицио Романо пишет в Twitter, что защитник «Порту» Алекс Теллес проходит медобследование перед трансфером в стан «красных дьяволов». Сумма сделки — €20 млн, контракт на четыре года.

12:00

Трансферные слухи из Испании. Да какие! Форвард «Лиона» Мемфис Депай и защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия сегодня пройдут медосмотр перед трансфером в «Барселону». Об этом написал в Twitter итальянский журналист Николо Скира. За первого каталонцы выложат €25 млн, а за второго — €15 млн.

11:55

«Бавария» согласовала трансфер Дугласа Косты, уже выступавшего за мюнхенцев. Речь идет об аренде игрока «Ювентуса» на один сезон.

11:45

На форварда «Атлетико» Николу Калинича положил глаз «Локомотив», но, видимо, нападающий в Москву не поедет. Сегодня он подпишет контракт с «Вероной».

11:35

«Лидс» продолжает зажигать на трансферном рынке. Восьмой (!) переход: по сообщению Sky Sports, «павлины» согласовали переход форварда «Ренна» Рафаэла Диаса Беллоли, известного как Рафинья. 23-летний бразилец присоединится к англичанам на правах аренды.

11:20

«Эвертон» приобрел защитника Годфри за немаленькую по нынешним временам сумму €22 млн. На футболиста также засматривались «Милан» и «Наполи», но тот выбрал лидера АПЛ.

11:15

Форвард «Эвертона» Мойзе Кин продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен». 20-летний нападающий арендован на один сезон.

11:00

«Ювентус» тем временем согласовал переход Федерико Кьезы. Уже сегодня игрок «Фиорентины» пройдет медосмотр.

10:50

Начнем с Казани. Там «Рубин» хочет осуществить трансфер египтянина из «Эль-Гуны» Ахмеда Хамди. Но клуб футболиста крайне странно ведет переговоры и, похоже, не хочет расставаться с игроком. Спортсмен заверяет, что глава управляющей клубом компании «постоянно исчезает», и сделка попросту может сорваться.

10:40

Столь поздняя дата завершения ТО, естественно, связана с коронавирусом... Хочется верить, что последний день переходов обязательно удивит шикарными трансферами.

10:30

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В Европе 5 октября завершается трансферное окно. Мы поможем не упустить самые интересные новости по переходам.