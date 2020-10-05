Россиянин против первой ракетки мира: Хачанов — Джокович. LIVE

Хачанов и Джокович играли между собой ранее пять раз. Счет 4-1 в пользу более именитого серба. Впервые они сошлись в 2018 году в 1/8 финала Уимблдона. Тогда Ноле выиграл без каких-либо проблем — 6:4, 6:2, 6:2. Однако в том же году в финале «Мастерса» в Париже Карен взял убедительный реванш — 7:5, 6:4. В конце прошлого года еще одна их встреча прошла в рамках нового формата Кубка Дэвиса, где Сербия и Россия играли в плей-офф. Джокович тогда победил — 6:3, 6:3. Правда, в полуфинал в итоге вышла Россия. После этого серб победил и на выставочном турнире в ОАЭ — 7:5, 6:3. Ну а уже в этом году первая ракетка мира очень уверенно разобрался с Хачановым в четвертьфинале в Дубае — 6:2, 6:2.