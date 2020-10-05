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Россиянин против первой ракетки мира: Хачанов — Джокович. LIVE

«Ролан Гаррос». Мужчины. 4-й круг. Джокович — Хачанов. ОНЛАЙН

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В 4-м круге «Ролан Гаррос» россиянин Карен Хачанов играет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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17:14

Отменнейший удар кроссом с форхенда в девятку! Такое ощущение, что Джокович просто не ожидал точного попадания от соперника — 3:3!

17:13

Хачанов укороченным заставляет Джоковича бежать к сетке и ошибиться — больше.

17:12

Опять не попал Карен первым мячом. Опять розыгрыш со второй подачи, изначально обоюдоострый. В итоге Джокович укоротил, но Хачанов достал. Серб, тоже рванувший вперед, вроде бы забивал с лета, но снова россиянин сумел подставить ракетку, мяч приземлился в корт у дальней линии. Ноле достал и это, но в сетку — 40:40.

17:11

Хачанов снова не подал первым мячом, попал под атаку, но выстоял и резко перешел в наступление сам, а Джокович этого не ожидал — 30:40, еще брейк-пойнт.

17:10

Еще один обмен ударами, в котором Карен решил укоротить, дернув соперника, но попал в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт.

17:10

Зря Карен не подал первым мячом. Ноле сразу зацепился за розыгрыш, еще и с инциативой и разобрал соперника — 15:30.

17:09

И тут же глубоким приемом отыгрывается Джокович — 15:15.

17:08

Просто сумасшедший розыгрыш, который оба закончили у сетки. Джокович тянул сложные мячи, а когда догнал у сетки последний укороченный, едва не обвел Карена, но тот все же не выключился и с лета вернул в уже открытый корт — 15:0.

17:06

Опять боролся Карен, но опять аут по длине. Давит Джокович слишком хорошо — 3:2.

17:05

Очко с подачи — 40:15.

17:05

Навязывает в этом гейме Хачанов борьбу, но все же сам бьет в аут по длине в очередном размене — 30:15.

17:04

Красивый получился розыгрыш на подаче серба, и он его за счет давления и точности выиграл — 15:15.

17:04

А вот и гейм серба с выигранного очка начинает Хачанов — 0:15.

17:03

Еще два очка уверенно берет на своей подаче россиянин — 2:2.

17:01

Выбегает в размене Карен к сетке и заканчивает виннерсом по линии в открытый корт — 30:0.

17:00

Хачанов не подает первым мячом, но со второй подачи в коротком розыгрыше заставляет серба ударить в сетку — 15:0.

16:58

Эйс — 2:1.

16:58

Собран Джокович на своей подаче — 40:0.

16:57

Хачанов здорово укоротил мяч, но Джокович успел доехать до него в шпагате и перекинул россиянина — 30:0.

16:57

Мощная подача Джоковича, Хачанов с трудом принимает свечкой, серб атакует, россиянин защищается еще раз, но дальше следует виннерс в открытый корт — 15:0.

16:56

Все свои очки в этом гейме россиянин выиграл именно подачей. И очков таких набралось четыре — 1:1.

16:55

С подачи снова отыгрывается Карен, а затем еще раз классно подает — 40:30.

16:55

Каков серб! В самую боковую линию укорачивает мяч. Россиянин не побежал — там было без шансов. 15:30.

16:55

Отменной подачей Карен восстанавливает равновесие — 15:15.

16:54

И на своей подаче первый мяч проигрывает Хачанов — в сетку запускает удар после короткого размена — 0:15.

16:52

Завязался розыгрыш со второй подачи серба, но в итоге Карен снова пустил мяч в аут под давлением — 1:0.

16:52

Ошибается по длине на приеме сложной подачи Новака Карен — 40:0.

16:51

Джокович подает первым и без проблем выигрывает первые два розыгрыша — 30:0.

16:50

Закончилась разминка. Сейчас стартует матч.

16:45

Все матчи на других кортах, поскольку там нет крыши, остановлены из-за дождя. Так что вся тысяча зрителей, которой разрешено посетить матчи игрового дня, находится здесь.

16:42

Выходят теннисисты на арену только сейчас. Сначала Хачанов как андердог, затем главный фаворит Джокович. В Париже все время накрапывает дождик (Рублев доигрывал под каплями, например), и поэтому крыша на арене Филиппа Шатрие закрыта.

16:40

Хачанов и Джокович играли раньше пять раз, но никогда не встречались на грунте, а на этом покрытии серб все же слабее, чем на харде. В то же время для Карена грунт удобен. Правда, уровень Джоковича на грунте запределен для большинства теннисистов планеты. В общем, посмотрим, что получится сегодня.

16:35

Победитель встречи Джокович — Хачанов сразится в четвертьфинале с тем, кто будет сильнее в противостоянии испанца Пабло Каррено-Бусты (17) и немца Даниэля Альтмайера.

16:30

Джокович один раз выигрывал «Ролан Гаррос» за свою карьеру — в 2016 году. У Хачанова лучшее достижение на Открытом чемпионате Франции было установлено в прошлом году — четвертьфинал. Если сегодня выиграет — повторит.

16:25

Что там у Циципаса с Димитровым? Грек дожал болгарина и вышел в четвертьфинал на Рублева — 6:3, 7:6, 6:2. Теперь Джокович и Хачанов через примерно пять-семь минут выйдут на корт, а еще через несколько минут приступят к разминке. Сейчас временем начала матча значится 16.45 мск. Но игра вполне может стартовать на пару минут раньше, если ориентироваться на практику нынешнего «РГ».

16:20

Джокович, безусловно, сегодня является безоговорочным фаворитом, однако россиянин не раз навязывал ему борьбу по ходу матчей и даже знает вкус победы над грозным оппонентом. Так что, если Карену удастся с ходу войти в борьбу, игра может получиться захватывающей и затяжной. Будем болеть за нашего теннисиста.

16:15

Хачанов и Джокович играли между собой ранее пять раз. Счет 4-1 в пользу более именитого серба. Впервые они сошлись в 2018 году в 1/8 финала Уимблдона. Тогда Ноле выиграл без каких-либо проблем — 6:4, 6:2, 6:2. Однако в том же году в финале «Мастерса» в Париже Карен взял убедительный реванш — 7:5, 6:4. В конце прошлого года еще одна их встреча прошла в рамках нового формата Кубка Дэвиса, где Сербия и Россия играли в плей-офф. Джокович тогда победил — 6:3, 6:3. Правда, в полуфинал в итоге вышла Россия. После этого серб победил и на выставочном турнире в ОАЭ — 7:5, 6:3. Ну а уже в этом году первая ракетка мира очень уверенно разобрался с Хачановым в четвертьфинале в Дубае — 6:2, 6:2.

16:10

Новак Джокович — первая ракетка мира и безусловно лучший теннисист планеты прямо сейчас. Хотя за это звание именно на грунте с ним может поспорить австриец Доминик Тим. Ну а вторую ракетку мира и прозванного «королем грунта» испанца Рафаэля Надаля вообще оставим за скобками — именно он является главным фаворитом «РГ». Тим и Надаль уже в четвертьфиналах. Сможет ли туда попасть и Джокович? Это зависит не только от него, но и от 16-го теннисиста планеты Карена Хачанова, который на грунте смотрится тоже очень прилично и вообще сейчас находится в хорошей форме.

16:05

Наш поединок пройдет на главной арене «Ролан Гаррос» стадионе имени Филиппа Шатрие по окончании встречи грека Стефаноса Циципаса с болгарином Григором Димитровым. Все идет к финалу — 6:3, 7:6, 3:0 в пользу Циципаса сейчас. Ну а на втором по значимости корте имени Сюзанны Ленглен другой россиянин Андрей Рублев одержал волевую победу над обидчиком Даниила Медведева венгром Мартоном Фучовичем — 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3). Андрей встретится в четвертьфинале с победителем противостояния Циципаса и Димитрова, то есть с греком.

16:00

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В матче 4-го круга Открытого чемпионата Франции по теннису встречаются россиянин Карен Хачанов и легендарный серб Новак Джокович.