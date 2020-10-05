Россиянин против первой ракетки мира: Хачанов — Джокович. LIVE

Отменнейший удар кроссом с форхенда в девятку! Такое ощущение, что Джокович просто не ожидал точного попадания от соперника — 3:3!
Хачанов укороченным заставляет Джоковича бежать к сетке и ошибиться — больше.
Опять не попал Карен первым мячом. Опять розыгрыш со второй подачи, изначально обоюдоострый. В итоге Джокович укоротил, но Хачанов достал. Серб, тоже рванувший вперед, вроде бы забивал с лета, но снова россиянин сумел подставить ракетку, мяч приземлился в корт у дальней линии. Ноле достал и это, но в сетку — 40:40.
Хачанов снова не подал первым мячом, попал под атаку, но выстоял и резко перешел в наступление сам, а Джокович этого не ожидал — 30:40, еще брейк-пойнт.
Еще один обмен ударами, в котором Карен решил укоротить, дернув соперника, но попал в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Зря Карен не подал первым мячом. Ноле сразу зацепился за розыгрыш, еще и с инциативой и разобрал соперника — 15:30.
И тут же глубоким приемом отыгрывается Джокович — 15:15.
Просто сумасшедший розыгрыш, который оба закончили у сетки. Джокович тянул сложные мячи, а когда догнал у сетки последний укороченный, едва не обвел Карена, но тот все же не выключился и с лета вернул в уже открытый корт — 15:0.
Опять боролся Карен, но опять аут по длине. Давит Джокович слишком хорошо — 3:2.
Очко с подачи — 40:15.
Навязывает в этом гейме Хачанов борьбу, но все же сам бьет в аут по длине в очередном размене — 30:15.
Красивый получился розыгрыш на подаче серба, и он его за счет давления и точности выиграл — 15:15.
А вот и гейм серба с выигранного очка начинает Хачанов — 0:15.
Еще два очка уверенно берет на своей подаче россиянин — 2:2.
Выбегает в размене Карен к сетке и заканчивает виннерсом по линии в открытый корт — 30:0.
Хачанов не подает первым мячом, но со второй подачи в коротком розыгрыше заставляет серба ударить в сетку — 15:0.
Эйс — 2:1.
Собран Джокович на своей подаче — 40:0.
Хачанов здорово укоротил мяч, но Джокович успел доехать до него в шпагате и перекинул россиянина — 30:0.
Мощная подача Джоковича, Хачанов с трудом принимает свечкой, серб атакует, россиянин защищается еще раз, но дальше следует виннерс в открытый корт — 15:0.
Все свои очки в этом гейме россиянин выиграл именно подачей. И очков таких набралось четыре — 1:1.
С подачи снова отыгрывается Карен, а затем еще раз классно подает — 40:30.
Каков серб! В самую боковую линию укорачивает мяч. Россиянин не побежал — там было без шансов. 15:30.
Отменной подачей Карен восстанавливает равновесие — 15:15.
И на своей подаче первый мяч проигрывает Хачанов — в сетку запускает удар после короткого размена — 0:15.
Завязался розыгрыш со второй подачи серба, но в итоге Карен снова пустил мяч в аут под давлением — 1:0.
Ошибается по длине на приеме сложной подачи Новака Карен — 40:0.
Джокович подает первым и без проблем выигрывает первые два розыгрыша — 30:0.
Закончилась разминка. Сейчас стартует матч.
Все матчи на других кортах, поскольку там нет крыши, остановлены из-за дождя. Так что вся тысяча зрителей, которой разрешено посетить матчи игрового дня, находится здесь.
Выходят теннисисты на арену только сейчас. Сначала Хачанов как андердог, затем главный фаворит Джокович. В Париже все время накрапывает дождик (Рублев доигрывал под каплями, например), и поэтому крыша на арене Филиппа Шатрие закрыта.
Хачанов и Джокович играли раньше пять раз, но никогда не встречались на грунте, а на этом покрытии серб все же слабее, чем на харде. В то же время для Карена грунт удобен. Правда, уровень Джоковича на грунте запределен для большинства теннисистов планеты. В общем, посмотрим, что получится сегодня.
Победитель встречи Джокович — Хачанов сразится в четвертьфинале с тем, кто будет сильнее в противостоянии испанца Пабло Каррено-Бусты (17) и немца Даниэля Альтмайера.
Джокович один раз выигрывал «Ролан Гаррос» за свою карьеру — в 2016 году. У Хачанова лучшее достижение на Открытом чемпионате Франции было установлено в прошлом году — четвертьфинал. Если сегодня выиграет — повторит.
Что там у Циципаса с Димитровым? Грек дожал болгарина и вышел в четвертьфинал на Рублева — 6:3, 7:6, 6:2. Теперь Джокович и Хачанов через примерно пять-семь минут выйдут на корт, а еще через несколько минут приступят к разминке. Сейчас временем начала матча значится 16.45 мск. Но игра вполне может стартовать на пару минут раньше, если ориентироваться на практику нынешнего «РГ».
Джокович, безусловно, сегодня является безоговорочным фаворитом, однако россиянин не раз навязывал ему борьбу по ходу матчей и даже знает вкус победы над грозным оппонентом. Так что, если Карену удастся с ходу войти в борьбу, игра может получиться захватывающей и затяжной. Будем болеть за нашего теннисиста.
Хачанов и Джокович играли между собой ранее пять раз. Счет 4-1 в пользу более именитого серба. Впервые они сошлись в 2018 году в 1/8 финала Уимблдона. Тогда Ноле выиграл без каких-либо проблем — 6:4, 6:2, 6:2. Однако в том же году в финале «Мастерса» в Париже Карен взял убедительный реванш — 7:5, 6:4. В конце прошлого года еще одна их встреча прошла в рамках нового формата Кубка Дэвиса, где Сербия и Россия играли в плей-офф. Джокович тогда победил — 6:3, 6:3. Правда, в полуфинал в итоге вышла Россия. После этого серб победил и на выставочном турнире в ОАЭ — 7:5, 6:3. Ну а уже в этом году первая ракетка мира очень уверенно разобрался с Хачановым в четвертьфинале в Дубае — 6:2, 6:2.
Новак Джокович — первая ракетка мира и безусловно лучший теннисист планеты прямо сейчас. Хотя за это звание именно на грунте с ним может поспорить австриец Доминик Тим. Ну а вторую ракетку мира и прозванного «королем грунта» испанца Рафаэля Надаля вообще оставим за скобками — именно он является главным фаворитом «РГ». Тим и Надаль уже в четвертьфиналах. Сможет ли туда попасть и Джокович? Это зависит не только от него, но и от 16-го теннисиста планеты Карена Хачанова, который на грунте смотрится тоже очень прилично и вообще сейчас находится в хорошей форме.
Наш поединок пройдет на главной арене «Ролан Гаррос» стадионе имени Филиппа Шатрие по окончании встречи грека Стефаноса Циципаса с болгарином Григором Димитровым. Все идет к финалу — 6:3, 7:6, 3:0 в пользу Циципаса сейчас. Ну а на втором по значимости корте имени Сюзанны Ленглен другой россиянин Андрей Рублев одержал волевую победу над обидчиком Даниила Медведева венгром Мартоном Фучовичем — 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3). Андрей встретится в четвертьфинале с победителем противостояния Циципаса и Димитрова, то есть с греком.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В матче 4-го круга Открытого чемпионата Франции по теннису встречаются россиянин Карен Хачанов и легендарный серб Новак Джокович.