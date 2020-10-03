«Не все так очевидно»: убийство спортсмена заинтересовало Кадырова

Что случилось

Случайная потасовка унесла жизнь спортсмена из Республики Крым — Артема Кузнецова. В самом центре Симферополя на красивой пешеходной улице для туристов у него случился конфликт с отдыхающим в Крыму мужчиной из Чечни. В ходе перепалки тот нанес Кузнецову сокрушительный удар, от которого молодой человек буквально улетел в нокаут, ударившись головой и потеряв сознание.

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Спустя какое-то время парень пришел в себя и даже сам сумел обратиться в больницу.

Однако врачи не обнаружили ничего смертельно опасного, диагностировав лишь «ушиб головы, шеи и правостороннюю гематому». С этим заключением спортсмен и отправился к себе домой, где на следующий день скончался. Ему было 36 лет.

«Я сразу же поднялась и зашла к нему в комнату. Он лежал на кровати, и видно было, что ему плохо, а как оказать помощь, я не знаю, — с трудом сдерживая слезы, рассказала соседка погибшего Ирина Каминская телеканалу НТВ.

— Я сразу позвонила в скорую, врачи приехали через две минуты, но за этот короткий срок на моих глазах его просто не стало».

В ходе обследования после смерти молодого человека были выявлены куда более серьезные повреждения — отек мозга и перелом основания черепа.

«Он пришел в больницу сам. Как они могли его отпустить? Ну как могли с переломом черепа молодого парня отпустить?» — вопрошает мать погибшего Марина Кузнецова.

А близкая знакомая спортсмена Ксения Расторгуева призналась, что не представляет, каким образом он мог вступить в смертельный конфликт:

«Удивляет вообще, как такой случай мог произойти с ним. Знаю его как человека неагрессивного, который никогда не участвовал в драках, был приветлив и дружелюбен».

Случай кажется шокирующим еще и потому, что Кузнецов находился в прекрасной физической форме, играл в футбол и при росте почти в два метра весил 100 кг. На этом фоне смерть с одного удара кажется более чем внезапной, но при повреждениях головы летальный случай может наступить в любой момент.

В настоящее время подозреваемый житель Чечни вернулся в Симферополь и дает показания для расследования.

«По факту умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть жителя Симферополя, возбуждено уголовное дело»,

— сообщила Ольга Постнова, старший помощник в Государственном следственном управлении СК России по Республике Крым и Севастополю.

По части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») можно получить до 15 лет тюремного заключения.

При этом следствие еще не выяснило, кто был зачинщиком конфликта. Как сообщает НТВ, согласно данным следователей, Кузнецов сам был нетрезв в тот вечер.

Реакция Кадырова

На происшествие уже отреагировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале политик призвал не делать акцент на том, из какого региона прибыл турист, нанесший Кузнецову повреждения. Также он отметил, что крымчанин скончался лишь на следующий день после перепалки, что уменьшает вероятность того, что причиной гибели послужил именно тот удар.

«Мне очень жаль молодого парня, погибшего в Симферополе. Неважно, человек какой религии и национальности к этому причастен.

Но лично для меня не все так очевидно с обстоятельствами трагедии. По имеющейся информации, сразу после конфликта парень посетил больницу, в которой (внимание!) не зафиксировали серьезных травм, и его отпустили. По истечении суток он умер дома. Причиной смерти могли стать любые факторы,

но СМИ, включая центральное телевидение НТВ, показывают случившееся с нарочито кричащим заголовком: «Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в центре Симферополя».

Я считаю, что эти публикации с провокационными названиями нацелены на разжигание межнационального конфликта», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.