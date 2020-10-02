Боялась остаться бездетной: Слуцкая страдает от неизлечимой болезни

Прославленная отечественная фигуристка Ирина Слуцкая построила себе замечательную карьеру: завоевала серебро и бронзу на Олимпиадах в Солт-Лейк-Сити и Турине соответственно, дважды становилась чемпионкой мира и еще семь раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета на первенствах Европы. На протяжении почти десяти лет она считалась одной из сильнейших фигуристок-одиночниц планеты, хотя до золота Игр так и не дотянула. В 2006 году Слуцкая была вынуждена попрощаться с фигурным катанием, после чего начала деятельность в шоу-бизнесе и даже политике.

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Порвать с профессиональным спортом вынудил не только возраст, но и проблемы со здоровьем. Слуцкая перенесла тяжелую болезнь — васкулит. О чем, собственно, и не стесняется говорить публично.

Главная проблема для прославленной фигуристки заключается в том, что заболевание является аутоиммунным, то есть неизлечимым. Васкулит представляет собой поражение иммунной системы, которое вредит сосудам и приводит к их воспалению, а также к ишемическим изменениям органов и тканей. До сих пор медики не могут выяснить точной причины происхождения васкулита и определить большинство первичных признаков болезни.

Опасность заключается в возможности появления серьезных осложнений, которые могут привести в том числе к аневризме (выпячивание стенки артерии), разрыв которой грозит в том числе летальным исходом. По словам самой Слуцкой, уже в 23 года лечащий врач заявил ей, что васкулит — это приговор.

Если правильно проанализировать все детали заболевания, то пациент может его контролировать. Обычно при лечении используются антикоагулянты, кортикостероиды, иммунодепрессанты. Чтобы избежать осложнений заболевания, именитая спортсменка вынуждена принимать гормональные препараты. Пренебрегать лечением ей запрещено, иначе есть большой риск возникновения легочного кровотечения и почечной недостаточности. Сама фигуристка признавалась, что если не будет принимать прописанные ей лекарства, то умрет.

«Это заболевание сосудов. К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами. Ко мне поступает много вопросов на эту тему, особенно в личных сообщениях. Люди спрашивают, зачем и почему. Всем, кому успеваю, отвечаю. Я не могу дать рекомендации, у кого лечиться, но рассказываю и отвечаю всем максимально, насколько могу», — рассказала Слуцкая во время эфира, видеозапись которого размещена на сайте Teleprogramma.pro.

Кроме того, особенность васкулита заключается в том, что болезнь может передаваться по наследству. Врачи говорили Слуцкой, что та из-за своего недуга не сможет иметь детей.

«Я напрямую спрашивала врача, будут ли у меня дети. Он опустил глаза и сказал, что у одной из его пациенток родился ребенок. По сути, это был приговор. Представляете удивление врача, когда я пришла к нему и сказала, что беременна! Тогда мою беременность вели пять врачей, но, к счастью, все обошлось и малыш родился здоровым», — заявила Слуцкая.

Самой фигуристке в этом плане повезло — сейчас у нее трое детей: 13-летний сын, занимавшийся хоккеем, 9-летняя дочь, которая уже в четыре года пошла по стопам матери и начала заниматься фигурным катанием, но вскоре перешла в танцы, а также еще одна дочь по имени Кира. Зимой ей исполнится год.