Жеребьевка Лиги Европы: ЦСКА ждет соперников. LIVE

Ну а теперь последняя, четвертая корзина.
Группа L: «Гент» (Бельгия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Хоффенхайм» (Германия).
Группа Е: ПСВ (Нидерланды), ПАОК (Греция), «Гранада» (Испания).
Группа К: ЦСКА (Россия), «Динамо» З (Хорватия), «Фейенорд» (Нидерланды).
Группа J: «Тоттенхэм» (Англия), «Лудогорец» (Болгария), ЛАСК (Австрия).
Группа F: «Наполи» (Италия), «Реал Сосьедад» (Испания), АЗ (Нидерланды).
Группа I: «Вильярреал» (Испания), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» Т-А (Израиль).
Группа Н: «Селтик» (Шотландия), «Спарта» (Чехия), «Милан» (Италия).
Группа D: «Бенфика» (Португалия), «Стандард» (Бельгия), «Рейнджерс» (Шотландия).
Группа С: «Байер» (Германия), «Славия» (Чехия), «Хапоэль» Б-Ш (Израиль).
Группа G: «Брага» (Португалия), «Лестер» (Англия), АЕК (Греция).
Группа В: «Арсенал» (Англия), «Мольде» (Норвегия).
Группа А: «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «ЧФР Клуж» (Румыния).
Переходим к третьей корзине!
Группа L: «Гент» (Бельгия), «Црвена Звезда» (Сербия).
Группа К: ЦСКА (Россия), «Динамо» З (Хорватия).
Группа F: «Наполи» (Италия), «Реал Сосьедад» (Испания).
Группа J: «Тоттенхэм» (Англия), «Лудогорец» (Болгария).
Группа I: «Вильярреал» (Испания), «Карабах» (Азербайджан).
Группа Н: «Селтик» (Шотландия), «Спарта» (Чехия).
Группа G: «Брага» (Португалия), «Лестер» (Англия).
Группа Е: ПСВ (Нидерланды), ПАОК (Греция).
Группа D: «Бенфика» (Португалия), «Стандард» (Бельгия).
Группа С: «Байер» (Германия), «Славия» (Чехия).
Группа В: «Арсенал» (Англия), «Рапид» (Австрия).
Группа А: «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария).
Это не жеребьевка Лиги чемпионов, так что вторая корзина стартует прямо сейчас. Поехали!
Группа L: «Гент» (Бельгия).
Группа К: ЦСКА (Россия).
Группа J: «Тоттенхэм» (Англия).
Группа I: «Вильярреал» (Испания).
Группа Н: «Селтик» (Шотландия).
Группа G: «Брага» (Португалия).
Группа F: «Наполи» (Италия).
Группа Е: ПСВ (Нидерланды).
Группа D: «Бенфика» (Португалия).
Группа С: «Байер» (Германия).
Группа В: «Арсенал» (Англия).
Поехали!
Группа А: «Рома» (Италия).
Сейчас все начнется. В Лиге Европы 12 групп. В плей-офф попадают по две лучшие команды из каждой, а также третьи места своих групп Лиги чемпионов.
Маркетти напомнил, что финал пройдет в польском Гданьске, где он должен был состояться в прошлом розыгрыше, если бы не пандемия. Также напомнил, что команды из России и Украины разводятся при жеребьевке.
Джорджо Маркетти, генеральный секретарь УЕФА, тоже здесь. Он, как всегда, будет распорядителем жеребьевки. Сейчас все начнется. Пока же итальянец объясняет тонкости процедуры.
Педру Пинту привествует легендарного в прошлом итальянского защитника Чиро Феррару. Он выигрывал Кубок УЕФА (турнир-предшественник Лиги Европы) с «Наполи» прежде, чем перейти в «Ювентус». А сегодня он будет тянуть шарики с названиями команд.
Показывают запись интервью с Лукаку. Нападающий всех благодарит. Собственно, сплошные благодарности — это вся его речь.
А сейчас представляют трио номинантов на звание лучшего игрока турнира. Показывают нарезку голов полуфиналиста в составе миланского «Интера» Ромелу Лукаку. Именно бельгийца признали лучшим, хотя Бруну Фернандеш с «МЮ» сыграл в финале, а Эвер Банега с «Севильей» вообще выиграл трофей. Но Лукаку действительно был прекрасен.
Показали триумфальную для испанской «Севильи» кампанию, которая, напомним, с финала восьми проходила в Германии при пустых трибунах. И в завершении ролика официальные лица, включая президента УЕФА Александера Чеферина говорят много благодарственных слов врачам.
Ведет жеребьевку директор УЕФА по проведению соревнований Педру Пинту. Пока он предложил вспомнить прошлый турнир, и включили соответствующий ролик.
Ну что ж, мероприятие в Ньоне начинается.
Напомним, что в Лиге Европы могли на групповой стадии играть три российские команды, но московское «Динамо» в квалификации уступило в Тбилиси местному «Локомотиву», а «Ростов» дома проиграл израильскому «Маккаби» из Хайфы. Ни те, ни другие в итоге тоже до группы не добрались.
Кроме того, сегодня во время жеребьевки будет назван лучший игрок Лиги Европы прошлого сезона.
Шорт-лист претендентов: Эвер Банега («Севилья»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Ромелу Лукаку («Интер»).
Как видите, ЦСКА в первой корзине, и это хорошо. Но и из остальных корзин можно получить очень сложные вариант. Как вам, например, такой: «Лестер», «Милан», «Ницца»? Но может быть и так: «Карабах», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Омония». В общем, подождем. Жеребьевка решит далеко не все, но от нее зависит действительно немало.
Давайте начнем с корзин при жеребьевке.
Корзина 1: «Арсенал», «Тоттенхэм», «Рома», «Наполи», «Бенфика», «Байер», «Вильярреал», ЦСКА, «Брага», «Гент», ПСВ, «Селтик».
Корзина 2: «Динамо» Загреб, «Спарта», «Славия», «Лудогорец», «Янг Бойз», «Црвена Звезда», «Рапид», «Лестер», «Карабах», ПАОК, «Стандард», «Реал Сосьедад».
Корзина 3: «Гранада», «Милан», АЗ, «Фейеноорд», АЕК, «Маккаби» Тель-Авив, «Рейнджерс», «Мольде», «Хоффенхайм», ЛАСК, «Хапоэль» Беэр-Шева, ЧФР.
Корзина 4: «Заря», «Лилль», «Ницца», «Риека», «Дандолк», «Слован», «Антверпен», «Лех», «Сивасспор», «Вольфсберг», «Омония», ЦСКА София.
Само мероприятие стартует в 14.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сегодня вслед за вчерашней Лигой чемпионов состоится жеребьевка групповой стадии Лиги Европы. Своих соперников в том числе узнает и московский ЦСКА! «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.