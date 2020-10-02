Жеребьевка Лиги Европы: ЦСКА ждет соперников. LIVE

Как видите, ЦСКА в первой корзине, и это хорошо. Но и из остальных корзин можно получить очень сложные вариант. Как вам, например, такой: «Лестер», «Милан», «Ницца»? Но может быть и так: «Карабах», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Омония». В общем, подождем. Жеребьевка решит далеко не все, но от нее зависит действительно немало.