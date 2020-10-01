Кому Европа, кому Подмосковье: Глушаков нашел новый клуб

Глушаков все-таки нашел себе новый клуб

Почти два месяца Денис Глушаков сидел без работы. Проведя сезон-2019/20 в составе «Ахмата», 33-летний полузащитник отказался продлевать контракт с клубом. Причина — желание перебраться обратно из Грозного в Москву и продолжить карьеру в одной из столичных команд. Слухи отправляли Глушакова и в «Локомотив», и в «Динамо», и даже в «Спартак», откуда он ушел не самым лучшим образом летом 2019-го. Однако слухи остались слухами, и предложения ни от одного из московских клубов хавбек так и не получил, потому пришлось искать удачи в Подмосковье.

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На выручку Глушакову пришли «Химки». Вернувшись в Премьер-лигу впервые с 2009 года, красно-черные столкнулись с огромными проблемами: как с финансовыми, так и с кадровыми. Отсюда и неудачные результаты. Химчане в девяти турах РПЛ набрали лишь шесть очков, потерпев пять поражений и трижды сыграв вничью. Первая победа в российской футбольной элите была одержана только 28 сентября, когда у клуба уже сменился тренер (Игорь Черевченко пришел на место не проработавшего и двух месяцев Дмитрия Гунько).

А вот теперь подписались pic.twitter.com/ZxMq0omXnV — ФК Химки (@fc_khimki) October 1, 2020

«Соглашение с опциями подписано пока до конца сезона. Любому тренеру, любой команде за счастье иметь у себя футболиста такого класса. Коллектив у нас очень хороший, есть костяк команды, к нему добавился еще один сильный игрок. Будем двигаться дальше, вместе исправлять турнирную ситуацию, в которую попала команда»,

— приводит ТАСС слова спортивного директора «Химок» Дмитрия Ульянова, который отметил, что переговоры с футболистом прошли достаточно быстро и легко.

Пару дней назад Глушаков в своем Instagram отметил, что имеет «грандиозные планы» на будущее. Пожалуй, и для футболиста, и для «Химок» грандиозным будет остаться в Премьер-лиге на следующий сезон, чего добиться будет крайне проблематично, учитывая все обстоятельства.

«Не плачь»: «Ростов» попрощался с Шомуродовым

Главная трансферная новость дня прогремела чуть ранее, чем «Химки» объявили о подписании контракта с Глушаковым, — Эльдор Шомуродов перешел из «Ростова» в «Дженоа». Условия сделки официально не разглашаются, но, по данным авторитетного портала Transfermarkt,

итальянский клуб заплатил за узбекистанского форварда €8 млн, подписав с ним 4-летнее соглашение.

За «Ростов» Шомуродов выступал на протяжении чуть более трех лет. В июле 2017-го желто-синие приобрели его у «Бунёдкора» всего лишь за €300 тысяч. В составе ростовчан он провел 91 матч во всех турнирах, забив 18 мячей и сделав 12 результативных передач. В России Шомуродов зарекомендовал себя как хороший центральный нападающий, потому и трансферная стоимость его заметно увеличилась. Препятствовать уходу форварда «Ростов» не стал и, пожалуй, совершил для себя очень выгодную сделку. На прощание пресс-служба желто-синих адресовали Эльдору трогательный видеоролик, в котором главный тренер команды Валерий Карпин в характерном для себя стиле посоветовал игроку «не плакать».

«Дорогие болельщики «Ростова». Хочу выразить вам слова благодарности за вашу поддержку. Я был счастлив в «Ростове» с 2017 года, клуб останется навсегда частью моей жизни. Я помню ваши эмоции после моих голов. Я никогда этого не забуду. Желаю вам всего наилучшего. Я очень благодарен руководству клуба, тренерскому штабу и работникам базы. Эти люди поверили в меня. Их поддержка стала главной в моей жизни. Сейчас настало время двигаться дальше, но это не значит, что я забуду клуб. Я всегда останусь болельщиком «Ростова». И не забывайте: мы — «Ростов»!» — заявил Шомуродов.

Ему ростовчане уже нашли замену, приобретя у «Тамбова» Владимира Обухова.

Двойная аренда из «Спартака» в «Арсенал»

Московский «Спартак» работой на трансферном рынке пока что не радует: после подписания Александра Кокорина и Остона Урунова усиления главный тренер красно-белых Доменико Тедеско так и не получил, хотя и остро нуждается в новых игроках на некоторые позиции. Вместо этого «Спартак» пока предпочитает избавляться от невостребованных на данный момент футболистов.

Одним из таковых оказался Николай Рассказов.

Правый защитник не входит в интересы Доменико Тедеско. По крайней мере, сейчас. Свой последний матч за основу красно-белых Рассказов провел еще в июле в рамках последнего тура прошлого сезона РПЛ. После этого игрок наблюдал за матчами «Спартака» либо со скамейки запасных, либо вообще оставался вне заявки. На фоне происходящего маячил истекающий контракт Николая с клубом, который действовал до июля 2021 года. Все вело к тому, что футболист покинет «Спартак».

Так формально и произошло: текущий сезон Рассказов проведет в тульском «Арсенале». Но на правах аренды. При этом красно-белые также официально договорились о продлении контракта с 22-летним игроком. На какой срок — не уточняется.

Вместе с Рассказовым в Тулу отправился и Александр Ломовицкий. Также на правах арендного соглашения.

Переезд Ломовицкого оказался довольно занимательным. 22-летний хавбек уже выступал за «оружейников» в прошлом сезоне. Вернувшись из аренды, места в основе «Спартака» он не нашел и перешел в «Химки». Однако за красно-черных Александр поиграл всего лишь 1,5 месяца, успев в восьми матчах забить два мяча (в том числе один — победный — в ворота «Динамо»). После этого арендное соглашение было моментально расторгнуто, и игрок вернулся в «Спартак». Ненадолго — последовала новая аренда в «Арсенал».