«Все испортил»: Макгрегора обвинили в срыве реванша с Хабибом

Конор Макгрегор — главный хедлайнер последних недель в бойцовском мире, несмотря на то, что несколько месяцев назад завершил карьеру и что на носу бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.

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Все началось с того, что президент UFC Дана Уайт 19 сентября объявил о предстоящем возвращении Макгрегора: «Мы придумали кое-что интересное. Он вернется в конце 2020-го или в начале 2021 года». Спустя неделю ирландец слил в Twitter личную переписку с Уайтом, где, в частности, говорилось о том, что Конор просил организовать ему бой с Диего Санчесом, на что глава лиги ответил категорическим отказом. На следующий день Уайт обвинил Печально Известного в грязном поступке, подразумевая публикацию переписки, на что Конор сказал, что лжет глава UFC и что по ее вине он не провел полноценный сезон. А затем Макгрегор вызвал на бой-реванш Дастина Порье, но чтобы к UFC это никак не относилось...

Конор предложил Порье принять участие в благотворительном поединке в Дублине 12 декабря. Дастин ответил согласием, но на сцене появился Нурмагомедов.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Али Абдель-Азиз сообщил, что Хабиб отказался от участия в 29-м сезоне шоу The Ultimate Fighter вместе с Макгрегором — это то самое событие, которое промоушен запланировал для Конора в качестве возвращения. План был таков: в финале нового сезона проекта Конор и Нурмагомедов проведут реванш, а также помогут раскрутить Уайту его реалити-проект. Орла трудно представить в качестве участника TUF, но шанс на это был. Все сорвалось из-за «пьяных» откровений Макгрегора в Twitter.

«Мы собирались сделать The Ultimate Fighter на ESPN и, черт возьми, провести матч-реванш, но Конор все испортил. И тогда Хабиб сказал: «К черту Конора». Вот и все», – объяснил Уайт.

Представитель Нурмагомедова подтвердил, что такие переговоры действительно были:

«Мне звонил Дана и сказал: «Али, если Хабиб победит, что ты думаешь насчет того, чтобы устроить сезон TUF c Конором на ESPN?» Это горячая новость. Я ответил, что не знаю и подумаю об этом. И он добавил, что это же касается Гэтжи, если победит он. Хабиб и Конор могли бы стать тренерами TUF. Это было бы огромным событием. Но Хабиба это больше не интересует. Он сказал: «Этот парень – отброс. Он мусор. Когда ты касаешься дерьма, ты чувствуешь запах». Он сказал, что Конор не заслужил этот бой. Можете забыть о реванше».

Теперь речь идет только о том, чтобы провести реванш с участием Макгрегора и Порье. Уайт заявил, что UFC сделал предложение бойца об ивенте под них.

«Конор вызвал Порье на благотворительный бой в Дублине, так что мы предложили им поединок. Мы предложили Дастину и Конору бой и теперь ждем от обоих ответа», — объявил глава UFC.

Порье снова согласился, а Макгрегор написал, что их бой в Дублине будет «спаррингом» в целях благотворительности. Что это значит, будет ли как-то участвовать в этом UFC — пока неясно.

Правда в том, что в планы UFC никогда не входил реванш Конора и Дастина, о чем рассказал журналист Ариэль Хэльвани, а предложение Уайта связано непосредственно с последними сообщениями Макгрегора в социальных сетях о благотворительном бое. РУководитель лиги всегда хотел вывести ирландца на реванш с Хабибом (или Гэтжи, если он победит) во что бы то ни стало, но теперь Конор убил все шансы на то, что это когда-либо состоится. Новый приоритет Макгрегора — поединок по боксерским правилам с легендарным Мэнни Пакьяо.

«В UFC знают, что Конор хочет драться с Мэнни, потому что они обсуждали это множество раз», — сообщил Хэльвани.

Макгрегор поспешил анонсировать бой с Пакманом, но переговоры в конечном итоге подтвердили обе стороны. Предполагалось, что спортсмены проведут денежный поединок в начале 2021 года на Ближнем Востоке. Теперь все карты вновь спутали Конор — на этот раз из-за возможного судебного иска. Дело в том, что в Саудовской Аравии ничего не знают об этом событии.

«Не знаю, в курсе ли вы, но люди в Саудовской Аравии ополчились против Конора, — сказал Дана Уайт. — Они по сути подтвердили, что его бой с Пакьяо на их территории — это ложь. Они дали ему 15 минут, чтобы убрать публикацию, иначе его засудят. Он убрал публикацию. Вы уже не увидите его постер с Мэнни».

Шансы на то, что Макгрегор все-таки вернется, с каждым действием ирландца становятся все меньше.