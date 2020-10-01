Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Все соревнования
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Решается судьба «Зенита», «Локо» и «Краснодара» в ЛЧ. LIVE

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В Женеве проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21. Российские клубы «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнают своих соперников. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
18:49

Дортмундская «Боруссия» станет соперницей петербургского «Зенита» по группе F.

18:48

Донецкий «Шахтер» попал в группу B к «Реалу».

18:47

Амстердамский «Аякс» попал в группу D к «Ливерпулю».

18:46

«Барселона» и «Ювентус» встретятся в группе G. Месси против Роналду, ура.

18:45

Лондонский «Челси» попал в группу E к «Севилье».

18:44

Мадридский «Атлетико» сыграет в группе А с «Баварией».

18:43

Возвращаемся к жеребьевке. На очереди вторая корзина.

18:36

Прожеребили клубы из первой корзины, возвращаемся к индивидуальным наградам. Лучшие защитники УЕФА — Йозуа Киммих из «Баварии» и Венди Ренар из «Лиона».

18:35

Финалисты прошлого розыгрыша «ПСЖ» сыграют в группе H.

18:34

«Ювентус» возглавит группу G.

18:34

Петербургский «Зенит» выступит в группе F.

18:34

Испанская «Севилья» отправляется в группу E.

18:33

«Ливерпуль» возглавит группу D.

18:33

«Порту» отправляется в группу C.

18:32

Мадридский «Реал» выступит в группе B.

18:32

Сразу действующих чемпионов Дрогба вытащил из первой корзины. «Бавария» идет в группу А.

18:31

Жеребьевка началась!

18:27

Возвращаемся к жеребьевке. Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти объясняет все правила проведения церемонии. Мы их уже обозначили ранее.

18:20

Лучшие голкиперы прошлого евросезона: Мануэль Нойер из «Баварии» и Сара Буадди, которая выиграла с «Лионом» женскую Лигу чемпионов.

18:15

Помогать в проведении жеребьевки Дрогба будет его бывший одноклубник по «Челси» — Флоран Малуда.

18:10

За вклад в развитие европейского футбола приз от главы УЕФА получил Дидье Дрогба.

18:07

Президент УЕФА Александер Чеферин:

«Это было сумасшедшее время. Очень важно было показать людям, что жизнь из-за пандемии не останавливается. Футболом мы ее поддержали. Это важно и со спортивной точки зрения, и с социальной».

18:06

Также организаторы напомнили нам, как прошел прошлый сезон. Лига чемпионов из-за пандемии была доиграна в особом формате. Но все-таки доиграна. Турнир завершился грандиозным триумфом «Баварии» — мюнхенский клуб одержал 10 побед в 10 матчах и завоевал свой уже шестой Кубок чемпионов.

18:05

Итак, церемония начинается. Организаторы объясняют правила проведения жеребьевки, анонсируют программу сегодняшнего мероприятия. В мерах безопасности в условиях пандемии коронавируса в зале отсутствуют представители клубов.

18:00

В прошлом сезоне наши клубы выступили в Лиге чемпионов, мягко говоря, неудачно. «Зенит» и «Локомотив» в своих группах заняли последние места. «Краснодар» квалификационный раунд плей-офф преодолеть не сумел и продолжил еврокампанию к Лиге Европы.

17:50

Также УЕФА сегодня определит лучших игроков прошлого сезона.

17:46

Особое внимание к этому розыгрышу будет приковано хотя бы из-за участия в групповом раунде сразу трех российских клубов. Никогда в истории подобного не было. И предвидится еще очень нескоро, к сожалению.

17:45

Расписание группового раунда Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

1 тур — 20/21 октября; 2 тур — 27/28 октября; 3 тур — 3/4 ноября; 4 тур — 24/25 ноября; 5 тур — 1/2 декабря; 6 тур — 8/9 декабря.

Точные даты, а также места проведения матчей будут известны уже после жеребьевки, соответственно.

17:42

«Зенит» попал в первую корзину как чемпион России. Тут все понятно и очевидно. А вот ситуация с «Локомотивом» и «Краснодаром» требует небольшого пояснения.

«Железнодорожники» по итогам прошлого сезона РПЛ заняли второе место и пробились в групповой этап Лиги чемпионов напрямую. «Краснодар» же проходил через квалификационный раунд плей-офф, где по сумме двух матчей обыграл греческий ПАОК (2:1, 2:1). Однако красно-зеленые попали в четвертую корзину, а «быки» — в третью. Причина заключается в коэффициенте клубов, который представляет собой либо сумму баллов за последние пять лет, либо коэффициент ассоциации за этот период — в зависимости от того, какой показатель выше. У «Краснодара» этот показатель составляет 35,500 балла, у «Локо» — 33,000. Грубо говоря, краснодарский клуб в еврокубках (учитываются и матчи Лиги Европы) выступает лучше «железнодорожников».

17:41

Все клубы-участники группового раунда ЛЧ перед жеребьевкой разделены на четыре корзины. Первая корзина: «Реал» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания), «Зенит» (Россия);

Вторая корзина: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Боруссия» Д (Германия), «Челси» (Англия), «Аякс» (Голландия);

Третья корзина: «Краснодар» (Россия), «Динамо» К (Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Лейпциг» (Германия), «Интер» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Аталанта» (Италия);

Четвертая корзина: «Локомотив» (Россия), «Марсель» (Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» М (Германия), «Истанбул» (Турция), «Ренн» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия), «Мидтьюллан» (Дания)

17:40

Перед началом жеребьевки вкратце обозначим основные правила:

1) групповой раунд состоит из восьми квартетов; 2) в одной группе не могут участвовать команды из одной страны; 3) российские и украинские клубы при жеребьевки будут разведены по разным сеткам.

17:35

Начало мероприятия — в 18.00 мск.

17:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня в Женеве проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в ходе которой российские команды «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнают своих соперников.