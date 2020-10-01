Решается судьба «Зенита», «Локо» и «Краснодара» в ЛЧ. LIVE

«Зенит» попал в первую корзину как чемпион России. Тут все понятно и очевидно. А вот ситуация с «Локомотивом» и «Краснодаром» требует небольшого пояснения.

«Железнодорожники» по итогам прошлого сезона РПЛ заняли второе место и пробились в групповой этап Лиги чемпионов напрямую. «Краснодар» же проходил через квалификационный раунд плей-офф, где по сумме двух матчей обыграл греческий ПАОК (2:1, 2:1). Однако красно-зеленые попали в четвертую корзину, а «быки» — в третью. Причина заключается в коэффициенте клубов, который представляет собой либо сумму баллов за последние пять лет, либо коэффициент ассоциации за этот период — в зависимости от того, какой показатель выше. У «Краснодара» этот показатель составляет 35,500 балла, у «Локо» — 33,000. Грубо говоря, краснодарский клуб в еврокубках (учитываются и матчи Лиги Европы) выступает лучше «железнодорожников».