Решается судьба «Зенита», «Локо» и «Краснодара» в ЛЧ. LIVE

Дортмундская «Боруссия» станет соперницей петербургского «Зенита» по группе F.
Донецкий «Шахтер» попал в группу B к «Реалу».
Амстердамский «Аякс» попал в группу D к «Ливерпулю».
«Барселона» и «Ювентус» встретятся в группе G. Месси против Роналду, ура.
Лондонский «Челси» попал в группу E к «Севилье».
Мадридский «Атлетико» сыграет в группе А с «Баварией».
Возвращаемся к жеребьевке. На очереди вторая корзина.
Прожеребили клубы из первой корзины, возвращаемся к индивидуальным наградам. Лучшие защитники УЕФА — Йозуа Киммих из «Баварии» и Венди Ренар из «Лиона».
Финалисты прошлого розыгрыша «ПСЖ» сыграют в группе H.
«Ювентус» возглавит группу G.
Петербургский «Зенит» выступит в группе F.
Испанская «Севилья» отправляется в группу E.
«Ливерпуль» возглавит группу D.
«Порту» отправляется в группу C.
Мадридский «Реал» выступит в группе B.
Сразу действующих чемпионов Дрогба вытащил из первой корзины. «Бавария» идет в группу А.
Жеребьевка началась!
Возвращаемся к жеребьевке. Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти объясняет все правила проведения церемонии. Мы их уже обозначили ранее.
Лучшие голкиперы прошлого евросезона: Мануэль Нойер из «Баварии» и Сара Буадди, которая выиграла с «Лионом» женскую Лигу чемпионов.
Помогать в проведении жеребьевки Дрогба будет его бывший одноклубник по «Челси» — Флоран Малуда.
За вклад в развитие европейского футбола приз от главы УЕФА получил Дидье Дрогба.
Президент УЕФА Александер Чеферин:
«Это было сумасшедшее время. Очень важно было показать людям, что жизнь из-за пандемии не останавливается. Футболом мы ее поддержали. Это важно и со спортивной точки зрения, и с социальной».
Также организаторы напомнили нам, как прошел прошлый сезон. Лига чемпионов из-за пандемии была доиграна в особом формате. Но все-таки доиграна. Турнир завершился грандиозным триумфом «Баварии» — мюнхенский клуб одержал 10 побед в 10 матчах и завоевал свой уже шестой Кубок чемпионов.
Итак, церемония начинается. Организаторы объясняют правила проведения жеребьевки, анонсируют программу сегодняшнего мероприятия. В мерах безопасности в условиях пандемии коронавируса в зале отсутствуют представители клубов.
В прошлом сезоне наши клубы выступили в Лиге чемпионов, мягко говоря, неудачно. «Зенит» и «Локомотив» в своих группах заняли последние места. «Краснодар» квалификационный раунд плей-офф преодолеть не сумел и продолжил еврокампанию к Лиге Европы.
Также УЕФА сегодня определит лучших игроков прошлого сезона.
Особое внимание к этому розыгрышу будет приковано хотя бы из-за участия в групповом раунде сразу трех российских клубов. Никогда в истории подобного не было. И предвидится еще очень нескоро, к сожалению.
Расписание группового раунда Лиги чемпионов выглядит следующим образом:
1 тур — 20/21 октября; 2 тур — 27/28 октября; 3 тур — 3/4 ноября; 4 тур — 24/25 ноября; 5 тур — 1/2 декабря; 6 тур — 8/9 декабря.
Точные даты, а также места проведения матчей будут известны уже после жеребьевки, соответственно.
«Зенит» попал в первую корзину как чемпион России. Тут все понятно и очевидно. А вот ситуация с «Локомотивом» и «Краснодаром» требует небольшого пояснения.
«Железнодорожники» по итогам прошлого сезона РПЛ заняли второе место и пробились в групповой этап Лиги чемпионов напрямую. «Краснодар» же проходил через квалификационный раунд плей-офф, где по сумме двух матчей обыграл греческий ПАОК (2:1, 2:1). Однако красно-зеленые попали в четвертую корзину, а «быки» — в третью. Причина заключается в коэффициенте клубов, который представляет собой либо сумму баллов за последние пять лет, либо коэффициент ассоциации за этот период — в зависимости от того, какой показатель выше. У «Краснодара» этот показатель составляет 35,500 балла, у «Локо» — 33,000. Грубо говоря, краснодарский клуб в еврокубках (учитываются и матчи Лиги Европы) выступает лучше «железнодорожников».
Все клубы-участники группового раунда ЛЧ перед жеребьевкой разделены на четыре корзины. Первая корзина: «Реал» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания), «Зенит» (Россия);
Вторая корзина: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Боруссия» Д (Германия), «Челси» (Англия), «Аякс» (Голландия);
Третья корзина: «Краснодар» (Россия), «Динамо» К (Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Лейпциг» (Германия), «Интер» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Аталанта» (Италия);
Четвертая корзина: «Локомотив» (Россия), «Марсель» (Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» М (Германия), «Истанбул» (Турция), «Ренн» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия), «Мидтьюллан» (Дания)
Перед началом жеребьевки вкратце обозначим основные правила:
1) групповой раунд состоит из восьми квартетов; 2) в одной группе не могут участвовать команды из одной страны; 3) российские и украинские клубы при жеребьевки будут разведены по разным сеткам.
Начало мероприятия — в 18.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня в Женеве проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в ходе которой российские команды «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнают своих соперников.