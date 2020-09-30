Покорить «Ролан Гаррос»: Рублев сражается с Давидовичем. LIVE

Андрей Рублев является 12-й ракеткой мира, при этом в Париже он посеян под 13-м номером, так как посев был сформирован до его победы на турнире на прошлой неделе. Этот титул стал для россиянина уже третьим в 2020 году и пятым в карьере. Всего в нынешнем сезоне у него 31 победа при восьми поражениях. Очень прилично смотрится москвич и на «Ролан Гаррос» рассчитывает добиться хорошего результата.