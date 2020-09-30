Покорить «Ролан Гаррос»: Рублев сражается с Давидовичем. LIVE

Начали. Рублев подает первым, но Давидович-Фокина сразу берет розыгрыш — 0:15.
Уже очень скоро должен начаться сам матч. Минут пять-десять еще.
Выходят на корт Рублев и Давидович-Фокина.
Все! Китаянка дожала Корне на тай-брейке. 7:6 (7:3) в пользу Чжан Шуай. Теперь скоро на разминку выйдут Рублев и Давидович-Фокина.
Фантастика: Чжан Шуай опять вела с брейком, подавала на матч и даже имела матчбол, но Корне спаслась, и сейчас во второй партии тай-брейк.
У женщин все очень драматично. Китаянка дважды вела с брейком и даже подавала на матч, но Корне все время отыгрывалась. Уже 5:5 во второй партии.
Давидович-Фокина был сильнее получившего wild card француза Гарола Майо, разобравшись с ним в трех сетах, хотя в каждом из них была борьба — 7:6, 6:3, 7:5.
В первом круге Рублев одержал тяжелейшую пятисетовую победу над опытным американцем Сэмом Куэрри, которому проиграл первые два сета на тай-брейках, и который в третьей партии подавал на матч — 6:7, 6:7, 7:5, 6:4, 6:3.
Наш матч пройдет на третьем по значимости корте имени Симоны Матье. Давайте посмотрим, как там дела у Корне и Шуай, после которых на корт и выйдут Рублев с Давидовичем. Первый сет остался за китаянкой со счетом 6:4, во втором идет плотная борьба, и только что счет стал 3:3, а соперницы берут свои подачи. Так что пока непонятно, когда начнется наша встреча.
Рублев и Давидович-Фокина никогда еще не встречались друг с другом. Все когда-то бывает впервые. Россиянин сегодня выступит в роли явного фаворита.
Алехандро Давидович-Фокина — молодой испанский теннисист, который сейчас занимает 70-е место в рейтинге АТР, а наивысшей его позицией была 60-я. Пока в его активе нет ни одного выигранного турнира на уровне АТР-тура, а в нынешнем сезоне при 11-ти победах он потерпел десять поражений.
Андрей Рублев является 12-й ракеткой мира, при этом в Париже он посеян под 13-м номером, так как посев был сформирован до его победы на турнире на прошлой неделе. Этот титул стал для россиянина уже третьим в 2020 году и пятым в карьере. Всего в нынешнем сезоне у него 31 победа при восьми поражениях. Очень прилично смотрится москвич и на «Ролан Гаррос» рассчитывает добиться хорошего результата.
Встреча начнется после матча Ализе Корне с Чжан Шуай — примерно в 18.05 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису встречаются россиянин Андрей Рублев и испанец Алехандро Давидович-Фокина.