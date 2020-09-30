30 ножевых ранений: в Италии жестоко убит футбольный арбитр

В Италии произошла страшная трагедия: молодой футбольный арбитр Даниеле Де Сантис и его невеста Элеонора Манта были жестоко убиты в своем собственном доме.

Оба получили свыше 30 ножевых ранений. Тело 33-летнего судьи было обнаружено на лестнице рядом с квартирой, а изувеченный труп девушки — внутри жилища.

Пара проживала в современном многоквартирном комплексе, который тщательно охранялся — в том числе при помощи камер видеонаблюдения. Тем не менее убийца сумел проникнуть на территорию комплекса, скрыл лицо за маской и совершил преступление, которое, как выяснилось позднее, было тщательно продумано.

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Соседи молодых людей услышали крики Элеоноры, которая умоляла остановиться и называла имя, похожее на «Андреа». На место происшествия была вызвана полиция, однако убийца уже успел скрыться. Очевидцы рассказали, что видели убегавшего мужчину с ножом в руке.

После нескольких дней поисков и вызовов на допрос всех юношей из социальных сетей и телефонных контактов жертв, чье имя напоминало «Андреа», был задержан 21-летний Антонио Де Марко — студент медицинского колледжа города Лечче, где и произошла трагедия.

Ранее молодой человек являлся квартирантом Де Сантиса — по этой причине он и смог с легкостью зайти на территорию комплекса и забраться в дом к своим жертвам.

Юноша уже признался в преступлении и объяснил свой поступок тем, что очень разозлился на Де Сантиса из-за того, что тот попросил его съехать с квартиры. Дело в том, что футбольный арбитр решил начать совместную жизнь с девушкой, и для арендатора места не нашлось. Это почему-то вызвало такую ярость у Де Марко, что он решил страшно отомстить.

Накануне убийства студент-медик оставил в своем Facebook красноречивую запись: «Я хочу мести. Блюдо, которое подают холодным… Конечно, месть не решает проблему, но на несколько мгновений ты чувствуешь себя удовлетворенным».

Уже на допросе в полицейском участке Антонио признал, что совершил ошибку:

«Я сделал огромную глупость. Знаю, что был неправ. Я убил их, потому что они были слишком счастливы, и это меня бесило».

При этом студент хладнокровно признался, что собирался перед убийством помучить своих жертв — очевидно, что он не успел сделать это лишь по причине поднявшегося шума. В планах было обездвижить, истязать и убить молодую пару, затем тщательно очистить квартиру при помощи «кипяченной воды, отбеливателя и соды» и оставить на стене послание всему городу (весь этот порядок был расписан на пяти листах бумаги, обнаруженных позднее у Де Марко, — он назвал это «расписанием работы»).

По информации итальянских СМИ, в отчете полиции после допроса Де Марко было указано, что

велика опасность рецидива из-за «особенно жестокого характера подозреваемого, нечувствительного к гуманистическим призывам: несмотря на постоянные крики жертв, умоляющих его остановиться, он продолжил в деталях исполнять свой план, преследуя их по всей квартире и снаружи».

Пока неизвестно, на сколько лет посадят 21-летнего преступника за такую месть, но это явно будут десятки лет.

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Де Сантис начал свою карьеру судьи в 2017 году, дебютировав в Серии B (второго по силе дивизионе Италии) в качестве четвертого арбитра на матче «Пиза» — «Беневенто». За эти три года он успел поработать на 130 встречах Серии С и D и собирался развиваться в этом направлении дальше. 23 сентября Де Сантис должен был обслуживать матч Кубка Италии «Монополи» — «Модена», однако не дожил до этого момента два дня.