«Кто ты в постели?» Чемпионку заставили прилюдно подтверждать пол

Известная российская спортсменка Анна Тураева — абсолютная шестикратная чемпионка мира, десятикратная чемпионка Европы и рекордсменка мира по пауэрлифтингу — дважды подряд чуть не пропустила свой рейс на самолет из-за того, что сотрудники аэропорта отказывались верить в то, что она женщина.

Годы занятий силовыми видами спорта привели к тому, что мускулатура спортсменки развита сильнее, чем у большинства мужчин. Кроме того, Тураева предпочитает носить широкую мужскую одежду, более подходящую объемам ее бицепсов, и стрижку под ноль. Это привело к тому, что работники аэропорта сначала в Санкт-Петербурге, а затем и в Москве, где женщина делала пересадку на самолет до Краснодара, усомнились в том, действительно ли она является человеком, чье имя указано на билете. Видимо, паспортные данные их также не убеждали.

Однако одно дело — сомневаться и пытаться проверить информацию, а другое — оказывать давление на человека в издевательском тоне. По словам Тураевой, именно это с ней и произошло.

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«Хочу поделиться с вами тем ужасом, который со мной случился. В аэропорту Санкт-Петербурга на проходной меня отказались пропускать, ссылаясь на то, что у меня в паспорте в графе пол написано «ж».

Это было унизительно: при всей очереди меня отчитывали, как малолетку, с вопросами интимного характера, интересуясь: в роли кого я по жизни и в постели.

Вся очередь наблюдала за этой анархией, и я ощущала себя максимально беспомощной, пытаясь доказать, что я женщина», — написала Тураева в своем Instagram.

В итоге рекордсменке мира все же удалось убедить сотрудников аэропорта пропустить ее на рейс, однако в Москве во время пересадки на другой самолет проблема возникла снова — причем в более серьезном виде.

«В столице меня уже встретили с агрессией, и мне стало искренне обидно и страшно. Мне казалось, что я преступница или еще того хуже. Ни капли уважения, никакого чувства такта, и я уже не говорю о субординации.

Обращаюсь к компании: я трудилась всю свою молодость, получала первые места на чемпионатах мира, работая кровью и потом для своей страны, не для того, чтобы в итоге со мной поступали вот так!»

— завершила свой эмоциональный пост Тураева.

Чуть позже чемпионка уточнила, что ее обидел не сам факт того, что в ней увидели мужчину («Я и сама в себе женщину не очень-то вижу», — призналась спортсменка), а именно унизительное обращение сотрудников авиакомпании, которые упрямо отказывались верить документам и требовали доказать принадлежность к женскому полу прямо в очереди на посадку.

«Первое. Для выяснения личности есть специально отведенные кабинеты.

Второе. Психологического давления и унижения личности не заслуживает никто.

Третье. Моя внешность не дает никому права лезть ко мне в душу (и в трусы) с вопросами интимного характера! Никого не касается моя личная жизнь. Все», — подытожила Тураева.

Как признавалась чемпионка мира в одном из интервью, подобные ситуации происходили с ней и раньше. В основном недопонимание возникало в аэропортах и в женских туалетах. Однако никакого дискомфорта по поводу своей внешности Тураева не испытывает.

«Дискомфорт у меня вызывают невоспитанные люди в заведениях или в аэропорту. Сотрудники полиции, которые абсолютно не умеют общаться, неадекватно разговаривают.

Курьезные ситуации бывают постоянно — например, когда гаишники останавливают. В барах бывают какие-то непонятки, и разборки начинаются. Потом узнают, что я женщина, это шокирует.

Но я так себя вижу и не собираюсь меняться и пытаться выглядеть по-другому», — рассказывала спортсменка порталу Yuga.ru.

При этом Тураева отмечала, что подобные казусы случаются с ней только в России. Во время многочисленных поездок на соревнования в Европе сотрудники аэропортов ни разу не пытались уточнить у нее, действительно ли она тот человек, чье имя указано в паспорте.

«Только у нас могут вызвать группу захвата и начать проверять, начиная от подписи, заканчивая туалетом. Причем в грубой форме»,

— сетовала чемпионка.

Тураева начала заниматься спортом в подростковом возрасте — «качалка» помогла девушке избавиться от последствий родовой травмы, из-за которой она «с 6 до 15 лет ничего, кроме больниц, не видела», и начать вести активную жизнь.

«Я была очень болезненным ребенком, постоянно теряла сознание, из больниц не вылазила. Вследствие родовой травмы шейные позвонки сместились, и было кислородное голодание. От физкультуры я до 10 класса была полностью освобождена. Мне нельзя было заниматься спортом, но я видела, что от этого мне становится намного лучше. Сначала делала все в щадящем режиме, а потом начала заниматься нормально», — рассказывала Тураева.

Семь лет девушка профессионально занималась культуризмом...

... а затем из-за тяжелой травмы приняла решение перейти в пауэрлифтинг, где и добилась всех главных высот в своей спортивной карьере. В настоящий момент Тураева работает тренером в Краснодаре и успешно ведет к результату несколько десятков учеников.