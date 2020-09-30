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«Кто ты в постели?» Чемпионку заставили прилюдно подтверждать пол

Чемпионку по пауэрлифтингу Тураеву заставили прилюдно подтверждать свой пол

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Многократную чемпионку мира по пауэрлифтингу Анну Тураеву заставили в аэропорту подтверждать свой пол. Женщину отказывались пускать на рейс в Санкт-Петербурге и Москве, мотивируя это тем, что она похожа на мужчину. Спортсменка рассказала о вопросах на интимную тематику на глазах у всей очереди, а также попросила проверять личность и пол в «специально отведенных кабинетах».

Известная российская спортсменка Анна Тураева — абсолютная шестикратная чемпионка мира, десятикратная чемпионка Европы и рекордсменка мира по пауэрлифтингу — дважды подряд чуть не пропустила свой рейс на самолет из-за того, что сотрудники аэропорта отказывались верить в то, что она женщина.

Годы занятий силовыми видами спорта привели к тому, что мускулатура спортсменки развита сильнее, чем у большинства мужчин. Кроме того, Тураева предпочитает носить широкую мужскую одежду, более подходящую объемам ее бицепсов, и стрижку под ноль. Это привело к тому, что работники аэропорта сначала в Санкт-Петербурге, а затем и в Москве, где женщина делала пересадку на самолет до Краснодара, усомнились в том, действительно ли она является человеком, чье имя указано на билете. Видимо, паспортные данные их также не убеждали.

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18 авг 2020 Живи взахлеб, каждыи день встречая как чудо. Оглянись вокруг. Эта жизнь чертовски крута! Посмотри на высоченные деревья над головои. Они созданы для того, чтобы ты смотрела на них. А звезды, как давно ты смотрела на них? А они зажигаются каждыи день, для тебя. Освящая тебе путь в этои жизни и вырисовывая на ладонях Вселеннои твои счастливыи маршрут. В топку всех, кто заставляет тебя утыкаться носом в асфальт, и не замечать, что это солнце тоже создано для тебя! Живи в каиф, детка. Ради бессонных рассветов, мороженого по утрам, кофе натощак, каши с яблоками на обед. Ради загадывания суженого, на костлявые звезды. Ради еще одного нового года. Ради еще раз, вдребезги, разбившегося сердца. Говорят: "Хрусталь бьется на счастье!" Живи ради дегустации этои жизни, она охрененно многолика! То сладкая, как мед, то горькая, как шарик перца. Но она того стоит. Она стоит того, чтобы оставаться в живых. В неи создана масса крутои музыки, офигенских картин и пеизажеи. В неи уима вкуснои еды, а еще в неи живут сладкие люди. Честно. В неи проходит масса концертов, в театрах аншлаги, на страницах книг новые миры, а кинематография никогда не берет отпусков. Живи взахлеб, потому что в неи сложно успеть все, что она предлагает, но это возможно. Вот прям с этои минуты, подними взгляд от асфальта и живи!

Публикация от Анна Тураева (@turaevaanna_)

Однако одно дело — сомневаться и пытаться проверить информацию, а другое — оказывать давление на человека в издевательском тоне. По словам Тураевой, именно это с ней и произошло.

«Хочу поделиться с вами тем ужасом, который со мной случился. В аэропорту Санкт-Петербурга на проходной меня отказались пропускать, ссылаясь на то, что у меня в паспорте в графе пол написано «ж».

Это было унизительно: при всей очереди меня отчитывали, как малолетку, с вопросами интимного характера, интересуясь: в роли кого я по жизни и в постели.

Вся очередь наблюдала за этой анархией, и я ощущала себя максимально беспомощной, пытаясь доказать, что я женщина», — написала Тураева в своем Instagram.

В итоге рекордсменке мира все же удалось убедить сотрудников аэропорта пропустить ее на рейс, однако в Москве во время пересадки на другой самолет проблема возникла снова — причем в более серьезном виде.

«В столице меня уже встретили с агрессией, и мне стало искренне обидно и страшно. Мне казалось, что я преступница или еще того хуже. Ни капли уважения, никакого чувства такта, и я уже не говорю о субординации.

Обращаюсь к компании: я трудилась всю свою молодость, получала первые места на чемпионатах мира, работая кровью и потом для своей страны, не для того, чтобы в итоге со мной поступали вот так!»

— завершила свой эмоциональный пост Тураева.

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Добрыи вечер мои хорошие. Сегодня я хочу поделиться с вами тем ужасом, которым произошел со мнои вчера. Я имею твердыи характер, и меня ничего не может смутить. Но бывают люди разные, и реагируют тоже по разному. Вчера, я перелетала транзитом с Питера, в Москву и с Москвы в Краснодар. На проходнои меня отказались пропускать ссылаясь на то, что у меня в паспорте, в графе пол-написано ж. Это было унизительно, при всеи очереди, меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь в роли кого я по жизни, и в постели. При этом я не позволила себе ни малеишеи грубости, и старалась решить ситуацию. Вся очередь наблюдала за этои анархиеи, и я ощущала себя максимально беспомощнои в данном ситуации. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ

Публикация от Анна Тураева (@turaevaanna_)

Чуть позже чемпионка уточнила, что ее обидел не сам факт того, что в ней увидели мужчину («Я и сама в себе женщину не очень-то вижу», — призналась спортсменка), а именно унизительное обращение сотрудников авиакомпании, которые упрямо отказывались верить документам и требовали доказать принадлежность к женскому полу прямо в очереди на посадку.

«Первое. Для выяснения личности есть специально отведенные кабинеты.

Второе. Психологического давления и унижения личности не заслуживает никто.

Третье. Моя внешность не дает никому права лезть ко мне в душу (и в трусы) с вопросами интимного характера! Никого не касается моя личная жизнь. Все», — подытожила Тураева.

Как признавалась чемпионка мира в одном из интервью, подобные ситуации происходили с ней и раньше. В основном недопонимание возникало в аэропортах и в женских туалетах. Однако никакого дискомфорта по поводу своей внешности Тураева не испытывает.

«Дискомфорт у меня вызывают невоспитанные люди в заведениях или в аэропорту. Сотрудники полиции, которые абсолютно не умеют общаться, неадекватно разговаривают.

Курьезные ситуации бывают постоянно — например, когда гаишники останавливают. В барах бывают какие-то непонятки, и разборки начинаются. Потом узнают, что я женщина, это шокирует.

Но я так себя вижу и не собираюсь меняться и пытаться выглядеть по-другому», — рассказывала спортсменка порталу Yuga.ru.

При этом Тураева отмечала, что подобные казусы случаются с ней только в России. Во время многочисленных поездок на соревнования в Европе сотрудники аэропортов ни разу не пытались уточнить у нее, действительно ли она тот человек, чье имя указано в паспорте.

«Только у нас могут вызвать группу захвата и начать проверять, начиная от подписи, заканчивая туалетом. Причем в грубой форме»,

— сетовала чемпионка.

Тураева начала заниматься спортом в подростковом возрасте — «качалка» помогла девушке избавиться от последствий родовой травмы, из-за которой она «с 6 до 15 лет ничего, кроме больниц, не видела», и начать вести активную жизнь.

«Я была очень болезненным ребенком, постоянно теряла сознание, из больниц не вылазила. Вследствие родовой травмы шейные позвонки сместились, и было кислородное голодание. От физкультуры я до 10 класса была полностью освобождена. Мне нельзя было заниматься спортом, но я видела, что от этого мне становится намного лучше. Сначала делала все в щадящем режиме, а потом начала заниматься нормально», — рассказывала Тураева.

Семь лет девушка профессионально занималась культуризмом...

... а затем из-за тяжелой травмы приняла решение перейти в пауэрлифтинг, где и добилась всех главных высот в своей спортивной карьере. В настоящий момент Тураева работает тренером в Краснодаре и успешно ведет к результату несколько десятков учеников.